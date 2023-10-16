Ehliyetine el konulan Erkan Can'dan ilk açıklama geldi

Ehliyetine el konulan Erkan Can'dan ilk açıklama geldi. İşte detaylar...

Ehliyetine el konulan Erkan Can, Twitter'dan açıklama yaptı.

Alkol nedeniyle ehliyeti alınan sanatçı, "Dün gece eve 300 metre kala bir kaza geçirdim. Beni merak edenlere soranlara teşekkür ederim. İyiyim... Alkollü araç kullanmanın, kurallara aykırı olduğu kadar tehlikeli olduğunu da bu talihsiz olay ile yaşamış oldum.

Bu şekilde gündeme geldiğim için de üzgünüm. Sağolun, varolun..." diye yazdı.

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