Emin Ökten ve Bahar Çağlar Ökten yeni yaşlarını birlikte kutladı

Ökten Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Avukat Emin Ökten, Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve eski milli basketbolcu eşi Bahar Çağlar Ökten ile yeni yaşlarını birlikte kutladı.

Doğum günleri arasında birkaç gün fark olan ikili, 250 yıllık tarihi ile İstanbul Eminönü’nün hafızası olan Olden 1772’yi seçmişlerdi. İkisine de en büyük sürpriz ise gelen haber ile Bahar Hanım'ın Basketbol Federasyonu yönetimine seçilmiş olmasıydı.