Ediz Hun: Hayatım gerçekten film gibi geçti

Kültür, sanat ve eğlence dünyası D&R, gelenekselleşmiş yazar okur buluşmaları kapsamında bu kez Yeşilçam’ın unutulmaz jönlerinden Ediz Hun’u ağırladı. Hun, çocukluğu, Yeşilçam yılları ve milletvekilliği döneminden pek çok anısını paylaştığı, sinema yazarı ve akademisyen Rıza Oylum’un söyleşilerinden oluşan Film Gibi Geçti kitabını D&R’ın Suadiye mağazasında sevenleri için imzaladı.

HAYATIMLA İLGİLİ BÜTÜN GERÇEKLERİ ANLATAN BİR KİTAP

D&R organizasyonuyla gerçekleşen davette, otobiyografi türünde yazılan kitabı ‘Film Gibi Geçti’yi tanıtan Ediz Hun şunları söyledi: “Doğumumdan bugüne kadar olan yolculuğumu, periyotlar halinde okuyucuya aktardık. Keyifli ve ilgi çekici bir otobiyografik kitap diyebilirim. Çocukluk yıllarım, 6 -7 Eylül olayları, Yeşilçam günlerim gibi birçok kayda değer anımı paylaştım. Oldukça emek verdiğimiz bir kitap oldu. Hatta kitabın ismi de hayat hikayemi en doğru şekliyle anlatıyor. Hayatım gerçekten ‘film gibi geçti’ diyebilirim. Elbette her film gibi bu film de bir gün bitecek. Önemli olan sevgi ve saygınlığı bu hayatın içine sığdırmak. Kitapla ilgili çok olumlu dönüşler alıyorum. Okuyucular eleştiride de bulunabilirlerdi buna da açıktım ama hiç olumsuz dönüş almadım. Ben olduğum gibi bir insanım. İnsanlığı ve bütün dünyayı kucaklıyorum. Çünkü sevgi, yaşamın amacıdır. Başta insan olmak üzere tüm canlıların özü yaradanın kendisidir. Sevgi her şeyin üstündedir. Birbirimizi seversek mutlu oluruz. Sevmezsek kaybederiz. Ben de bugün burada ne kadar sevildiğimi bir kez daha gördüm. Beni sevenlerle bir araya gelmeye devam edeceğim. Hatta önümüzdeki günlerde beyaz perde için bir sürprizim olacak. Tıpkı kitabımız gibi, hayatımı anlatan bir otobiyografi filmi hazırlanıyor, çekimler devam ediyor. Filmde ben rol alıyorum. Bu film gelecek nesillere bizleri yani yaşadığımız dönemi anlatmak adına çok değerli. Önemli olan sinemaya hizmet etmek.”

KİTAP HAKKINDA

Sinemaya ilk adımını attığı yıllardan günümüze dek 120’yi aşkın filmde başrol olarak yer alan Ediz Hun, dönemin popüler dergilerinden olan Ses’in 1963 yılında düzenlediği sinema yıldızı yarışmasında birinci seçilmesini ve kısa sürede büyük bir ün elde etmesini ‘Film Gibi Geçti’ kitabıyla sevenlerine ve Yeşilçam meraklılarına anlatıyor. Türk sinemasının yakışıklı jönlerinden Ediz Hun, öğretim görevlisi Rıza Oylum’un sorularıyla Yeşilçam’ın kamera arkasına da yıllar sonra ışık tutuyor. Anılar ve resimlerle nostaljik bir okuma vadeden Film Gibi Geçti’, usta oyuncu Ediz Hun’un Cihangir’de doğduğu evden Norveç’te geçirdiği öğrencilik yıllarına; ilk rol aldığı filmden milletvekili seçildiği güne kadar hayatının dönüm noktalarını okurlarına sunuyor. Ediz Hun, hayatına dair detayları içtenlikle anlatırken, 6-7 Eylül gibi dönemin kritik olaylarına da değiniyor. Yeşilçam’a genişçe yer ayrılan kitapta, içinde önemli filmlerden karelerin de bulunduğu bir fotoğraf albümüne yer veriliyor.