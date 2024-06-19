Emre Altuğ'un 'Yalı Çapkını' itirafı!

Türk pop müziğinin başarılı ismi Emre Altuğ, bayramın üçüncü gününde Nuh'un Gemisi Hotel'de sahne aldı.

Altuğ, konser öncesi basın mensuplarıyla bir araya geldi. "Babalar günü nasıl geçti?" sorusuna Altuğ, "Hiçbir hediye gelmedi ve aramalarına bile şaşırdım." diyerek esprili bir yanıt verdi.

"Erkek çocukları, kız çocuklarına göre biraz farklı. Kız çocukları babaya çok düşkün oluyor" diyen Altuğ,

"Doğal olarak bizimkiler de annelerinin hatırlatmasıyla bile olsa, sağ olsunlar beni aradılar. Daha sonra anneleri ile tatile gittiler, ben de yarın onlara katılacağım." dedi.

YALAN SÖYLEMEK ZORUNDA KALDIM

'Yalı Çapkını' dizisine sürpriz bir şekilde geri dönen Altuğ, "Sezonun finali tam benim sürprizimle geçti. Tam ölmüşken birden dirildim. Bu tamamen yapımcımızın bir sürpriziydi. Kimseye bir şey söylemedi. Bana da, ben herkesle vedalaştıktan sonra söyledi. Keşke daha önce haber verseydi de ben de herkese yalan söylemek zorunda kalmasaydım. O zaman da bir şekilde duyulacaktı ve benim sürpriz finalim olmayacaktı. Bu konuda kendisini haklı buldum." dedi.

DÜNYANIN EN İYİ FUTBOLCULARINDAN BİRİ OLUR

Türkiye-Gürcistan Euro 2024 maçını da değerlendiren Altuğ, "Maçı mutlu şekilde bitirdik. Güçlü bir takımız ve gruptan çıkacağımızı düşünüyorum. Arda gibi bir futbolcumuz olduğu için gurur duyuyoruz. Bu kadar yetenekli, çalışkan ve düzgün profilde bir gencin, dünyanın en iyi futbolcuları arasına girmemesi için bir sebep yok" dedi. Röportaj sonrası sahneye çıkan Altuğ, misafirlerine muhteşem bir gece yaşattı.