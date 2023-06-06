Ege Kökenli yüzü olduğu marka için kamera karşısına geçti

Rol aldığı popüler dizilerdeki başarılı performansı ile son dönemin en gözde isimlerinden olan Ege Kökenli, Nine West’in yeni dijital reklam kampanyası için kamera karşısına geçti.



Şık, cesur ve kendine güvenen kadınların markası Nine West’in 2023 İlkbahar/Yaz Koleksiyonu ile objektiflere poz veren Ege Kökenli, #MakeMoves konseptli reklam filminde, kadınları harekete geçmeye çağırıyor!



Yalın ama elegan stili modellerine taşıyan Nine West 2023 İlkbahar / Yaz Koleksiyonu, gündüz ve gece kombinlerinin en şık eşlikçisi olmaya aday. Stilettodan sandalete, sneakerdan loafera en trend modellerin bulunduğu koleksiyon, sade ve havalı çantalarıyla stilinize özgün bir dokunuş yapacak.

Ege Kökenli’nin duru güzelliğiyle eşlik ettiği Nine West’in yeni koleksiyonunu incelemek için Nine West mağazalarını ve Ninewest.com.tr’yi ziyaret edebilir; heyecana ortak olmak için @ninewestturkiye instagram hesabını takip edebilirsiniz.