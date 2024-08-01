Elif Ulutin yengesi Ebru Cündübeyoğlu'na benzerliğiyle dikkat çekiyor!

Ebru Cündübeyoğlu'nun yeğeni Elif Ulutin, sadece benzerliğiyle değil, kariyer seçimleriyle de ilgi odağı oldu.

Amerika'da 15 yıl yaşadıktan sonra Türkiye'ye dönen Ulutin, çocukluk hayalini gerçekleştirerek oyunculuk dünyasına adım attı.



Koç Üniversitesi'nde İşletme ve Psikoloji alanlarında çift ana dal mezunu olan 23 yaşındaki Ulutin, şu anda Ayşe Berkiş'ten oyunculuk eğitimi alıyor.

"Çocukluğumdan beri oyunculuğa tutkulu olduğumu biliyordum," diyen Ulutin, Amerika'da geçirdiği yılları şöyle özetliyor: "O dönemde spora yöneldim; lacrosse takımında dört yıl oynadım, voleybol oynadım ve 400 metre sprint koşusunda yarıştım. Ancak Türkiye'ye dönünce içimdeki oyunculuk tutkusu yeniden canlandı. Koç Üniversitesi'nde iki yıl tiyatro eğitimi aldım." “Ebru Cündübeyoğlu, çocukluğumdan beri rol modelim oldu," diyerek yengesine duyduğu hayranlığı ifade eden Ulutin "Ailecek onun tiyatro oyunlarına gider, kulisteki hazırlıklarını hayranlıkla izlerdim.

Onun projeleriyle büyüdüm ve İstanbul'a geldiğimde bana büyük destek oldu. Onunla aynı projede yer almak benim en büyük hayalim." diye konuştu.



ÜÇ DİL BİLİYOR VE SPOR TUTKUSUYLA ÖNE ÇIKIYOR

"Psikoloji eğitiminin oyunculuğuma büyük katkı sağlayacağına inanıyorum," diyen Ulutin, İngilizce, Fransızca ve Türkçe bilmesinin yanı sıra, Türkiye'ye döndükten sonra da sporu hayatından çıkarmadığını vurguluyor.