Edis'ten Harbiye'de şov
Edis, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda üç gün üst üste sürecek konserler serisinin ilkini gerçekleştirdi.
Şarkıları, muhteşem performansı ve sanat şovuyla unutulmaz bir konsere imza atan ünlü yıldızın tüm konser biletleri de sold-out oldu.
Edis, uzun bir aradan sonra İstanbul’da verdiği ilk konserle seyircisiyle buluştu.
Kerki Solfej'in düzenlediği sonbahar konserleri kapsamında sahne alan ünlü yıldız, üç akşam üst üste vereceği ve biletleri günler öncesinde tükenen konserlerinin ilkini önceki akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda gerçekleştirdi. Ses, ışık, dans ve görsel bir sanat şovu sunan Edis’i binlerce hayranı izledi.
Edis’in Harbiye konserinde seyirci önce bir visual art’la karşılaştı. Eserin ardından ünlü yıldız ‘Benim Ol’ şarkısı ve hayranlarının alkışlarıyla sahneye çıktı.
Ünlü yıldız akşam boyunca dillerden düşmeyen şarkılarını binlerce kişilik hayran korosuyla birlikte seslendirdi. Hafızalarda uzun süre yer edinecek bir şova imza atan Edis’in konserleri 12 ve 13 Ekim tarihlerinde Harbiye’de devam edecek.
<img src="data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQEBLAEsAAD/4RqoRXhpZgAATU0AKgAAAAgACQEPAAIAAAAGAAAAegEQAAIAAAAOAAAAgAESAAMAAAABAAEAAAEaAAUAAAABAAAAjgEbAAUAAAABAAAAlgEoAAMAAAABAAIAAAExAAIAAAAHAAAAngEyAAIAAAAUAAAApodpAAQAAAABAAAAugAAAv5BcHBsZQBpUGhvbmUgMTIgUHJvAAAAASwAAAABAAABLAAAAAExNy4wLjMAADIwMjM6MTA6MTIgMDA6NTM6MTgAAB6CmgAFAAAAAQAAAiiCnQAFAAAAAQAAAjCIIgADAAAAAQACAACIJwADAAAAAQGQAACQAAAHAAAABDAyMzKQAwACAAAAFAAAAjiQBAACAAAAFAAAAkyQEAACAAAABwAAAmCQEQACAAAABwAAAmiQEgACAAAABwAAAnCSAQAKAAAAAQAAAniSAgAFAAAAAQAAAoCSAwAKAAAAAQAAAoiSBAAKAAAAAQAAApCSBwADAAAAAQADAACSCQADAAAAAQAQAACSCgAFAAAAAQAAApiSFAADAAAABAAAAqCSkQACAAAABDAwNQCSkgACAAAABDAwNQCgAQADAAAAAQABAACiFwADAAAAAQACAACjAQAHAAAAAQEAAACkAgADAAAAAQAAAACkAwADAAAAAQAAAACkBQADAAAAAQAaAACkBgADAAAAAQAAAACkMgAFAAAABAAAAqikMwACAAAABgAAAsikNAACAAAALQAAAs4AAAAAAAAAAQAAADwAAAAQAAAACjIwMjM6MTA6MTEgMjI6MTU6MjIAMjAyMzoxMDoxMSAyMjoxNToyMgArMDM6MDAAACswMzowMAAAKzAzOjAwAAAAWiHLAA9CQAAUsXAAD0JA///dLwAAr9kAAAAAAAAAAQAAABUAAAAFDAUF6gLrAxEADFHFAAf/5wAAAAYAAAABAAAACAAAAAUAAAAMAAAABUFwcGxlAGlQaG9uZSAxMiBQcm8gYmFjayB0cmlwbGUgY2FtZXJhIDQuMm1tIGYvMS42AAAAAAAGAQMAAwAAAAEABgAAARoABQAAAAEAAANMARsABQAAAAEAAANUASgAAwAAAAEAAgAAAgEABAAAAAEAAANcAgIABAAAAAEAABdEAAAAAAAAAEgAAAABAAAASAAAAAH/2P/bAEMACAYGBwYFCAcHBwkJCAoMFA0MCwsMGRITDxQdGh8eHRocHCAkLicgIiwjHBwoNyksMDE0NDQfJzk9ODI8LjM0Mv/bAEMBCQkJDAsMGA0NGDIhHCEyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMv/AABEIAHgAoAMBIQACEQEDEQH/xAAfAAABBQEBAQEBAQAAAAAAAAAAAQIDBAUGBwgJCgv/xAC1EAACAQMDAgQDBQUEBAAAAX0BAgMABBEFEiExQQYTUWEHInEUMoGRoQgjQrHBFVLR8CQzYnKCCQoWFxgZGiUmJygpKjQ1Njc4OTpDREVGR0hJSlNUVVZXWFlaY2RlZmdoaWpzdHV2d3h5eoOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4eLj5OXm5+jp6vHy8/T19vf4+fr/xAAfAQADAQEBAQEBAQEBAAAAAAAAAQIDBAUGBwgJCgv/xAC1EQACAQIEBAMEBwUEBAABAncAAQIDEQQFITEGEkFRB2FxEyIygQgUQpGhscEJIzNS8BVictEKFiQ04SXxFxgZGiYnKCkqNTY3ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqCg4SFhoeIiYqSk5SVlpeYmZqio6Slpqeoqaqys7S1tre4ubrCw8TFxsfIycrS09TV1tfY2dri4+Tl5ufo6ery8/T19vf4+fr/2gAMAwEAAhEDEQA/APC8dqPzoJD2o9scUAGOOlH6UAg70YoGL+FKBQMXFOA/OgCQLTwlJgPVM9utSpFzSA1Xg2aVAO7sWI/T+lU3jwtJAVmQ9KiMeOaYFUwsHZcDKnBIIIz/AF/CjyJNu7Ycdz6fX0NVcVg8pgcYGSMgBgetNK44OKADAx1FSRQGTB7ZxSbsIc9vtJI6CoSuDg0J3GhQp9KXbjqKYxQKeq96AJlXNTpEW5AJ+lSBIkfHTmrEMOT07UAat9GFitY1HSIE/U81QeLOABkngACkth2IDbOVLCNio5ztOPSq7oB2P5U00xtNGrfeHdcRGU2iTAL1jO9gvQDnnHHbpVBPD2tEsFs7hgMjOMZx3wcHHA7VhGvTezHKlUW6Kr6ZdpE4ms5kOeWZH+XGfwx+B6U+G3fEjyJMY12hfLCvl8gEkHHGA3PrgE85rVST2ZCutyvDHNM+1Rh0zjlVOev4mtzT7M3VvvbOY2IaQyqQG6k5yc+v5HuMlQkYdGaO3+0TI4jUgE84Jzg88gdRyRjPHSudL7Jd64OOgYcYoiCZfa7WO3aJLaFRIAWLIrN+B6qf51UCkjOOpposAFxgdx3qxawpK+0yKhGOCM59aGIuLCEuEAIIBJB2j+VaFpJGHdpbaOXcwJJyp4B4G0gc59O31zDZSRFIimTKoFGB93JBOOTz61cgiU8DaD7ii4Jal/V1UXrKoACgKMD0Aqi0KLzIxUeoXNNPQfUqlVIbLhceuefyFQ4UADOPxxTQ2bVjr8IS8e4inm890QMI0H3Qeq5wOTx64Pvhlxr11ZQLZtLJauivwV5f5m5zng5G0D6Y68cKoe9Y2dSyJjr5Ejxz74z/AKsiUkAFnUqc9MgBxg4I/wC+sQQ+IS0iRtbSjZgMEl3bgTnIGeRk9sjGK0jRsS5kWn69H9nuo9Vu5mmCgwmKGMjoeCc459s9B15FU7bU9OMm26i3NtJQiBcM3qcD1z6jp9a6XBKOhgpO+oskujCzit2/dzlArXHlFS2MAnoDng88/pzzk8KRzERvvQH5SR27fWlG/Ubt0JLi6e5aEvglI1jBxyQPU9/T6ADoKlgVJNxII6FR6VUtiQaJNxCZBBIwamht8tk9felfQC15JTGCeKljiJNIZcW3yu7mtDT7MSXUSEYDOAfzpXKsWr+ESahO+M5kJqhNCB+NNCKbIVJx0+maqOg5+UZqkNkDwSWBjW5QRBOBMJD5Te6EA7gCGJI7txjqZXisGluIre5geKOLevyk4wAAAcDPGOvXbyO1ZXe6L02K9n5k0bOkE1wzEDItV3FiRjDEHuMcd+QDlqnHn+TIvKGUKEgKhW3HA3AY5UBeo54z609LitoT26PJIqzTBYo9yJC4LMu4EkIM4IBIO0kE56etOKGGeQvK32fY6bklB78jDDGM4A5I6DHTikxcpA1pPCzN5flyKcuquAFYn5SO237px16HpUXkgbI+fn6ZBHPP6fdPTpj05q5NmJJZtGdyMHUFeUIPXkdKMkhQOCx/CjclotQgyP8AOfmBGGNbml2dq0y+cwKMCM5wFJ7n6fz9s1D0Q1uW20h2VSuOaaulTqRgBs+hrNTRq4suw6bKpVXjZdw4yOta+naeVuo8jBDA4ochWGTWu52bHU5rKubfBNVFiZmSpVV0FakorpcbLc3dqslvakpHE0hRSygHKYACs4yTubrwcKWFQiFbi8klRLh5FDeRLZgHJ3HZyAMDCsOeenXtjs7mz1Vi6sWRb2q3dq+xJpoYpV2vKGRGCZTk7izBenU9CcVQF5FNBJDsihmdN0ZUAtzzjcPvZz0b7vbkYYjd6iemhfKCeed0uhHHIDKIFULhVjLKTgBVwNig8H5iccjMVzDMU+zT+Ukc5wjtKQBJuVTuZlIUhiCxbadu5cgFaEx2LZtmlWAWuQTl0jwEY9ED4ViSu5jgkHI3dgKpXtqZRHNcp/pcjqhXz9zsWHG1Rn2PPOcHoRTUhSiMOny2rrKTtDvhirhcNtyyM2SFON3HBOOmCKa9uSDJJEyqzMoZmyV+6cEDHIDdSB274qua5DiWIrJ7mdmtJoljPyYJOemDnA61uWpuLEzCWJG3qQ7mFTwR2JHH1FS6nQah1Ol0hYJSqO4Knu3pXSf2Jp00XyXDLJk4xwMY7n8u3evPnUcJ+R3QoqdNtboim0KSJmWBQ8ZdY08twfmI+UEDPJ64+vTpViw0yRTyOQDg5x6/1rd1NLnIkUb3TSoz5bhTklyR/Lt+JrCvbeyl3SRyNGhQlA2GJYEcHHQY6ZHat6equRJWMGe0yjOkkbqDjIPX6Zx04z9azZoJf4V38E/J82OCe3TgH8q6IkHMxTMLpo2Dw+bDyGIjA+T7wXgZI3Aeu71PMazoqlSM2zzhpQgAGBn7pIyMhjjP169IsO5alnupi7kW10luVZZdxRwDt5AyGI2rjuFHTHBq3JGY9Znt/ls0WQRL5ygeTEw43KTjO0nOcnd7moaSLUne4+0CXBhnjjW2kJZ4TGpkYNGoI5JJwSTx6jk1IJ5bq6hdrgyx28IjUMBk7flCxnnDNuyfqDnpiHfqUvIdoN4Zp7m1eCMW02G8pVLlBjaoQ5zuB2AdSTjOeQ1yOa3vNVaO3toVha38hs24AKmLaX5J+YMTjoTgc0mrSduwlLTUvO1z9pnuDIVDFlAtZW83yzs+TmMg/cAzgcZySOKd9gm1eU3ErMl0oWI28ZxsjDBAqDbkYDgbT1yOTuIqFO2ptpLyGyWJhMUzTkLHEJXbbmN2ySoYAfeOecE/KS3GMm1YSzSPFGrxsQMfNIMOwYggH+HjBw2O56U5NSVyVFp2KsFxfaeyB42+ZdylRwQe9adtrlw6bWJGTxntTlTjLUlVJRVjd0/UJCQzSEkHIJPSuy0rWViToj4iKgOM4HX+dZzi3sSmVJL4yylkjLN0yo6ZrPuLUTXMLXFuFVSztnB3YOTn8/1Nelh6b5NgnO/Q5AzwiwupbiZ5b1tqRK5ZsLu3HPYgnsc8jpWNeyNLZiOSGHcWMkbbQDuOBtyRwMFSMfr2eiRnucJI4uLdUjSHEKD58AHpk88Z6Y5zz060vnSC3kUmMxswADBSwKjaD9MN34zk9RWNhDpm3zJMtxwqrDJKVI2/LjHfPAI+g4qaS4kSzSASbUljy+GJ3EEkgjJweOMY4I45zRa4EkTNdQ4UbpAoBRE42qp3P8vJIHOeRhjnvWmWSBLm6uWMvnDbGfNUFwcEHbuJVQFJAPPK471nKLeiLi11AamYdUF9aKwEm0YAKqo44AABzkBhg8Y6kjNSxS2qQv5ljHNNG/lI6lj5mQepyMc7Mn/a9aycZW31LTV9TW06+tmuprZrG1maN3ys12cDAY43b9pQBTzjkD1IrT/tOVUgWWaa22h5JlUhCr7F3fK3IxkkYBALgDBrKUNTSLstBmo/2lOkbyPHGpR0BZwN2TneGyBgh4zkkdOeFpj3Ea3DpGFuUScsJMSjepcyYJc852xn5Rn5iO/M2XToaXb1J57Vglw1zcKIoZwRGp+ZmLbdxyxZRgLndnvj3zrcNG6uyMisCR5nO084B/L9QfatqbTuYzRo2l3ub+57ZNdXoM0DXJF1JsiMTDOCcEqcHoe+K1S1MWzuNP0S3kjG3VGkBHyiJ1P8xVbV/C0cOn3VzHczO0ds6BWC424Ppjnrz1rrp1HazZEm+h5VdafLJJbpAPOlnUsscfLDBIwR+Gfoa0RZRX0P2SaBYryGNInDPxlcj7oB3AbcnAznpzweXF88YRlHa56GWxjOcovqjwtuG2hgwB4I6GrcccspYrsAZCCNwHCgMe/oM/XNbM84Ur5MLpNEdznKsGHXqMAde49s9M1NFeDyBGfleNSUYAbiSQMZxkAKDila472LVusU7qN8Ukjx8llKiPO5Tu4/hyG4yNuOmMVWF2wnhYk7YcLFvwwUA5weOe/HvStqCZbgbYkbgbNzpCXaQANkkvuBGCOnsBjIJJNPVw/nTorQXEYBJikC44J+79F6Doc5HFS1qX5EkTSXNvcTSvakDLMzMAWBZVLAYOGJYHOBwCTmtOz1a3gsElWCJSitHKUWQG4zy3I+6QVXJB6P3+7Wco6WRUZW3NKx12Szt995K/ksvlylFJMjdAueB93LbgCSCBnptklAguLiV74XlnPCZopJlZPnJ34G7GTnnI7MueW2nJx5WbRlc2tPuba4Est0GulmwswQooJIZvmUcZGAobg8DkA4XINrNHYm9tIJ54GwAZFJZE29cjjABPI4zjIU4FRT5oy12CdnsRx3KNcSN5hkHZnJDSc53c+o5/8Ar9dvTbsiNn4IKfl/hXYjmZrQamPLClmB755FNn1y8ghmRLpjG6FCM5BBGPw4rSKS1JTa2OUuL50ffG5RsEZB9aXT9YYFYSJWnLAJJv4RcgnAxnPBPX3xkA0VI80bG2HrOlJtdVY81lk8q4laNUCyrwuQQFbnHTHH04PpTZmAVBuDMOpHTBAwMe3IPvQjFgZVaFUKrwMKcYxzkn3PUc5/lVhgbaX7Ohj3/K28DBU4zjPbBOD9KH2AWzdkZpURGZE3EuAwXBHY5BHbBHOe9SpbxqZJ0eMQMrhA7MPTAzjJYblbHSjUCKOaaCVP7wXIKnOVI6cexOfqc1bAa+vfs8JRzcyBYyPlyxbjg9Adx4/wqbLcd3awkV9cRRHF/crOEWKJUBwU4JXORgcDjB5H4077fvuB5hMihyRJK5yM8Zz9AO3ahxC5YNxLNHJullljJEhRpcjOCAdvqOnPt61PZXKvu84STIgO5So6YwAXAJC4AGPTOMVEou2g1KzNCG6hN0jQTCMNKplxF8qIOg67mA5zjBPU5PXSj1mQSQmeKMQRRI6JIibcgbucAb8ndkE8k8/dBrNx6GqkWLqSC7uZDGyxrIDI806LyGZGG1VX5OMfKCfQdcGxZpAvmpG7bfs2/c64J/vYHGeR684wCcU02tGJpMW3aUvtjwxI4GeTgc8fn+VRXVwySMkgymxcchuoyORx0/H8q2T0M7WMu7vGuY9rKi4IIbHOAOmT26mqFrIwvE2uUJyNwOCMgj+tXaysLqcWzs+3cScDAz2FJ24p2JHRoZC2OoUt+XJqw8j3k8RVMzMAu0L1I4AA78YFLqMjLFPkK7WVjnI5+h/Kprh/MlWUbAHJZUUD5AWPGKGuohEK+VMNisAQRnIK9jj25x+VSyLE0iCFDsChjtJbsN3XHoTS1uPoSJFFLbTNJdKlwoTyo8Aq6nr83RSODz755qWTylRA8jMCoO5SCcbeVIzkHIAByOB0pNhYsWiO5lHlzPbwKZJUVfm8vI+8cdM7euB1xjNPN60MDQWcYWNgjtJgErgEdRnAO4E++PQUrJ7j2JrYRxvA0iyNmQqxVgN3TuQcHGeo/XIp6yAOiCTdkbTvIwCeAcnjGPfIwalq4y3G8iW23yzKpcuGXqDjsSM46Z7dKu6ddBbrbnOY2Vhjqfz7+o9TSC5JBOsaOIWwrngMcsCMHIx0JP8AhzQYprp2gBjj5VfNknGwLwOT+XfoDV7K4J30L76JJc2MUzCMM6K5AbI5H0/z+tVZ4fsWpWULsPJ8jGNpbDshUnHc5wPy9K5VW5nyrzN3C2p57qFrBbCFonLBxyPfCnj2+bp14qlj5a7Yu6uzmasyS3fybhZDj5DnHrSxs32lWVAW3ZC44+mKLa3C5b1GJI7kLx5mD5uOoY9Qe3XPQdMe9VZkWKXarFgVVgSMdQD/AFpRbsga1FRii7udpPQY5I9fbpSwuyTKy8evIGR3H4jiqtdCJblhvjAjCYXG3v1Oc8n6dugp6SIWd2X5OBs3YYDP8J+gPUEfpStoA+GeSJJiG270KFh1HfHtkAj8SPWpreOVo5GSKQtHHvdYgScBuS4zkAdc44wPXNS7DFjljU7GWIrnduCk43Dp2Jx6E44+ublzBFFezxW0oljSQRpM/wAhbHG7aTkA+/TPagBY5C8HyFvNQFWCoM7cHPI5OADnjAHf1vaTK32kIT8o+8Djp7A+5NJ7MET2ksf20iWMMgk5UOEJ7Yz0H1xUM1yytlRGH3bw23p7Y6Y/CqsBoQ+ICdRtY0URwKojkWNQBI5G3dgD/d/AfhUerr52s2fnkbPkWV1Ugcu3bPp2z261zKChO/kb8/NA47VnhkmheDK5jG6IDhDjHB7k4/z2ihRRptw7J8ylQGI6ZPTp359OnXnB6dVFGGlymBk/McA98VPcQNZy+W5BbaDkHIIIyP51V9bCsJPO1w4dlQHGPlGMnuT7nrQ7iZ97HBCqoHXOAAKLWAmtxutLoB8MEB2kjkZGadp8C3l0lrt/eS/Kh3Y+bt1456fjU3tcrsMupBLJG4J3CNEbIHBUbe3sP/19aS3n8mZXKhgDllI+8O4+hFUlpYkEZPmDKSG7hsEf0x/hViGfbeElUXcGjIUnaoIK9jyBn1575pNaDTHRxhmaEqgdVZt+/A4GeeoPAPAwcn8KUfK8Uxdgu4fvF+8pGNxA45GeOfTmkBJbvIvzIzgHIbZzkd/0z+tXtNnNvfQuwBDHkZHfIP0PWkwRefK3MwThfRTnjP8AFj3x1x0qvPKrSThIxhjuDMeUHpkYHOQOR9MUR2B7le0lSO7BLEE9GFXXkeGfzzlstvPTGACMY/H261E1qVHY5FkO4tmpop9h2s5ETkb1Cgg9s4PfBNaNXRlfQgfYJcK5aPPBx2/xpZZTL5eR9xdufWqsUiI06mAquV3AY+YYOR+NKhIdcEgg9fSgCW5kMtwZDtJkwxIJPPfr3z1qLpSWiBjgeOKXPNMCVWwnAGSOvpU9uA+EZtvOVJ6A++TjB4yf/wBVQwJmvp45cwzSRkKASj46fTsKlsbprW/WUrExIPDoGUbh1xjGRnP1qeXQd9S5cMovmLE7mUFe/PvUFzIAjffBbjA6EZHX/PpTjsDKqytGQyHkdDVhdQOAHzuAI470SjcE7GGH457DIqM5zknrVkpBzQuc8DPtimMVwN2R0PamZ5xQAvenbietACrjOSe3pmkJ9aAHDrirSiCSzKiNluEbcG3cMvcYx175yOAal36DRCrU8t8ue2cChiGg+p96mWVyioXJVTkDrj1oAu3c2TE/cr+NRySKUHOfpSWwEG7+LjrgU3fuPOMUwP/Z/+EbI2h0dHA6Ly9ucy5hZG9iZS5jb20veGFwLzEuMC8APD94cGFja2V0IGJlZ2luPSLvu78iIGlkPSJXNU0wTXBDZWhpSHpyZVN6TlRjemtjOWQiPz4NCjx4OnhtcG1ldGEgeG1sbnM6eD0iYWRvYmU6bnM6bWV0YS8iIHg6eG1wdGs9IkFkb2JlIFhNUCBDb3JlIDcuMC1jMDAwIDEuMDAwMDAwLCAwMDAwLzAwLzAwLTAwOjAwOjAwICAgICAgICAiPg0KCTxyZGY6UkRGIHhtbG5zOnJkZj0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMTk5OS8wMi8yMi1yZGYtc3ludGF4LW5zIyI+DQoJCTxyZGY6RGVzY3JpcHRpb24gcmRmOmFib3V0PSIiIHhtbG5zOnhtcD0iaHR0cDovL25zLmFkb2JlLmNvbS94YXAvMS4wLyIgeG1sbnM6YXV4PSJodHRwOi8vbnMuYWRvYmUuY29tL2V4aWYvMS4wL2F1eC8iIHhtbG5zOnBob3Rvc2hvcD0iaHR0cDovL25zLmFkb2JlLmNvbS9waG90b3Nob3AvMS4wLyIgeG1sbnM6ZGM9Imh0dHA6Ly9wdXJsLm9yZy9kYy9lbGVtZW50cy8xLjEvIiB4bWxuczpjcnM9Imh0dHA6Ly9ucy5hZG9iZS5jb20vY2FtZXJhLXJhdy1zZXR0aW5ncy8xLjAvIiB4bWxuczp4bXBNTT0iaHR0cDovL25zLmFkb2JlLmNvbS94YXAvMS4wL21tLyIgeG1sbnM6c3RFdnQ9Imh0dHA6Ly9ucy5hZG9iZS5jb20veGFwLzEuMC9zVHlwZS9SZXNvdXJjZUV2ZW50IyIgeG1wOkNyZWF0b3JUb29sPSIxNy4wLjMiIHhtcDpNb2RpZnlEYXRlPSIyMDIzLTEwLTEyVDAwOjUzOjE4KzAzOjAwIiB4bXA6Q3JlYXRlRGF0ZT0iMjAyMy0xMC0xMVQyMjoxNToyMi4wMDUrMDM6MDAiIHhtcDpNZXRhZGF0YURhdGU9IjIwMjMtMTAtMTJUMDA6NTM6MTgrMDM6MDAiIGF1eDpMZW5zSW5mbz0iODA3MzY1LzUyNDI2MyA2LzEgOC81IDEyLzUiIGF1eDpMZW5zPSJpUGhvbmUgMTIgUHJvIGJhY2sgdHJpcGxlIGNhbWVyYSA0LjJtbSBmLzEuNiIgcGhvdG9zaG9wOkRhdGVDcmVhdGVkPSIyMDIzLTEwLTExVDIyOjE1OjIyLjAwNSswMzowMCIgZGM6Zm9ybWF0PSJpbWFnZS9qcGVnIiBjcnM6VmVyc2lvbj0iMTUuNSIgY3JzOlByb2Nlc3NWZXJzaW9uPSIxNS40IiBjcnM6V2hpdGVCYWxhbmNlPSJBcyBTaG90IiBjcnM6SW5jcmVtZW50YWxUZW1wZXJhdHVyZT0iMCIgY3JzOkluY3JlbWVudGFsVGludD0iMCIgY3JzOkV4cG9zdXJlMjAxMj0iKzEuMDQiIGNyczpDb250cmFzdDIwMTI9Iis2IiBjcnM6SGlnaGxpZ2h0czIwMTI9Ii02MCIgY3JzOlNoYWRvd3MyMDEyPSIrNTUiIGNyczpXaGl0ZXMyMDEyPSItMiIgY3JzOkJsYWNrczIwMTI9Ii0zIiBjcnM6VGV4dHVyZT0iMCIgY3JzOkNsYXJpdHkyMDEyPSIrMjAiIGNyczpEZWhhemU9IisxNyIgY3JzOlZpYnJhbmNlPSIrMjAiIGNyczpTYXR1cmF0aW9uPSIrMiIgY3JzOlBhcmFtZXRyaWNTaGFkb3dzPSIwIiBjcnM6UGFyYW1ldHJpY0RhcmtzPSIwIiBjcnM6UGFyYW1ldHJpY0xpZ2h0cz0iMCIgY3JzOlBhcmFtZXRyaWNIaWdobGlnaHRzPSIwIiBjcnM6UGFyYW1ldHJpY1NoYWRvd1NwbGl0PSIyNSIgY3JzOlBhcmFtZXRyaWNNaWR0b25lU3BsaXQ9IjUwIiBjcnM6UGFyYW1ldHJpY0hpZ2hsaWdodFNwbGl0PSI3NSIgY3JzOlNoYXJwbmVzcz0iMCIgY3JzOkx1bWluYW5jZVNtb290aGluZz0iMCIgY3JzOkNvbG9yTm9pc2VSZWR1Y3Rpb249IjAiIGNyczpIdWVBZGp1c3RtZW50UmVkPSIwIiBjcnM6SHVlQWRqdXN0bWVudE9yYW5nZT0iMCIgY3JzOkh1ZUFkanVzdG1lbnRZZWxsb3c9IjAiIGNyczpIdWVBZGp1c3RtZW50R3JlZW49IjAiIGNyczpIdWVBZGp1c3RtZW50QXF1YT0iMCIgY3JzOkh1ZUFkanVzdG1lbnRCbHVlPSIwIiBjcnM6SHVlQWRqdXN0bWVudFB1cnBsZT0iMCIgY3JzOkh1ZUFkanVzdG1lbnRNYWdlbnRhPSIwIiBjcnM6U2F0dXJhdGlvbkFkanVzdG1lbnRSZWQ9IjAiIGNyczpTYXR1cmF0aW9uQWRqdXN0bWVudE9yYW5nZT0iMCIgY3JzOlNhdHVyYXRpb25BZGp1c3RtZW50WWVsbG93PSIwIiBjcnM6U2F0dXJhdGlvbkFkanVzdG1lbnRHcmVlbj0iMCIgY3JzOlNhdHVyYXRpb25BZGp1c3RtZW50QXF1YT0iMCIgY3JzOlNhdHVyYXRpb25BZGp1c3RtZW50Qmx1ZT0iMCIgY3JzOlNhdHVyYXRpb25BZGp1c3RtZW50UHVycGxlPSIwIiBjcnM6U2F0dXJhdGlvbkFkanVzdG1lbnRNYWdlbnRhPSIwIiBjcnM6THVtaW5hbmNlQWRqdXN0bWVudFJlZD0iMCIgY3JzOkx1bWluYW5jZUFkanVzdG1lbnRPcmFuZ2U9IjAiIGNyczpMdW1pbmFuY2VBZGp1c3RtZW50WWVsbG93PSIwIiBjcnM6THVtaW5hbmNlQWRqdXN0bWVudEdyZWVuPSIwIiBjcnM6THVtaW5hbmNlQWRqdXN0bWVudEFxdWE9IjAiIGNyczpMdW1pbmFuY2VBZGp1c3RtZW50Qmx1ZT0iMCIgY3JzOkx1bWluYW5jZUFkanVzdG1lbnRQdXJwbGU9IjAiIGNyczpMdW1pbmFuY2VBZGp1c3RtZW50TWFnZW50YT0iMCIgY3JzOlNwbGl0VG9uaW5nU2hhZG93SHVlPSIwIiBjcnM6U3BsaXRUb25pbmdTaGFkb3dTYXR1cmF0aW9uPSIwIiBjcnM6U3BsaXRUb25pbmdIaWdobGlnaHRIdWU9IjAiIGNyczpTcGxpdFRvbmluZ0hpZ2hsaWdodFNhdHVyYXRpb249IjAiIGNyczpTcGxpdFRvbmluZ0JhbGFuY2U9IjAiIGNyczpDb2xvckdyYWRlTWlkdG9uZUh1ZT0iMCIgY3JzOkNvbG9yR3JhZGVNaWR0b25lU2F0PSIwIiBjcnM6Q29sb3JHcmFkZVNoYWRvd0x1bT0iMCIgY3JzOkNvbG9yR3JhZGVNaWR0b25lTHVtPSIwIiBjcnM6Q29sb3JHcmFkZUhpZ2hsaWdodEx1bT0iMCIgY3JzOkNvbG9yR3JhZGVCbGVuZGluZz0iNTAiIGNyczpDb2xvckdyYWRlR2xvYmFsSHVlPSIwIiBjcnM6Q29sb3JHcmFkZUdsb2JhbFNhdD0iMCIgY3JzOkNvbG9yR3JhZGVHbG9iYWxMdW09IjAiIGNyczpBdXRvTGF0ZXJhbENBPSIwIiBjcnM6TGVuc1Byb2ZpbGVFbmFibGU9IjAiIGNyczpMZW5zTWFudWFsRGlzdG9ydGlvbkFtb3VudD0iMCIgY3JzOlZpZ25ldHRlQW1vdW50PSIwIiBjcnM6RGVmcmluZ2VQdXJwbGVBbW91bnQ9IjAiIGNyczpEZWZyaW5nZVB1cnBsZUh1ZUxvPSIzMCIgY3JzOkRlZnJpbmdlUHVycGxlSHVlSGk9IjcwIiBjcnM6RGVmcmluZ2VHcmVlbkFtb3VudD0iMCIgY3JzOkRlZnJpbmdlR3JlZW5IdWVMbz0iNDAiIGNyczpEZWZyaW5nZUdyZWVuSHVlSGk9IjYwIiBjcnM6UGVyc3BlY3RpdmVVcHJpZ2h0PSIwIiBjcnM6UGVyc3BlY3RpdmVWZXJ0aWNhbD0iMCIgY3JzOlBlcnNwZWN0aXZlSG9yaXpvbnRhbD0iMCIgY3JzOlBlcnNwZWN0aXZlUm90YXRlPSIwLjAiIGNyczpQZXJzcGVjdGl2ZUFzcGVjdD0iMCIgY3JzOlBlcnNwZWN0aXZlU2NhbGU9IjEwMCIgY3JzOlBlcnNwZWN0aXZlWD0iMC4wMCIgY3JzOlBlcnNwZWN0aXZlWT0iMC4wMCIgY3JzOkdyYWluQW1vdW50PSIwIiBjcnM6UG9zdENyb3BWaWduZXR0ZUFtb3VudD0iMCIgY3JzOlNoYWRvd1RpbnQ9IjAiIGNyczpSZWRIdWU9IjAiIGNyczpSZWRTYXR1cmF0aW9uPSIwIiBjcnM6R3JlZW5IdWU9IjAiIGNyczpHcmVlblNhdHVyYXRpb249IjAiIGNyczpCbHVlSHVlPSIwIiBjcnM6Qmx1ZVNhdHVyYXRpb249IjAiIGNyczpDb252ZXJ0VG9HcmF5c2NhbGU9IkZhbHNlIiBjcnM6T3ZlcnJpZGVMb29rVmlnbmV0dGU9IkZhbHNlIiBjcnM6VG9uZUN1cnZlTmFtZTIwMTI9IkxpbmVhciIgY3JzOkNhbWVyYVByb2ZpbGU9IkVtYmVkZGVkIiBjcnM6Q2FtZXJhUHJvZmlsZURpZ2VzdD0iN0M0NkI5OUIwMUQ0OTM4RTQ1REIyOURCNDJCMjNDMTkiIGNyczpIYXNTZXR0aW5ncz0iVHJ1ZSIgY3JzOkNyb3BUb3A9IjAiIGNyczpDcm9wTGVmdD0iMCIgY3JzOkNyb3BCb3R0b209IjEiIGNyczpDcm9wUmlnaHQ9IjEiIGNyczpDcm9wQW5nbGU9IjAiIGNyczpDcm9wQ29uc3RyYWluVG9XYXJwPSIwIiBjcnM6SGFzQ3JvcD0iRmFsc2UiIGNyczpBbHJlYWR5QXBwbGllZD0iVHJ1ZSIgeG1wTU06RG9jdW1lbnRJRD0ieG1wLmRpZDoyNmQ2MmRjNC04NWVjLTQ1YmQtOGVmYi00NzUwNGNiMzNjMzciIHhtcE1NOkluc3RhbmNlSUQ9InhtcC5paWQ6MjZkNjJkYzQtODVlYy00NWJkLThlZmItNDc1MDRjYjMzYzM3IiB4bXBNTTpPcmlnaW5hbERvY3VtZW50SUQ9InhtcC5kaWQ6MjZkNjJkYzQtODVlYy00NWJkLThlZmItNDc1MDRjYjMzYzM3Ij4NCgkJCTxjcnM6VG9uZUN1cnZlUFYyMDEyPg0KCQkJCTxyZGY6U2VxPg0KCQkJCQk8cmRmOmxpPjAsIDA8L3JkZjpsaT4NCgkJCQkJPHJkZjpsaT4yNTUsIDI1NTwvcmRmOmxpPg0KCQkJCTwvcmRmOlNlcT4NCgkJCTwvY3JzOlRvbmVDdXJ2ZVBWMjAxMj4NCgkJCTxjcnM6VG9uZUN1cnZlUFYyMDEyUmVkPg0KCQkJCTxyZGY6U2VxPg0KCQkJCQk8cmRmOmxpPjAsIDA8L3JkZjpsaT4NCgkJCQkJPHJkZjpsaT4yNTUsIDI1NTwvcmRmOmxpPg0KCQkJCTwvcmRmOlNlcT4NCgkJCTwvY3JzOlRvbmVDdXJ2ZVBWMjAxMlJlZD4NCgkJCTxjcnM6VG9uZUN1cnZlUFYyMDEyR3JlZW4+DQoJCQkJPHJkZjpTZXE+DQoJCQkJCTxyZGY6bGk+MCwgMDwvcmRmOmxpPg0KCQkJCQk8cmRmOmxpPjI1NSwgMjU1PC9yZGY6bGk+DQoJCQkJPC9yZGY6U2VxPg0KCQkJPC9jcnM6VG9uZUN1cnZlUFYyMDEyR3JlZW4+DQoJCQk8Y3JzOlRvbmVDdXJ2ZVBWMjAxMkJsdWU+DQoJCQkJPHJkZjpTZXE+DQoJCQkJCTxyZGY6bGk+MCwgMDwvcmRmOmxpPg0KCQkJCQk8cmRmOmxpPjI1NSwgMjU1PC9yZGY6bGk+DQoJCQkJPC9yZGY6U2VxPg0KCQkJPC9jcnM6VG9uZUN1cnZlUFYyMDEyQmx1ZT4NCgkJCTx4bXBNTTpIaXN0b3J5Pg0KCQkJCTxyZGY6U2VxPg0KCQkJCQk8cmRmOmxpIHN0RXZ0OmFjdGlvbj0iZGVyaXZlZCIgc3RFdnQ6cGFyYW1ldGVycz0ic2F2ZWQgdG8gbmV3IGxvY2F0aW9uIi8+DQoJCQkJCTxyZGY6bGkgc3RFdnQ6YWN0aW9uPSJzYXZlZCIgc3RFdnQ6aW5zdGFuY2VJRD0ieG1wLmlpZDoyNmQ2MmRjNC04NWVjLTQ1YmQtOGVmYi00NzUwNGNiMzNjMzciIHN0RXZ0OndoZW49IjIwMjMtMTAtMTJUMDA6NTM6MTgrMDM6MDAiIHN0RXZ0OnNvZnR3YXJlQWdlbnQ9IkFkb2JlIExpZ2h0cm9vbSA4LjUuMSAoaU9TKSIgc3RFdnQ6Y2hhbmdlZD0iLyIvPg0KCQkJCTwvcmRmOlNlcT4NCgkJCTwveG1wTU06SGlzdG9yeT4NCgkJPC9yZGY6RGVzY3JpcHRpb24+DQoJPC9yZGY6UkRGPg0KPC94OnhtcG1ldGE+DQogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgPD94cGFja2V0IGVuZD0ndyc/Pv/tQgZQaG90b3Nob3AgMy4wADhCSU0D7QAAAAAAEAEsAAAAAQABASwAAAABAAE4QklNBAQAAAAAAEkcAVoAAxslRxwCAAACAAQcAjcACDIwMjMxMDExHAI8AAsyMjE1MjIrMDMwMBwCPgAIMjAyMzEwMTEcAj8ACzIyMTUyMiswMzAwADhCSU0EDAAAAABBWwAAAAEAAAEAAAAAwAAAAwAAAkAAAABBPwAYAAH/2P/bAIQABgQEBAUEBgUFBgkGBQYJCwgGBggLDAoKCwoKDBAMDAwMDAwQDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAEHBwcNDA0YEBAYFA4ODhQUDg4ODhQRDAwMDAwREQwMDAwMDBEMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwM/90ABAAg/+4ADkFkb2JlAGTAAAAAAf/AABEIAMABAAMAEQABEQECEQH/xAGiAAAABwEBAQEBAAAAAAAAAAAEBQMCBgEABwgJCgsBAAICAwEBAQEBAAAAAAAAAAEAAgMEBQYHCAkKCxAAAgEDAwIEAgYHAwQCBgJzAQIDEQQABSESMUFRBhNhInGBFDKRoQcVsUIjwVLR4TMWYvAkcoLxJUM0U5KismNzwjVEJ5OjszYXVGR0w9LiCCaDCQoYGYSURUaktFbTVSga8uPzxNTk9GV1hZWltcXV5fVmdoaWprbG1ub2N0dXZ3eHl6e3x9fn9zhIWGh4iJiouMjY6PgpOUlZaXmJmam5ydnp+So6SlpqeoqaqrrK2ur6EQACAgECAwUFBAUGBAgDA20BAAIRAwQhEjFBBVETYSIGcYGRMqGx8BTB0eEjQhVSYnLxMyQ0Q4IWklMlomOywgdz0jXiRIMXVJMICQoYGSY2RRonZHRVN/Kjs8MoKdPj84SUpLTE1OT0ZXWFlaW1xdXl9UZWZnaGlqa2xtbm9kdXZ3eHl6e3x9fn9zhIWGh4iJiouMjY6Pg5SVlpeYmZqbnJ2en5KjpKWmp6ipqqusra6vr/2gAMAwAAARECEQA/APM2LBqmKHUxS6mKupiobpirWKGyMUtUxS7tirqYq6mKhsYsm6Yq6mKtgYq3TFVwGKrgN8VXccVXquAq3wwKuCYqvWPAqose+Kq8UVabYVZFqsPpWNtDTog/HKxzSUnEVB88mhRmjphVDsmKqRTFVpSmKv8A/9DzQRi1tUxVwGKXUxV1MVdTFXBcUNkYq1TFk7FXUxV1MUthcVbAxS3TFXUxVcBiq4DFVyjFVVV2wKuVcCqnp98Crlj9sVVVj6YqvWPetMVR9nbh5olpWpA+84lU68xLS4EfZVA/DIRSUo9PbYZYhQljrgVDPGcKqZjxVY0ftir/AP/R82SRvG7JIOLrsw22OK02YJRIkfGjygGMEgVDGgPWm5xtFIwaHej1BM9vbSxFg9vPMiS1VeVAu9ag/Dv8WDiC8LU+j3ENrDdNLBJHPsixP6jhuvGRQP3Z/wBbESC8KEMLjYrQ969PvwopaF+7FDuJxUruBoNicULobdpCewGAmkoqKz4R8iNzvlZnutqD23Ekjeu4yQkkKLpQ5IFk0BhVdTFXUxVwXFVwGKrguKr1GNqqqvfIkqqqgwKrLGCMVXiI4qrJHsMVVUgHAtUABgONfiNe9PDbBaaTjQ7b1NTt1pX4q/cK4CVV9c+LUJR4GmCCSl5jNMsRSGkQVxVZ9UmKFxGxQGhYKSAfcgUwWGQioOgHXFVFwMLEv//S5BZ6X5REaR3ErwXKqKXFsjueSgkH45Svxmn2Y/hyqfH0WEonmkGpzWaXrRWPrS2sYCqboLzJUUbZajh/KMIvqgyHRYdVvZlZZJS5f7fKpJNepJxY8TcaWczKru1pGAvMAGYswryYDlH/AMDy/wBlhTxL/McGm217Aum3S3ls0ScpREYxzAoQwYt8Xdvs4wJZbdETpmnQS6peaSIllU/HHcssYmUxHkqqWdY1WX7L/F8S4OLa01vSlqOlWtpqVtbTu8cEgEk0iKjuok3+FUdlbi3wgVyQkSGMhuoRy29pczKlul7HGziJ51cEqOQqyBl335b/AGWXDzDHqnEENvLpkTrBHDLKzSMERgKHZVDlmqoA+zT7XLMeZN0pRF5pFtbyC3ct6JkB9UqC/HjUigfh3wRKkKcWjaPMQk19JA3BeX7gsvqGoZQQ32V/myVkJACSa9YRafcpbK7PJ6aSS8k48WYVKjc1H+VlkTe7JB2EENxKImbg7EBKmgJJpue2SJVP5fL2mWBkGpTO6+mGR7N43CsSaB2KsO24X4sgZG6ZiI6pJPHCpAiYsv7NfDJMFLgDuO2KqpMRXiIVQ0pz5MTWta7mnt0xVuG0lluIoIRzllIVFqFqT0FSQMVXxW8rbhSVGxPXFUSLSn2gw2rvgtUXpsUPqBpVYoDSoCkUP2uvcD7OCRZRTKx0jTprq4RdQWCGJOUMlwhBlbrwATlQ7ft8cjxGl4UZe6FpyWskw1NXlWJZFhEEgLFjThyJotKfawDIb5J4EojhYkhVJAFSQK7DqcnbBFx2iUWvffBbIBkPlq0VtTDb/AjNXASyAQGoIrXEr9yTucIQUOlu0hooFaE7kDYCp65IK1bxXESvcQclKUBdKgioJ6j5ZEsxs3+lNTX7N3MKKEADsPhHQdegyPCGfEUtaMEgUybWW/qhc1jiLU7qpPv2w2xp/9OJXf5c+VZLtYvXZLm4JYIWIY7FiQAVr07ZpY67J3OcdLBB3P5X6IqsqXkaGaiiSVvjFDX4ORoCfsn/ACcmNbLuYHSjvQL/AJSPyb0r9QAd+RUfwy0a3yYHSeaHuPyx1CFlMc8ZYLWpNatXr0HHbJDVgsDpShJvy41lPhmCSLvQowqD2/HJjVRYnTyCyy8na5p0puktG/SMbA2kyspRTQh+UbVDVU/Dk/HjIVeyxxyih9S0HzVdm3+sWvP6tH