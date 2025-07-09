Emre ve Gizem Karayel ikinci bebeklerine Cihan Volkan ismini verecek!

Ataşehir Pancake Stüdyoları’nda çekimleri tamamlanan Dedektif Reptır filminin setinde, ekip son gün pastasını kesti.



Oldukça heyecanlı ve mutlu olan Emre ve Gizem Karayel’e, oğulları Can da eşlik etti. Minik Can, setteki neşeye ortak olurken filmle kurduğu bağ dikkat çekti.



Karayel çifti, üç ay sonra dünyaya gelmesini bekledikleri ikinci bebeklerine ise “Cihan Volkan” ismini vereceklerini açıkladı.

Emre Karayel, eşi Gizem Karayel ile birlikte yapımcılığını üstlendiği Dedektif Reptır sinema filmi için hazırlıkları tamamladı.

TRT Çocuk ekranlarında yayınlandığı dönemde çocukların büyük ilgiyle takip ettiği sevilen kukla dizisi, şimdi beyaz perdeye taşınıyor.



Yüksek prodüksiyon kalitesiyle Ataşehir’deki Pancake Stüdyoları’nda çekilen film, Türkiye’de bir ilke imza atıyor. Gerçek zamanlı VFX ve sanal prodüksiyon tekniklerinin kullanıldığı yapımda, Unreal Engine teknolojisiyle çalışıldı. Emre Karayel, “Bu teknikle kuklalarla çekilen filmin dünyada bir ilk olduğunu söylüyorlar. Bunu başarmış olmak beni çok mutlu etti,” diyerek heyecanını paylaştı.

Projeye Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın da destek verdiğini belirten Karayel, “Utandırmayacağımıza eminim, çok keyifli bir iş çıktı ortaya,” dedi. Filmin 2026 Mart ayında vizyona girmesi planlanıyor.

Gizem Karayel ise süreci şu sözlerle özetledi: “Çok gurur verici bir süreç yaşadık. Hayalini kurduğumuz bir işi kalabalık bir ekiple tamamladık. İnşallah yolumuz açık, güzel olur.” 6 metrekarelik bir alanda adeta bir kukla kent kuruldu, 50’ye yakın kuklayla çekilen filmde müzikler Barış Aryay imzası taşıyor. Emre Karayel, “Filmin felsefesi şu: Gülmeyi kaybetmemek lazım. Hep birlikte ihtiyacımız olan şeyi arıyoruz. Çocuklara birlikte gülelim diyoruz,” ifadelerini kullandı. Kuklacılık kariyerinin 25 yıl öncesine dayandığını belirten Karayel, “Susam Sokağı ile başlamıştım. Buradaki bazı arkadaşları da ben eğittim,” dedi.

EMRE KARAYEL'DEN EŞİNE ESPİRİLİ İSYAN!

Eşiyle aynı sette çalışmanın avantaj ve zorluklarına değinen Gizem Karayel, “Emre ile çalışmak çok keyifli ama bazen de zor. Herkesle olduğu gibi… Birbirimizin işine karışmadan süreci iyi yönettiğimizi düşünüyorum,” dedi. Emre Karayel ise esprili bir dille, “Paramı vermiyor. Bizim de bir kaşemiz var, ayıptır ya!” diyerek güldürdü.



KUKLACILIK BABADAN OĞULA GEÇER

Karayel çifti, projeyle kurdukları bağı şu sözlerle anlattı: “Bu projeye başladığımızda Can’a hamileydik. Can gerçekten bu filmle birlikte büyüdü. Kuklaları evde de var, büyük bir aidiyet hissediyor. Kuklacılık böyledir, babadan oğula geçer. Can’ın bu alanda yeteneği olduğunu da gözlemliyoruz.”

İkinci çocuklarını kucaklarına almak için gün sayan Gizem Karayel ise, “Az zamanımız kaldı, üç ay sonra kavuşacağız. İsmini Cihan Volkan olarak düşünüyoruz,” dedi.