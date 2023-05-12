Emil Rosé ve Dilara Güntekin'in sürpriz işbirliği

"Kendine Gel", tek taraflı bir aşkın hikayesini anlatıyor. Erkek karakterin gözü sadece bir kişiyi görürken, kadın karakter erkeğin onu bırakamamasına rağmen erkekten şüpheleniyor. Ryder & Seno'nun enerjik ritmiyle hareketlenen şarkı, bu yazın en sevilen şarkıları arasında yer alacağına kesin gözüyle bakılıyor.

Emil Rosé, Avalon Music ile yaptığı anlaşmanın ardından "Devam" ve "Senden Başkasını" gibi başarılı şarkılara imza atmıştı. Ancak "Başkasını Sevmem" şarkısı, onun en çok tanınan şarkısı olarak öne çıkıyor. Emil Rosé, Dilara Güntekin ile yaptığı bu yeni işbirliğiyle, müzikal kariyerindeki başarısını daha da artırmayı hedefliyor.

Bu yazın vazgeçilmez şarkılarından biri olan "Kendine Gel"i dinlemek için, tüm dijital platformlara göz atabilirsiniz.