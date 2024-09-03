EİB’den ağustos ayında 1 milyar 548 milyon dolarlık ihracat

Ege İhracatçı Birlikleri üyeleri sanayi sektörlerinde 808 milyon dolarlık ihracata imza atarken, tarım sektörlerinin ihracatı yüzde 6’lık artışla 547 milyon dolardan 609 milyon dolara yükseldi. 2024 yılında her ay yeni bir rekor kıran maden ihracatçıları da yüzde 33’lük ihracat gelişimiyle 130,5 milyon dolar dövizi Türkiye’ye kazandırdılar.

Ocak-Ağustos döneminde EİB’nin ihracatı 12 milyar 97 milyon dolar olurken, EİB son 1 yıllık dönemde 18 milyar 185 milyon dolar dövizi Türkiye’ye kazandırdı.

7 ihracatçı birliğinin ihracatı arttı, 5’inin düştü

Ege İhracatçı Birlikleri çatısı altındaki 12 ihracatçı birliğinin 7 tanesi ağustos ayında ihracat artışı sağlarken, 5 ihracatçı birliği 2023 yılı ağustos performansının gerisinde kaldı.

En çok ihracat demir ve demirdışı metaller, su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörlerinden

Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği 200 milyon 265 bin dolarlık ihracatla EİB bünyesinde ihracat liderliğini sürdürürken, 2023 yılı ağustos ayına göre ihracatta yüzde 5 kayıp yaşadı.

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği ihracatını yüzde 6’lık artışla 137 milyon dolardan, 145 milyon dolara taşırken zirve ortaklığını sürdürdü.

Maden ihracatı yüzde 33 arttı

Ege Maden İhracatçıları Birliği, başarılarına ağustos ayında bir halka daha ekledi ve yüzde 33’lük ihracat artış hızıyla 98 milyon dolardan 130,5 milyon dolara ilerledi ve zirvenin üçüncü sırasına adını yazdırdı.

Hazırgiyim ihracatı 2 aydır artıda

Döviz kurlarının enflasyon artışının gerisinde kalması sonrasında zorlu bir süreçten geçen Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği, ağustos ayında ihracatını yüzde 3 geliştirerek 118 milyon dolardan 121 milyon dolara ilerledi. EHKİB, temmuz ve ağustos aylarında iki ay üst üste ihracatını artırmayı başarmış oldu.

Yaş meyve sebze ve mamulleri ihracatı 103,8 milyon dolar

Ege İhracatçı Birlikleri bünyesinde 100 milyon dolar barajını geçen bir diğer birlik 103,8 milyon dolarlık ihracat performansıyla Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği oldu.

Tütün ihracatı yüzde 20 arttı

Türkiye’deki tütün ve tütün mamulleri ihracatçılarını çatısı altında buluşturan Ege Tütün İhracatçıları Birliği ağustos ayında ihracatını yüzde 20’lik artışla 79 milyon dolardan 95 milyon dolara taşıdı. Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği 84,5 milyon dolarlık ihracat performansıyla ağustos ayını geride bırakırken, Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği 66 milyon dolar dövizi Türkiye’ye kazandırdı.

Mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektörlerini temsil eden Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği ağustos ayında ihracatını yüzde 2’lik artışla 65,8 milyon dolardan 67,2 milyon dolara çıkardı.

Zeytin ve zeytinyağı ihracatında yüzde 59’luk artış

Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği, ağustos ayında yüzde 59’luk ihracat artışıyla ülkemize kazandırdığı döviz tutarını 28,4 milyon dolardan 45,2 milyon dolara yükseltirken, EİB bünyesindeki 12 ihracatçı birliği arasında ihracat artış rekortmeni olmayı başardı.

Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği’nin ağustos ayı ihracatı 34,8 milyon dolar olarak kayıtlara geçerken, Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği yüzde 5’lik artışla 17,8 milyon dolar ihracata imza attı.

