Emre Altuğ'un oğlu Kuzey ilk sakal tıraşını Philips OneBlade ile oldu

Philips iş birliğiyle Babalar Günü için bir paylaşım yapan ünlü sanatçı Emre Altuğ, oğlu Kuzey'in Philips OneBlade ile yaptığı ilk sakal tıraşını takipçileriyle paylaştı. Altuğ, duygusunu ve heyecanını “Bir baba için en güzel Babalar Günü hediyesi oğlunun büyüdüğünü görmek" sözleri ile tarif etti.



Ünlü sanatçı Emre Altuğ, oğlu Kuzey'in ilk sakal tıraşı nedeniyle yaşadığı mutluluğu ve heyecanı Babalar Günü'nde sosyal medyada takipçileri ile paylaştı. "Bugün oğlum Kuzey ilk defa tıraş oluyor. İş başa düşünce, ben de ona sakal tıraşı olmanın inceliklerini, sakal şekillendirmenin sırlarını anlattım. Bir baba için en güzel Babalar Günü hediyesi oğlunun büyüdüğünü görmek" sözleriyle duygularını ifade eden Altuğ, oğlunun bu özel anını Philips OneBlade ile yaşadığını söyledi.

Altuğ, "Yeni nesil çok şanslı. Philips OneBlade sayesinde kesiksiz, güvenli sakal tıraşının keyfini sürüyoruz. İster kısaltın, ister şekillendirin. 8 saatlik şarjla 45 dakika kesintisiz performans sağlıyor. Bizim de Babalar Günü yemeği için baba oğul hazırlanmamız dakikalar sürdü. Philips OneBlade istediğiniz zaman istediğiniz yerde kolay kullanım sunuyor. Islak veya kuru hatta duş alırken dilediğiniz şekilde tıraş olabilirsiniz." diyerek ürünün sunduğu avantajları anlattı.