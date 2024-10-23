En İyi Oyuncu ödülünün bir robot karaktere verildiğini görürseniz şaşırmayın

Uluslararası Bilim ve Sanat Yaratıcıları Derneği tarafından organize edilen ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün katkılarıyla desteklenen festival, 30 Eylül- 4 Ekim tarihleri arasında üçüncü kez sanatseverler ile bir araya geldi.

“Geleceği tasarlamanın yolu olarak sinema ve edebiyat, teknolojik gelişmelerden bağımsız düşünülemez” sözleri ile festivalin sinema dünyasındaki öneminin altını çizen Festival İdari Direktörü Filiz Dağ, “Dolu dolu bir festival sürecini geride bırakarak hemen gelecek yılın çalışmalarına başladık. Ve güzel bir sürpriz yaparak önümüzdeki sene 2 yeni ödülü ‘Bilim Kurgu ve Fantastik türünde En İyi Oyuncu Ödülü ve En İyi Yönetmen’i hayata geçiriyoruz.

Evrensel Bilim Kurgu ve Fantastik Film Festivali 2025 Hazırlıklarına Başladı!

Özellikle en iyi oyuncuda bu insan olabilir robot olabilir, kadın veya erkek ayrımı olmadığı gibi insan veya makine veya bir canlı ayrımı olmaksızın ödül vereceğiz. Sonuçta Türkiye kadar dünyanın da en fantastik ve bilim kurgusal festivalini hayata geçirdiğimizi iddia ediyoruz. Bu yüzden ödülü de hak eden karakter neyse ona gitmesi bizi mutlu edecek. Ayrıca dünyaya açılarak yurt dışı festivallere başta İngiltere ve Amerika olmak üzere, ekip arkadaşlarımız bizi temsilen katılmaya başlıyor ve festival söyleşilerini yıl içine yayarak Türkiye’de belli şehirlere ve yurt dışına çıkarıyoruz. Festivalimizin ilk senesinden duyurusunu geçtiğimiz Bilim Kurgu Okulunu başlatıyor, Türkiye’nin dört köşesindeki 10 farklı şehre yayıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Bilim ve sanat dünyasına büyük destek

Teknoloji, sanat ve yaratıcılığın bir araya geldiği, bilim kurgu ve fantastik filmlerin yer aldığı Evrensel Bilim Kurgu ve Fantastik Film Festivali, bu yıl da bilim kurgu ve fantastik film tutkunlarını bir araya getirdi.

Festival sponsorları arasında yer alan; Akın Robotıcs, Awox, NorthFly, Doğa Koleji, Biletinial, Biotelbul.com, İstanbul Robot Müzesi, Güler Pack, Isaac, FKT, Digital Rönesans, Atlas Space, Ptot Film ve Marslı Video Ajansı film yapımcılarının vizyoner eserlerini küresel bir izleyici kitlesiyle buluşturmayı hedefleyen bu festivale olan desteğini sürdürerek, bilim kurgu ve fantastik türlerdeki yaratıcı yapımlara dikkat çekti.

Festivalin İdari Direktörü Filiz Dağ, sponsorların katkılarının festivalin başarısında kritik bir rol oynadığını belirtti: "Bu yıl sponsorlarımızın desteği ile festivali yeni bir seviyeye taşıdık. Sanatın ve bilimin buluşma noktası olan bu etkinlik, sponsorlarımız sayesinde dünya çapındaki izleyicilere ilham kaynağı olmaya devam edecek. Festival boyunca Kia elektrikli araçlarıyla, Akın Robotıcs robotik servisleriyle, NorthFly uçuş simülasyonu ve drone uçuşuyla, Atlas Space VR deneyim alanlarıyla ve FKT dijital koltukları ile bizimle beraberlerdi. Seneye dünyaca ünlü teknoloji devi markaların sürpriz sponsorlukları da olacak. Tüm destekçilerimize teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Kia ana sponsorluğu ve İstanbul Bilgi Üniversitesi katkılarıyla gerçekleşen 3.Evrensel Bilim Kurgu ve Fantastik Film Festivali ile ilgili detaylı bilgi için us3f.com adresini ziyaret edilebilirsiniz.