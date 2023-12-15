Edis ve Baran Mengüç’ün beklenen düeti ‘Ayyaş’ yayınlandı

Her şarkısı haftalarca listelerde kalan ve milyonlarca dinlenme rakamına ulaşan Edis beklenen yeni single’ını müzik dünyası ile paylaştı. Yılın son teklisi ‘Ayyaş’ 15 Aralık’ta müzik severler ile buluştu. Genç ve başarılı müzisyen Baran Mengüç ile düet yapan Edis, şarkıyla birlikte klibi de yayınlandı.

‘Ayyaş’, Edis diskografisinde özel bir yerde konumlanıyor. Pop müzik, diğer müzik janrları ile harmanlanarak gelişimini devam ettirirken, ‘Ayyaş’ etnik melodileri ve modern aranjeleri ile Türkçe Pop’a yeni bir bakış açısı sunuyor.

Türk Pop Müziği’nin özlediği ritm ve heyecanı sunan ‘Ayyaş’ sözlerinde Baran Mengüç, Kaan Hacısüleymanoğlu müziğinde Baran Mengüç ve düzenlemesinde Zeki Arkun, Onur Sevigen imzasını taşıyor. Klibin yönetmenliğini ise Utku Kemal üstleniyor.

Şarkının müzikal tarzıyla aynı öğeleri yansıtan klibi de 150 kişilik bir ekiple 24 saatte çekildi. Kısa sürede büyük beğeni toplayan klip, büyük bir merakla şarkıyı bekleyenleri heyecanlandırdı.

Ayyaş Şarkı Sözleri

Ah yok mu şu caziben

Sabahı gece eden o

Andaki ifaden

Susuzluğun tasviri yok

Var mı müsaden?

Tenine divane

Sükûnetiyle sarhoş

Ettin beni

Ayyaş

Gönlüm

Sana

Ayyaş

Gönlüm

Deli gönlüm

(Yeah)

Yanımdaki cıvırım

Cilvelerine kurbanın olurum

Yağsın, essin ağır ağır salınıp

İzlesin gacolar

Sen oyna kadınım

(Wow)

Tanrıdan kız dizayn

Aynı

Kadehim senle daha iyi (daha iyi)

Kıyamam hiç sana o narin

(Na-na)

O narin, o narin

Anlamıştım o elini ah tutunca

Sığar mı dünya ellere avuca

Sen benim sığınağım

Benim ilk durağım

Bu kalp sana sonsuza dek amade

Ayyaş

Gönlüm

Sana

Ayyaş

Gönlüm

Deli gönlüm