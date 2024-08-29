Emine Erdoğan'a sürpriz ziyaret

BM Genel Sekreter Yardımcısı ve BM-Habitat İcra Direktörü Maimunah Mohd Sharif, geçtiğimiz aylarda diplomatik ziyaretler için Türkiye’ye geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile gerekli diplomatik görüşmeleri yaptıktan sonra Türkiye’nin sağlık turizminde önde gelen kliniği olan EMPClinics’in kurucusu, başarılı iş adamı Yücel Muratoğlu’nu ziyaret etti.

Ocak 2018’den Ocak 2024’e kadar Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programı'nın ( UN-Habitat ) İcra Direktörü olarak görev yapan Maimunah Mohd Sharif, Ağustos 2024’ten itibaren Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’un 15. Belediye Başkanı olarak yeni görevine başladı.

Maimunah Mohd Sharif, yeni görevine atanmadan hemen önce iş adamı Yücel Muratoğlu’nun kurmuş olduğu EMPClinics’e ziyareti esnasında, sağlık alanındaki başarılı çalışmaları ve Dünya Sağlık Örgütü Standartlarına uygun bir klinik oluşu sebebi ile UN-HABITAT Teşekkür Belgesini takdim etti.

Sağlık alanındaki başarılı projelerinin yanı sıra aynı zamanda iyi bir koleksiyoner olan Yücel Muratoğlu, saat koleksiyonunun nadide parçalarından biri olan 100 yıllık bir köstekli saati Maimunah Mohd Sharif’e hediye etti. Sharif, Yücel Muratoğlu’ndan önümüzdeki yıllara ait yurt içi ve yurt dışı hedefleri konusunda bilgi alarak EMPClinics’in başarılarını takip ettiğini açıkladı.

Yeni Belediye Başkanlığı görevine başlayan Maimunah Mohd Sharif’i, Emine Erdoğan da bir tebrik mesajı yayınlayarak tebrik etti.