Ege’den Cumhuriyet’in 100. yılına özel marş  

Söz ve müziği kendisine, düzenlemesi ise Erol Temizel'e ait Cumhuriyet’in 100. Yılına özel hazırladığı “Cumhuriyet Sonsuza Dek” marşı ile tüm Türkiye ile buluşmayı hedefleyen Ege, "Vatanını en çok seven işini en iyi yapandır" ilhamıyla yola çıkarak, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onunla bu uğurda mücadele eden tüm kurtarıcılara sadece sevgimizi değil; minnetimizi, coşkumuzu ve gururumuzu yansıtmak istedim. Ülkemizin Cumhuriyetine kavuştuğu tarihin 100. Yılında, eminim ki tüm Cumhuriyet çocukları eserimizi coşkuyla söyleyecek, paylaşacak ve sahiplenecektir." cümleleriyle duygularını dile getirdi.

Ege çalışmasını Avrupa'nın en büyük tiyatrosu olan Antalya Cosmos Theatre'da Yavuz Selim Kılınç yönetmenliğinde kliplendirdi.