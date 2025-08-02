Emir Can İğrek’ten İzmir’de unutulmaz gece

Yaz boyunca hem festivallerde hem de açık hava sahnelerinde sevenleriyle buluşacak olan Emir Can İğrek, İzmir’de biletli 4 bin dinleyiciyle güçlü bir başlangıç yaptı.

Emir Can İğrek, önceki akşam İzmir Alsancak’taki Tarihi Havagazı Fabrikası’nda sahne aldı. 4 bin biletli seyircinin katıldığı gecede sanatçı, yaklaşık 2 saat boyunca sahnede kalarak hit şarkılarını dinleyicileriyle birlikte söyledi.

Yeni şarkısı “Ruj”un yanı sıra “Kendimce”, “Nalan”, “Ali Cabbar”, “Kor” ve “Can Dostum” gibi geniş kitlelerce sevilen parçalarıyla konser alanını coşturan İğrek, performansıyla bir kez daha hayranlarının beğenisini kazandı.



YAZ TURNESİ TÜM HIZIYLA DEVAM EDİYOR

İzmir konseriyle yaz turnesine güçlü bir başlangıç yapan Emir Can İğrek, ağustos ayında Türkiye’nin farklı şehirlerinde sahne alacak. Konserler, 1 Ağustos Balıkesir Erdek / Orion Performance Hall, 2 Ağustos Edirne / TrakyaFest, 3 Ağustos Yozgat, Sarıkaya / Yaz Festivali, 6 Ağustos İstanbul Festivali, 7 Ağustos Arsuz / MilyonFest ve 9 Ağustos Bodrum / La Bohemme’de devam edecek.