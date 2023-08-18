Elseve Hydra serisi nem ile dolgunlaşan saçlar sunuyor 

Elseve Hydra [Hyaluronic] Nem Dolduran Şampuan

Nem Dolduran Şampuan, saçı temizliyor ve nemlendiriyor. Saça canlı görünüm kazandıran şampuan, saçı %80 daha nemli hale getiriyor. Nem Dolduran Şampuan’ı ıslak saça masaj yaparak uyguladıktan sonra durulayabilirsiniz.

Elseve Hydra [Hyaluronic] Nemi Hapseden Saç Bakım Kremi

Kolay tarama sağlayan Nemi Hapseden Saç Bakım Kremi ile daha parlak ve %80 daha nemli saçlar bakım tutkunlarını bekliyor. Nemi Hapseden Saç Bakım Kremi’ni, Nem Dolduran Şampuan sonrası saç boylarına ve uçlarına uygulayabilir, 1 dakika saçınızda beklettikten sonra saçınızı durulayabilirsiniz.

Elseve Hydra [Hyaluronic] 72 Saat Nem ile Dolgunlaştıran Maske

72 Saat Nem ile Dolgunlaştıran Maske, saçı ağırlaştırmadan nem ile dolgunlaştırıyor. Anında etki gösteren ürün, saçı 72 saat boyunca 10 kat daha fazla nemlendiriyor. 72 Saat Nem ile Dolgunlaştıran Maske’yi, Nem Dolduran Şampuan’ı kullandıktan sonra saçınızın boy ve uçlarına uygulayabilir, 2-3 dakika beklettikten sonra saçınızı durulayabilirsiniz.

Elseve Hydra [Hyaluronic] Nem ile Dolgunlaştıran Serum

Nem ile Dolgunlaştıran Serum, saçı dolgunlaştırıyor ve şekillendiriyor. Saç fiberi kalınlığını %9 artıran ve 10 kat daha fazla nem sağlayan serum, 72 saat boyunca kalıcı kokusuyla fark yaratıyor. Nem ile Dolgunlaştıran Serum’u kuru veya ıslak saça, saç boylarına uygulayabilirsiniz.

Saçta daha etkili sonuç için son yılın en çok satan lansmanı* Elseve Hydra [Hyaluronic] rutinini şampuan, krem, maske ve serum sırasıyla uygulayabilirsiniz.

*Temmuz 2023 Tarihli Nielsen raporu - Şampuan ve saç kremi kategorisi; Haziran 2022-Temmuz 2023 tarihlerinden önce Pazar payı ölçümlenmeyen ürünlerin hacim Pazar payı verileri esas alınmıştır.