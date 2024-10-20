Ekin Uzunlar: Hayalimdeki tek yer Liverpool stadı!

Ekin Uzunlar, "Bu işe başladığımdan beri Kıbrıs'ta sahne alıyorum. Şunu net söyleyebilirim ki buranın enerjisi inanılmaz. Kıbrıs’taki en iyi performanslarımdan birini gerçekleştirdim. Seyircinin enerjisi çok iyiydi; neredeyse tüm şarkılara eşlik ettiler. Bu akşam bizimle olan herkese çok teşekkür ediyorum. Bugün hem sinema hem de müzik şöleni yaşattık. İzleyiciden de çok güzel tepkiler aldık. Ezel dizisinde Ezel’in Eyşan ile sarılma sahnesini dev ekranda gösterdik ve üzerine kemençe çaldım. İzleyiciler ayakta alkışladı; bu bizim için büyük bir gururdu" dedi.

Yakın zamanda stüdyoya giren Uzunlar, yaklaşık bir hafta sonra bir slow ve bir de hareketli şarkısını yayınlayacağını belirtti. Slow şarkısının adının "Yüzük" olacağını söyleyen sanatçı, "Belki bu yılın düğün şarkısı Yüzük olabilir. Hatta kendi düğünümde bile bu şarkıyı çalabilirim," dedi. Uzunlar, sektördeki değişimlere de değinerek, "Önceden bir şarkının tıklanma sayısı yükselmeden yeni şarkı çıkarmazdık. Artık öyle değil; her şey yenilik istiyor, tüketim çok hızlı. Biz de buna ayak uydurmak zorundayız" ifadelerini kullandı.

Muhabirlerin, "Hayalinizdeki sahne neresi? En çok nerede sahne almak istersiniz?" sorusuna Uzunlar, "Hayalimdeki tek yer Liverpool’un stadı. Dünyada en çok orada sahne almak isterim. Düşünsenize, Mohamed Salah, Sadio Mané ve Firmino’nun futbol oynadığı sahada konser vermek müthiş olurdu" yanıtını verdi.

Hastanelerdeki bebek ölümleri hakkında da konuşan sanatçı, "Lanet olsun! Lanet olsun artık! Bu işler bebeklere kadar indiyse vay halimize. Allah’ın can verdiği bir bebeği öldürmek aklım almıyor. Üstelik bunu yaparken gülüyorlar, 'hahaha, hihihi' diye. Ama eminim ki Türkiye Cumhuriyeti, adaleti sağlayacaktır" dedi.

Son dönemde sahnede sanatçılara cisim atılmasıyla ilgili de görüşlerini dile getiren Ekin Uzunlar, "Geçen gün bana da çakmak ve 1 lira attılar. Kafamın yanından geçti. Bu durum artık çok fazla yaşanmaya başladı. Buradan insanlara seslenmek istiyorum: Biz sanatçılar sizler için uzun yollardan geliyoruz, sizi mutlu etmek için çabalıyoruz. Sahnedeyken bize bir şeyler fırlatmayın, bize atacağınız tek şey çiçek olsun" dedi.