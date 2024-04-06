En şık bayram sofraları Evidea ile kurulur

Sekiz ana kategoride geniş bir ürün yelpazesi sunan Evidea, sofraların en değerlisi olan bayram sofralarına şıklık ve mutluluk getirecek. El birliği ile kurulan bayram sofraları için geniş ürün yelpazesiyle her zevke göre alternatifler sunan Evidea, küçük ev aletleri seçenekleriyle de geleneksel lezzetlerin hazırlanmasına yardımcı olacak.

Bayram sofralarının başrolündeki masa örtüsünün seçiminde sadelikten yana olanlar, Evidea’nın göz alıcı ve rengarenk yemek takımları sayesinde masada bayramın büyüsünü yansıtacak. İki renkli, işlemeli, Retro tarzı, altın, gümüş ile bakır renklerindeki çatal bıçak takımları seçenekleriyle sofra düzenindeki detaylar tamamlanacak. Su bardakları için kısa, içecek ikramı için ise uzun bardaklar tercih ederek sofra düzeninizi tamamlamak isteyenler de Evidea’nın birbirinden farklı seçenekleriyle istedikleri masa düzenini kurabilecek.

Damaklarda unutulmaz lezzetler bırakın

Bayram sofralarının hazırlık sürecinde yardımınıza koşan küçük ev aletleri de Evidea mağazalarında sizleri bekliyor olacak. Çay demleme makineleri, meyve sıkacakları ve gerekli mutfak yardımcıları sayesinde bayram, telaşsız ama bir o kadar da lezzetli geçecek.

Evidea’nın kendi markası Temfera granit tencereler ve tavalar ile pişireceğiniz yemekler, tüm aile fertlerinizin damağında unutulmaz tatlar bırakacak. Evidea’nın çay ve kahve setleriyle yapılacak ikramlar da misafirlerinize kendini özel hissettirecek.

Sevdikleriniz için sayısız hediye alternatifi

Evidea’daki sayısız ev dekorasyonu ürünleri sayesinde salon ve oturma odasında misafirler için küçük dokunuşlarla büyük farklar yaratılacak. Bayramda sevdiklerine hediye almak isteyenler de her bütçeye uygun şık ve en özel ürünleri yine Evidea’da bulacak.

Ramazan Bayramı’na şıklık ve mutluluk katmak için Evidea mağazalarına ve evidea.com’a uğramayı unutmayın…