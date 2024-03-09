Emirhan Çakal ayrılık sonrası ilk kez konuştu

Necati Şekergümüş’ün ev sahipliğinde Mert Sonul ve Emre Ağyıldız’ın işletmesini yaptığı “Bedroom Clup”te muhabirlerle sohbet eden Emirhan, Dubai'de klip çektiklerini 2 milyon harcadıklarını söyledi. Her şeyin yolunda gittiğini yeni parçasının güzel olduğunu kimseyle çekişme içinde olmadığını söyledi.

"HEP YAŞÇA BÜYÜKLERLE OLDUM"

Danla Bilic'le biten ilişkisi ile ilgili Emirhan şöyle konuştu: Ayrılık nedeni yaş farkı değil. Öyle şey olamaz zaten. Ben hep kendimden yaşça büyüklerle oldum. bu sıkıntı değildi. Dostça ayrıldık, bir birbirimize bir kırgınlığımız yok" dedi.