Elite World Grand Sapanca’da yarıyıl tatili heyecanı başlıyor

Türkiye’nin önde gelen otel zincirlerinden Elite World Hotels & Resorts bünyesindeki Elite World Grand Sapanca, yarıyıl tatilinde hem çocuklar hem de yetişkinler için müzik, aktivite ve oyunlarla dolu programlar hazırladı.

18 Ocak itibarıyla başlayacak yarıyıl tatili için iki haftalık kapsamlı bir program sunan Elite World Grand Sapanca, ailelere unutulmaz anılar yaşatmaya hazırlanıyor. Tatil boyunca çocuklar, otelin zengin aktivitelerle dolu programlarıyla eğlenirken aileler de müzikli programlarla keyifli vakit geçirecek.

Çocuklar için birbirinden keyifli aktiviteler

Elite World Grand Sapanca yarıyıl programı kapsamında çocuklar; çuval yarışı, halat çekme, yumurta taşıma, sayılarla dans, mantar toplama, Don Bakalım, Elim Sende, Körebe gibi birbirinden keyifli oyunlarla zaman geçirecek.

Ayrıca tatil boyunca farklı günlerde Elf, Mini Mouse Kız, Kırmızı Başlıklı Kız, Kızılderili Kız, Pamuk Prenses, Batman, Supergirl, Örümcek Adam, Korsan, Pinokyo, Zorro karakterleriyle palyaço, animatör, oyun ablaları eşliğinde eğlencenin tadını çıkacak. Bubble Show, Sihirbaz Jonklör, Mini Disko, yüz boyama etkinlikleri ve ahşap oyunlar gibi aktiviteler de tatil boyunca çocukları eğlendirecek. Çocuklar, yarıyıl tatili için özel hazırlanan Nuh’un Gemisi kaydırak, Viking kaydırak, Tiger kaydırak, Okyanus oyun gemisi gibi farklı temalardaki dev şişme oyun parklarında da enerjilerini atabilecek.

Oteldeki çocuk etkinlikleri, yarıyıl tatili boyunca Okaliptus A Salonu’nda 11.00-23.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Tatil boyunca oyun parkları da aynı saatler arasında açık olacak. Çocuk aktivite programına ek olarak, minik misafirler için Gymboree Kids Club, 09.00-22.00 saatleri arasında hizmet verecek.

Aileler için müzik ve eğlence dolu bir program

Tatilde aileleri de unutmayan Elite World Grand Sapanca, yetişkinler için hem müzikli programları hem de SPA imkânlarıyla eşsiz bir tatil vadediyor. Yarıyıl tatili boyunca her gün 20.00-23.00 saatleri arasında Lobby’de trio dinletisi ile gitarist & solist programları, The Grill Restaurant’ta fasıl ve açık alandaki Bonfire’da DJ performans dönüşümlü olarak da misafirlerle buluşacak.

Elite World Grand Sapanca, ailelere özel geniş odaları, süitleri ve dünya standartlarındaki hizmet kalitesiyle keyifli bir konaklama deneyimi sunuyor. Otel, bu yarıyıl tatilinde de unutulmaz anılar biriktirmek isteyen aileleri bekliyor. Bu keyifli deneyimi kaçırmamak için rezervasyonunuzu şimdiden yapın.

Program hakkında detaylı bilgi ve rezervasyon için: 0264 415 10 00