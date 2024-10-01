Emel Sayın Harbiye konserinde duygulandı

Türk müziğinin ve beyazperdenin efsane ismi EMEL SAYIN, geçtiğimiz akşam (30 Eylül) BKM Organizasyonu ile DenizBank Açıkhava Etkinlikleri kapsamında Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda Yeşilçam rüzgarları estirdi.

Müzikseverlerin alkışları eşliğinde sahneye çıkan ve kuğuları kıskandıran beyaz kostümüyle göz kamaştıran Emel Sayın, sesiyle, güzelliğiyle, enerjisi ve zarafeti ile Harbiye’yi tıklım tıklım dolduran misafirlerine harikulade bir gece yaşattı.

15 FİLMDE 99 ŞARKI SESLENDİRDİM

Başrolünde yer aldığı filmlerin müziklerinden oluşan repertuvar ile Emel Sayın, konserini Yeşilçam filmlerinde seslendirdiği şarkıların görüntüleri eşliğinde gerçekleştirdi. Konserin açılışını 1973 yılında Tarık Akan ile birlikte yer aldığı “Yalancı Yarım” filmi ile aynı adı taşıyan parça ile yaptı. Emel Sayın konserin ilerleyen dakikalarında “Başrolünde oynadığım pek çok film var biliyorsunuz. Bu filmlerden bazı şarkılar alacağız. Nasıl bir repertuvar yapalım diye düşündüğümüzde her seferinde çok zorlanıyoruz. Hesapladık 15 filmde 99 şarkı seslendirmişim. 100 değil : ) O kadar güzel şarkılar ki… Bu şarkılarla ve bazı anılarla bir yolculuğa çıkıyoruz. Kaç yıllık biliyor musunuz… Bu filmler hep 70’li yıllarda yapıldı. Yani dilim varmıyor. : ) işte biraz öncesine gideceğiz.

CÜNEYT ARKIN’LA BAŞROLÜNÜ PAYLAŞTIĞI RÜZGAR FİLMİNİ ANLATIRKEN HARBİYE’DE DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

Emel Sayın, 1980 yılında Cüneyt Arkın’ın yönetmenliğini üstlendiği ve birlikte yer aldığı “Rüzgar” filmin setinde yaşanan komik anlarını misafirlere barkovizyondan yansıtılan görüntüler eşliğinde anlattı.



TÜM KAYBETTİKLERİMİZE SELAM

Zarafetiyle her zaman göz dolduran Sayın, Cüneyt Arkın’ın kafasına sopayla vurmaya kıyamadığı ama Cüneyt Arkın vur dediği ama yeterince sert vurmadığı için tekrar tekrar çekilmek zorunda kalınan sahneleri gülerek anlattı. Duygu dolu anların yaşandığı konserde Emel Sayın;

“Yeşilçam sahnelerinde oyuncu arkadaşlarım rol icabı olsa da benden çok dayak yemişlerdir. Çok güzel anılar biriktirdim, unutulmaz hikayeler. Şimdi anlatınca hepimizin yüzünü güldürüyor, tüm kaybettiklerimize selam olsun…”diyerek hikayesini sonlandırdı ve ardından Selami Şahin’in bestelediği, film için hediye ettiği filmle aynı adı taşıyan “Rüzgar” şarkısını seslendirdi. “BAŞROLDE” EMEL SAYIN konseri ile, oynadığı filmlerde okuduğu şarkıları birleştiren ve anılar ile seyircisini yolculuğa çıkaran Sayın, 2 saat aralıksız sahnede kaldığı Harbiye’de 5.000 kişiye unutamayacakları bir gece yaşattı.