Emin Hitay’dan lise mezuniyetinin 50. yılında öğrencilere konser armağanı

Bu yıl Kabataş Erkek Lisesi’nden mezuniyetinin 50’nci yılını geride bırakan Hitay Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emin Hitay, Kabataş Erkek Lisesi öğrencilerinin isteği üzerine maNga konserine sponsor oldu. Kabataşlıların yanı sıra İstanbul Erkek Lisesi, Cağaloğlu Lisesi, Galatasaray Lisesi, Vefa Lisesi, Kadıköy Anadolu Lisesi, Fransız ve İtalyan liselerinin öğrencilerinin de dâhil edildiği organizasyon dev bir gençlik şölenine dönüştü. Teknoser, Exim, Bilyoner, AltiliGanyan.com gibi öncü şirketleri ve Endonezya’da gerçekleştirdiği büyük ölçekli jeotermal enerji yatırımlarıyla Türkiye ekonomisine ve istihdamına olan katkısını her geçen gün artıran Hitay Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Emin Hitay, Kabataş Erkek Lisesi'nden mezuniyetinin 50. yılı vesilesiyle öğrencilere anlamlı bir jestte bulundu.

Kabataş Erkek Lisesi öğrencilerinin maNga konseri talebini karşılıksız bırakmayan Emin Hitay, konsere sponsor olarak gençlere eğlence dolu bir akşam armağan etti. Emin Hitay, aynı zamanda konserin, İstanbul Erkek Lisesi, Galatasaray Lisesi, Cağaloğlu Lisesi, Vefa Lisesi, Kadıköy Anadolu Lisesi, Fransız ve İtalyan liselerinin öğrencileriyle beraber dev bir şölene dönüşmesine de destek oldu. Farklı liselerden yaklaşık 1500 öğrenci, Boğaz'ın kıyısında, Kabataş Erkek Lisesi’nin etkileyici atmosferinde gerçekleşen bu geceyi okul yıllarının unutulmaz hatıraları arasına ekledi.



Gençlerin hayallerine ve enerjisine her zaman büyük bir inançla yaklaştığını belirten Hitay Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emin Hitay, “Bundan tam 50 yıl önce, 1975 yılında bu köklü okuldan mezun oldum. Ben de o sıralardan geçtim, o heyecanı, o hayalleri çok iyi biliyorum. Üzerinden ne kadar zaman geçerse geçsin, Kabataşlı olmanın verdiği gurur ve aidiyet duygusu hiç değişmedi. Kabataşlı gençlerle bir araya geldiğimde, benden çok içten bir istekleri oldu. MaNga grubunu okula getirmemi rica ettiler. Diğer liselerdeki arkadaşlarını da yanlarında istedikleri için bu konseri büyük bir şölene dönüştürdük. Yıllar sonra tebessümle hatırlayacakları bu isteklerini hayata geçirmiş olmaktan mutluluk duyuyorum.” dedi.