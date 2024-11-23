Elif Buse Doğan: Sahne kıyafetlerimi bağışlıyorum

Türk Halk Müziği’nin sevilen isimlerinden Elif Buse Doğan, önceki akşam Etiler’de Nuit Blanche isimli mekanda sahne aldı. Performansı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan başarılı sanatçı, sosyal sorumluluk projelerine verdiği destekle dikkat çekti.

Sahne kıyafetlerini bir kez giydikten sonra bağışladığını belirten Doğan, “Kıyafetlerimi sosyal sorumluluk adına önemli yerlere bağışlıyorum. Bu şekilde hem ihtiyaç sahiplerine destek olmak hem de bir fark yaratmak istiyorum” dedi.

Yaklaşan konserinde ağırlıklı olarak Yıldız Tilbe’nin şarkılarına yer vereceğini söyleyen Doğan, arabesk müziğe olan sevgisini de dile getirdi: “Yıldız Tilbe’nin şarkılarından büyük bir ilham alıyorum. Bu gece onun şarkılarını seslendireceğim. Ayrıca arabesk müzik benim için her zaman ayrı bir yerde.”

Elif Buse Doğan, sahnedeki güçlü performansıyla hayranlarını bir kez daha kendine hayran bıraktı. Ünlü sanatçı sahne kıyafetiyle gelen davetlilerden tam not aldı.

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