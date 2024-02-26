En iyi Türkçe ana haberlerden öğrenilir

Formatı Sertaç Akkaya’ya ait olan Sea Production’un yapımcılığını üstlendiği Emel Yalçın ve Sertaç Akkaya’nın sunduğu bol müzikli ve bol kahkahalı program Müzik Evinde yayın hayatına hız kesmeden devam ediyor. 5. bölümüyle sevenlerinin karşısına çıkan Emel Yalçın ve Sertaç Akkaya ile Müzik Evinde’nin bu haftaki konuğu Alara Bozbey ve Murat Güneş oldu.

Litvanya doğumlu olan Litvanyalı baba ve Ukraynalı annenin kızları olan Alara Bozbey, çocuk yaşta geldiği Türkiye’de Türkçeyi nasıl öğrendiğini de anlattı. Hiç Türkçe bilmeden geldiği Türkiye’de Türkçeyi ana haber bültenlerini takip ederek öğrendiğini söyleyen Bozbey, “Doğru Türkçeyi doğru diksiyonla öğreneceğiniz en iyi yer haber bültenleri. İlk başlarda o kadar düzgün bir Türkçe ile konuşuyordum ki restoranda sipariş bile verirken kelimeleri birbirine bağlamak için uğraşıyordum çok zorlandım. Bildiğin spiker gibi konuşuyordum” dedi.

PRÖMİYER GECESİ İŞİ BIRAKMAK İSTEDİM

Kızılcık Şerbeti dizisinin Ecem’i Alara Bozbey, kariyerindeki ilk tiyatro oyunundaki heyecanı da anlattı. “İlk tiyatro oyunumda o kadar çok heyecanlandım ki prömiyer gecesinde işi bırakmak istedim. Heyecandan parmak uçlarım bile titriyordu. Beni ikna ettiler ama o geceden hiçbir şey aklımda yok. Nasıl oynadım nasıl sahneye çıktım bilmiyorum” diyerek kariyerindeki yükselişini anlattı.

Kaleme aldığı ve seslendirdiği şarkılarla milyonların gönlüne taht kuran Murat Güneş, yeni albümünün müjdesini verdi. Yeni albümünden bir şarkısının da klibinden söz eden Güneş, “Klip Sultanahmet’te Caferağa medresesinde çekildi ve ilk kez açıklıyorum klipte de Alara Bozbey rol aldı” dedi. Hat ve ebru sanatına da olan ilgisinden bahseden Güneş, “Ebru yaptığım Sultanahmet'teki atölyede klip çektik” dedi. Türkiye’de bir ilke de imza attıklarının altına çizen Güneş, albüm kapağını yapay zekaya tasarlattıklarını söyledi.

Emel Yalçın ve Sertaç Akkaya ile Müzik Evinde her Cumartesi saat 21:00'da Dream Türk TV ekranlarında…