Ekranlara dönüyor

3 yaşına giren kızlarına Hupalupa Store’dan Barbie bebek hediye alan çift, daha sonra 'Body Worlds: Animal Inside Out-Gerçek Hayvanların Anatomi Sergisi'ni ziyaret etti. Sergi gezintisi sırasında kendilerini fark eden gazetecilere poz veren çift, her şeyin yolunda olduğunu belirtti.

Yakında ekranlara döneceğinin müjdesini veren Özge Özder, “Beni heyecanlandıran yeni projeler var. İçlerinden okuyup beğendiğimiz ve anlaşmak üzere olduğumuz bir projede var. Bakalım, şimdilik büyüsü bozulmasın isterim ama güzel şeyler olacak.” dedi.