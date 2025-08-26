Emina Jahovic setteki taciz haberleriyle ilgili konuştu!

Emina Jahovic setteki taciz haberleriyle ilgili konuştu! İşte detaylar...

Emina Jahovic, Nişantaşı City's AVM'de görüntülendi.

 


Alışveriş turundaki tarzıyla dikkat çeken şarkıcı, "Şan dersinden döndüm. Konser hazırlığım var. İleride Türkiye'de konser olabilir. 10 Haziran'da albüm çıktı. 7 Kasım'da Belgrad'da konserim var" dedi.

 


Taciz ifşalarıyla ilgili Jahovic, "Sette sizin başınıza böyle bir şey geldi mi?" sorusuna, "Ben bir kere dizide oynadım. Zamanında gerginlik yaşanıyor maalesef. Meslektaşların gerçekten birbirine saygı duyması lazım. Böyle devam ederse meslekte olmaz, ilerisi de gözükmez bence. Bazen kıskançlıktan oluyor. Kıskançlık şeytani bir iş. Allah'a güveniyorsak kıskançlık yok" yanıtını verdi.

 

HABERİN TAMAMINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz.

Daha Fazla Bilgi