Efsane isim Dany Brillant Türkiye’ye geliyor

Kendine özgü tarzı ve sahne enerjisiyle dünyadaki tüm müzikseverlerin efsane olarak gördükleri Dany Brillant, 16 Mayıs gecesi Sunset’te sahne almaya hazırlanıyor. İstanbul’un dünya çapında ünlü, turizm ve gastronomi elçisi Sunset Grill&Bar’ın 30. yılı için tasarlanan bu özel gecede sevenleriyle buluşacak olan Dany Brillant, Fransız kültürüne ve müziğine yaptığı katkılarla da biliniyor.

Müzikal idolleri Frank Sinatra ve Charles Aznavour esintileri ile Latin, caz ve rock ritimlerini sentezleyen Fransız yıldız geniş repertuvarı ve muhteşem sahne performanslarıyla izleyicilerine eşsiz anlar yaşatıyor.

Türkiye'de de en çok sevilen yabancı sanatçılardan olan Dany Brillant, 30. yılını kutlayan Sunset Grill&Bar’ın bu geceye özel hazırlanan Marios Tsoudis imzalı menü ve eşsiz boğaz manzarası eşliğinde unutulmaz bir konser verecek.

Geceye özel sahnesiyle katılım sağlayacak Kaan Sekban da akşamın eğlencesini sunuculuğuyla zenginleştirecek. Kutlama etkinlerinden elde edilen gelirlerin bir bölümünü sosyal sorumluluk anlayışının bir uzantısı olarak sivil toplum kuruluşlarıyla paylaşan Sunset Grill&Bar, bu geceki davette de geleneğini sürdürerek, elde edilen gelirin önemli bir bölümünü WWF-Türkiye’ye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) bağışlayacak.