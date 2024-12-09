Elif Ece Uzun, kızları ve eski eşi Mehmet Tuş ile alışverişe çıktı

Uzun bir süredir gözlerden uzak bir yaşantı süren başarılı model ve sunucu Elif Ece Uzun, geçtiğimiz günlerde kızları ve eski eşi Mehmet Tuş ile birlikte Metropol İstanbul’da objektiflere yansıdı.



Ailece geldikleri alışveriş merkezinde The Galliard Brasserie'de yemek yiyen Elif Ece Uzun, ardından alışverişe koyuldu.

Çocuk mağazalarını gezerek alışveriş yapan Elif Ece Uzun, “Biliyorsunuz, çocuklarla birlikte Sapanca’da yaşıyordum. Bugün babalarını özledikleri için buraya geldik. Çocuklar ve babaları hasret gideriyor.” ifadelerini kullandı.

Öte yandan bir süredir ara verdiği televizyon hayatına geri dönmek istediğini belirten Elif Ece Uzun, “Artık çocuklar büyüdü, ben de gelen teklifleri değerlendirmeye başladım. Televizyon ekranlarına geri dönüyorum artık.” dedi.