Elit Andaç Çam’dan sürpriz itiraf: Çocukluk hayalim Britney Spears gibi bir süperstar olmaktı

Aslı Bekiroğlu'nun yakında YouTube'da izleyiciyle buluşacak programı ‘Olmasaydım Ne Olurdum?"un ilk konuklarından biri oyuncu Elit Andaç Çam oldu.

Samimi anların yaşandığı programda Çam, çocukluk hayallerinden, sahne deneyimlerine kadar birçok konuda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Çocukluğundaki en büyük hayallerden birinin Britney Spears gibi bir süperstar olmak olduğunu söyleyen Çam, "Sesim hiç beğenilmedi. Dolayısıyla bu hayalimi gerçekleştiremedim. Ama neden olmasın? Kötü oyuncular oyunculuk yapıyorsa ben de kötü sesimle şarkıcılık yapabilirim diye düşünüyorum. İddialı değilim." ifadelerini kullandı.



BELKİ BİR GÜN HARBİYE'DE DE ŞARKI SÖYLERİM

Bugüne kadar iki kez sahneye çıktığını belirten oyuncu, "Birinde tiyatronun yardım gecesinde rap söyledim, diğerinde ise Foolish Casanova'yı seslendirdim. Belki bir gün Harbiye'de de söylerim." diyerek esprili bir çıkış yaptı.

Program öncesindeki provalarda Nil Karaibrahimgil'in "Rüzgâr" şarkısını seslendiren Çam, performansıyla stüdyodakilerden tam not aldı.

"Sesinizin kötü olduğuna nereden kapıldınız?" sorusuna ise gülümseyerek, "Arkadaşlarım öyle diyordu." yanıtını verdi.



Programda söz alan Aslı Bekiroğlu da oyuncu olmasaydı hangi mesleği seçmek istediğini anlattı. Hayvanlara olan sevgisini dile getiren Bekiroğlu, "Büyük ihtimalle hayvanlarla ilgili bir iş yapardım. Veteriner olurdum." dedi.