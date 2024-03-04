Emre Altuğ'la Kayahan zamanı

Müzik dünyasının usta ismi Alper Kömürcü' nün aranjmanlarının yer aldığı özel konserde, sahnede 30 kişilik bir orkestra yer alacak.

İpek Açar, konserde şarkıları ve düetle Emre Altuğ'a eşlik ederken, Demet Sağıroğlu da konuk sanatçı olarak konserin bir başka özel ismi olacak.

Sanatçının her yıl doğum gününde gerçekleştirilen "İyi ki Doğdun Kayahan" anma konserleri bu sene itibariyle her yıl devam edecek. Türk Pop Müziği'nin efsane ismi Kayahan bu yıl, çok özel Emre Altuğ konseriyle anılacak. 'İstanbul Kadar Güzel' 13 Mart Çarşamba akşamı saat 20.30'da İş Kuleleri Salonu'nda olacak.

KAYAHAN'IN TÜM ALBÜMLERİ PLAK FORMATINDA MÜZİKSEVERLERLE BULUŞMAYA HAZIRLANIYOR

Öte yandan, Kayahan'ın müzik kariyerinin tüm albümleri, plak formatıyla müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Usta sanatçının doğum günü olan 29 Mart'ta, Kayahan'ın tüm albümleri plak olarak müzik marketlerdeki yerini alacak.