Ege İhracatçı Birlikleri bünyesinde temsil edilmeyen sektörler arasında kimya sektörü ağustos ayında 161 milyon dolarlık ihracat yaparken, otomotiv endüstrisi 77 milyon dolar, elektrik-elektronik sektörü 65 milyon dolar, iklimlendirme sektörü 51 milyon dolar, makine sektörü 49 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi.

Ege Bölgesi’nin 8 aylık ihracatı 20 milyar doları aştı

Ege Bölgesi’nin ağustos ayı ihracatı 2 milyar 625 milyon dolar olurken, Ege Bölgesi’nin 8 aylık ihracatı 20 milyar 137 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Ege Bölgesi’nin 8 aylık ihracatı 2023 yılının aynı döneminde 20 milyar 578 milyon dolar olmuştu. Ege Bölgesi’nin ihracatı 2023 yılının sekiz aylık dönemine göre yüzde 2’lik düşüş yaşadı.

İzmir 1 milyar 439 milyon dolar ihracat yaptı

Ağustos ayında İzmir 1 milyar 439 milyon dolarlık ihracatla Ege Bölgesi ihracatını domine etmeye devam ederken, İzmir’in ihracatına iki serbest bölge 254 milyon dolarlık katkı sağladı. Manisa 456 milyon dolarlık ihracatla İzmir’i takibini sürdürürken, Denizli’nin ihracatı yüzde 5’lik artışla 367 milyon dolardan 388 milyon dolara yükseldi. Muğla 2023 yılı ağustos ayında 88,7 milyon dolar olan ihracatını 94 milyon dolara taşırken, Balıkesir 86 milyon dolardan 78 milyon dolara geriledi. Aydın’ın ihracatı yüzde 3’lük artışla 74 milyon dolardan 77 milyon dolara çıkarken, Kütahya ihracatını yüzde 5,5’luk gelişimle 36,5 milyon dolardan 38,5 milyon dolara çıkardı. Afyon’un ihracatı yüzde 13’lük azalışla 31 milyon dolardan 27 milyon dolara gerilerken, Uşak’ın ihracatı yüzde 15’lik artışla 25 milyon dolara ilerledi.

Almanya ihracatta liderliğini sürdürdü

Ege İhracatçı Birlikleri’nden en çok ihracat yapılan ülke 1 milyar 499 milyon dolarlık tutarla Almanya olurken, Almanya’yı 1 milyar 106 milyon dolarlık ihracatla ABD ve 1 milyar 95 milyon dolarla İngiltere izledi. Egeli ihracatçılar, Irak’a 927 milyon dolar ihracat yaparken, İtalya’ya 802 milyon dolarlık ihracat başarısı gösterdi.

Eskinazi: “İhracatçının sermayesi eridi”

Türkiye’deki enflasyon rakamlarındaki artışla döviz kurlarındaki artışın örtüşmemesi nedeniyle son yıllarda ihracatçıların zorlu bir süreçten geçtiğinin altını çizen Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi bu süreçte ihracatçılar olarak öz sermayelerinin azalması pahasına ihracat rakamlarını koruma çabası içinde olduklarını dile getirdi.

İhracatçılar için durumu, “Bıçak kemiği kesiyor” sözleriyle özetleyen Eskinazi, “Bu tablo ihracatçılarımız için sürdürülebilir bir tablo değil. Özellikle emek yoğun sektörlerde istihdam kaybı yaşanıyor. TİM Başkanımız Mustafa Gültepe geçtiğimiz ay emek yoğun sektörlerdeki istihdam kaybının 200 bini aştığını kamuoyu ile paylaştı. Pandemi sonrasında Türkiye’ye yönelen tedarikçileri maalesef kaçırdık. Türkiye, Uzakdoğu’daki rakiplerinden yüzde 35-40 daha pahalı konumda. İhracatçı firmalarımızın varlığını koruyabilmesi için dünyadaki rakiplerimizle rekabetçi olabileceğimiz bir ekonomik modelin hayata geçirilmesini istiyoruz. Aksi takdirde bu süreçte ihracatçı firmalarımızdan kayıplar vereceğiz” diye konuştu.