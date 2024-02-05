Elif Karlı’nın gözyaşları

Geçtiğimiz yıl eşini kaybeden ünlü sanatçı yaşadıklarını ilk feda Uzman Psikolog Özlem Esra Ada’ya anlattı.

CENGİZ İLE SAHNEDE TANIŞTIK

Geçtiğimiz yıl 30 yıllık eşi Cengiz Karlı’yı kaybeden Elif Karlı, eşi ile tanışma hikayesini ilk kez anlattı. Yıllar önce konservatuar sıralarında eğitim alırken bir yandan da sahne aldığını söyleyen Karlı, o günü şu sözlerle anlattı. “ Bir gün sahne aldığım mekanda sahneyi bitirip indik, tam hazırlandım eve gidecekken mekanın sahibi geldi ve “ bir grup geldi 2-3 şarkı söyleyip öyle gider misiniz” dedi, kızarak sahneye çıktım ve “ beraber ıslandık biz bu yağmurda “ şarkısını söyledim , cengiz de o grubun içindeymiş. O günden sonra her sahneme gelip aynı masaya oturdu ve bu şekilde ilişkimiz başlamış oldu.

BEN HAYATI TOZPEMBE ZANNEDERKEN TOKADI GEÇEN SENE YEDİM

Özlem Esra Ada’nın sorularını yanıtlayan başarılı şarkıcı eşini kaybettiği süreç için “ Eş kaybı çok zormuş, çok bütün olmuştuk evlenirken şiddet görmediğim müddetçe veya aldatılmadıkça boşanmam demiştim. Nikah günü birbirimize söz verdik evi asla terk etmeyelim diye ve öyle de oldu asla ayrı kalmadık ayrılmayı hiç düşünmedik. Ben çok sevildiğim kişiyi kaybettim. O gittiğinden beri her şey çok farklı “ diyerek gözyaşlarını tutamadı.

CENAZE GÜNÜ ÇOCUKLARIMI UYARDIM

Eşinin cenaze töreninin yapılacağı günü de anlatan Karlı o gün çocuklarına yaptığı konuşmadan da bahsetti. “ Bugün çok zor bir gün öyle zor ki , o mezarın içine girmek isteyeceksiniz, babanızı yaşatmak isteyeceksiniz, çok ağlayacaksınız ama geçecek. Sizden sadece şunu istiyorum orada kameralar olacak ve 10 yıl sonra o görüntüleri göreceksiniz kendinizi 10 yıl sonra nasıl görmek istiyorsanız o cenazede öyle davranın” diyerek çocuklarına güç verdiğini ve onlardan güç aldığını söyledi.