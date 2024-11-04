Efsane geri döndü!

Günler öncesinden rezervasyonları tükenen sold-out gecede, Akkor Tanju Babacan imzalı beyaz elbisesiyle adeta bir melek gibi sahneye çıkarak izleyicilerini büyüledi. Yoğun ilgi ve alkışlarla karşılanan Akkor, kendisine gösterilen sevgi ve ilgi karşısında duygulanarak hayranlarına teşekkür etti.

“Yaktı yıktı geçti!”

Sahne aldığı Dada Salon Kabarett sahnesinde hayranlarıyla buluşarak izleyenleri büyüleyen Kamuran Akkor, dillerden düşmeyen şarkılarını art arda seslendirerek tam anlamıyla bir müzik ziyafeti sundu. Göz alıcı performansıyla dinleyicilerine unutulmaz bir gece yaşatan Türk sanat müziğinin unutulmaz sesi, sahne hakimiyeti ve benzersiz yorumu ile izleyicilerden tam not aldı.

“Dakikalarca ayakta alkışlandı!”

Gecenin finalinde Kamuran Akkor, hayranlarının sevgi dolu tezahüratları eşliğinde dakikalarca ayakta alkışlandı. Sahnede adeta rüya gibi bir gece yaşayan ve yaşatan Kamuran Akkor’un hayranları sanatçıya “su perisi” lakabı takarak taçlandırdılar.

Akkor, sahnedeki performansıyla büyüklüğünü bir kez daha kanıtladı. Kamuran Akkor konser serilerinde 23 Kasım Cumartesi günü İstanbul Ataşehir “Bi Cunda Masalı”nda ve 7 Aralık cumartesi gecesi ise yine İstanbul’da “Dada Salon Kabarett” sahnesinde hayranları ile buluşacak.