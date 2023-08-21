Edis ve Gülşen ‘Sor’ ile dünya listesinde

Edis ve Gülşen’i bir araya getiren ‘Sor’ şarkısı yayınlandığı ilk andan itibaren listeleri alt üst etti. Şarkı müzik listelerine hızla girerken, yönetmenliğini Fatih Yılmaz’ın yaptığı klip de izlenme rekorları kırdı. ‘Sor’ klibi Türkiye’de YouTube platformunda ‘Trendler Listesi’nde bir numara yerleşti. Klip, YouTube Trending Worldwide (müzik videoları) listesinde de Anitta, Maluma, Chris Brown, Guns N’ Roses gibi müzik yıldızlarıyla birlikte yer alarak 26. sırada yer aldı.

Edis ve Gülşen’in yorumladığı, sözü Serdar Ortaç’a müziği Alfredo Panebiano’ya ait olan ‘Sor’, Zeki Arkun ve Elber Tutkus düzenlemesi ve Utku Ünsal mix-mastering çalışmasıyla Ozinga&DMC etiketiyle tüm dijital platformlarda yayınlanıyor.