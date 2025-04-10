Ekranlara döneceğini söyleyen Fadik Sevin Atasoy'dan özel hayat açıklaması!

Fadik Sevin Atasoy, Nişantaşı City's'de görüntülendi.



Bu sene ekranda olacağını söyleyen oyuncu, "Bu sene ekrandayım yine, güzel şeyler gelecek. Benim için daha önce oynadığım karaktere benzemesi önceliğim. Aynısını yaparsam sıkılıyorum. Son oynadığım karaktere benzer roller geldi, üç sene oynadım yeni birşeyle çıkmak lazım seyirci önüne...



Keşke komedi olsa ama Türkiye'de komedi çekilmiyor. Dramayı mı ağlamayı mı seviyoruz bilmiyorum? Ben yolumu buluyorum, dramada bile komedi oynamayı beceriyorum. Onun için sorun yok. 'Komik işini bilir' diye bir laf var" dedi.

Yabancı sevgilisiyle ayrılan Atasoy, "Mesafe yüzünden bitti, ayrılık da hayata dair. Ben karda yürürüm izimi belli etmem. Haftanın beş günü, on iki saat çalışıyorum, vakit ayıramıyordum, ışınlanmayı bulurlarsa ilişkilerim kurtulacak" diye konuştu.