6cYVEWig7Db7XQdcsjkgORRKMissfL8kbTtqWmzyIUYp6XwcZD0OwNR/k5IzHQhiId4TPQ4LdLmdjFcWdpQLHaT1I3FC4fiw2Nfh/lyrIb7kEdwTW40/SmR1M0JKqJgq/HsoqRQYIja2NHuV7nTdFe3iIurdpmRmdA6gEA1AqD38Mspju831+K3h1W6hhfnFEwCsCGHQHYio75IM4pfCjyTIq7sxAUe5NAMLJMdTtJ7O+e2ukkiu4aC5jlpUORyG3hxK4AqESrHwI6YVVRXcIfhahYe4/28Fqs5e3TCq7irLQ9xuMVTbSNTFqI0oOSsTVlDrv4g7feMjIJBTG4mF6fUMsSkIVGyxiiLQVA7mnh8bZAbMkNb8VtuRNKsdtq/jieajkrxNGKMWIr0xVWb02UkHc40roz6aEIzVcESAVUDcimx+IFfHChFwtH8IqdvnkWQZN5ZEYF7KK/BCd6eP05EptIrijOadCcsDErRGgADEKD1Y1IHvtU4pCxr66jieKOd1jdeDKpIDL4EeG+FKEhBJkYweuiLVhuAvxD4iR/wP8AssBZWh5ZEMjuEEasSVjWpCgnYCtemECgxJWJfTREenJJHSpHBuO5FD09sKLf/9Tn+m64x85abHPdfWQzKRIrhgC1UKn6GzSnGOAkbOcJepGea9atJ4jFFeRvcW0wBh48aFGpSvzGDHjLKcgu1TUb67Sa5hlhFnInM2zU9VS6AlP9ap2/ycnHDsGJyISPzVbNJYR1VDNDFEhr8DkALyDeHjXJ+CbIYnIFa91Y2VvawMn75LccgKEEBiQwNd14kfFiMZKDIIKPzfZrbfETVC5jZ2p6gLFhxP8AkhuOWDCWByBCapqctwtg1pqTW0dwJgvEipIkNCSzDouX4oDcENU5HoyfSj5Zm0KO6v8AzK9veRoyyWyLyaQIT8YrX4mrmTjwxPOms5SD1Stb/TZuSya49nB6aiO4/dVJ3BkKycP8k0/4TK4449WRmUV9ZtZhGLaZHWityIHxKKlgQf5lOYnIt/MN6jc6DNIYzZwqz2voPGKcWlZSvqin+UR8OS4vJhw1tbzXWNAFncvHA3JVBcqR9la03p2zIhKw1kUlKh428CO47ZNCO1TUrq/kjkuWDyRpwEgHxFQajkf2qVwAKoRsQlKdTUHEhUytbRGjVy45uQOHXrlM5Uq2azi9SVQwqm5IwxkaVQWAqwFa++W2qJitajASqLS3ou4yNpAbEND7Y2tK0cRqO+KaRkEO4rtXBaVf6tQVwKiIIKMPGnhimmU6JBw0jUZa7sAvSnX/AG8CCkZthzOSBVqSAEUphQgpYFwsghXj41AJoeu/XGkqEsYJJPU9cIQUO8S+GFD/AP/V5usrPJDeQRRizMoaRZKRu8R5EenvVXSiN8XHMCunVy769FbTLeweK8eJ5AJOIuTLGWJjRuY5nofhSnIYJ81iL3QN9aTQSXV5a21xcTXjLHKsLBRGeGwWNh9mjfD8fP4/5csga2Ja5RPRRudMjt7JNNuJreOS2X6xI3Pk0fVlkK71QHj8GSMt7CANqTAIySxTtNHLPbKoknU1RETconIHjXr6eQMmQihJE0slRFG8cGnSmIRlvhP1kBht8LGOSQLx/l45MX82NBfceiLd01JTFa8HV7aArVV4cmIZ0qnDbqn+Vk41bGXLdL00+T1Xtxsvor6XR2MYVdyKLtVvhb/JyYnsjgUntX4zQSc2EyLErSAeoQoqopv0LNwwWEUgv0YsFoJZVJLU4PFUkcqbMFPUcvh/4LDa0tn9KYrJDQqCgAjJDKU3b4q1DP4/8DgpSoorkyhJGkhoxEjfaCn7asTuaf5WFigry1uIZeLjjVQVpQgrTbcY2qG4+OFUZFArRKVqB+1kSVRayiMUB3psx6gAZAxtW5kjeQGByzEfGCOrd8Y2OaqiQggGlCNqY2qZafpl3dzLBawvNMwJEcalmIG5NBXFNIk2LiqsCCNipFCMjxM6UTbUO+G1pVih36Y2tIqGLcYLWkdHb8k6b42lFQWnxdMjasntrX0vL0w7ySD+GPEtJKbUipphBQhbiIgUpk0UgJYqYQUISSMZIJtCyJU4lKg6Y2h//9bm1yuqR2NlBpEsc9tFIIJrmojl4ElVRjxCbgK/Nv2v5kzC2v1bOQL6GwrWuv6UkctpqqXEsroPUZiREySqG9ENQqz+mOXD7LfaTj+zCWKXOLZ4keRWeXtV0e/upvRQpCkUcJhmYKXkUFOdftVVRVj+z/NjOJjFEJcZoJZdfWLm7v449NjvLu39KKeN/wB00UUjUji5A/vC1f2eHJPt5aKAG7VwyJIrdkU+narGHV544I7ZQ0skvSSIrxEZPHhy9U/HSNsqiQW+QMdktt5dJN9E91btaXkbMY55apGqo/ooOVI0lLlj6R/42XLN/eGuxfmmNtpC27XNo0zur/DMbsiZE9ReIbpyb1OJ35fFkTO6LIQpUh0S0tNSLpCZIIY5Fkim3R2kdWqB+zwFOHH7OHjJCOCikpi1eK4iGqQUt7yRm064TrRmIRWNPhqhHDl+y382WcQI2YAG925bK3u5reO2jKqRUlKsTJsCV248NwGr+zx4/FhtSEFHoxuRcXUcAiaNjTmoUMy1pUH4mXl0PH7K4eKmHDaGFtc3Ja2lX95GXeMGvBTGR8VRQKWRa75LzY04aYZI+JiLVqdmHxGu7dxRR9rjjxMuDZAajpAjldYmR2QkMqmvQ060Fa4gsTGkAsVxHsFYdSFIO9Ou30YWKpES9ya9DyPtShxrZVe3qkoZRv3+nIkKmsLW9F57Ny+I03ocHDSsp8u6k2lXD3VpxMxWik7EKT8XE9jTK5C2dJhNZ29/czTRheDnkNiDv16e+UmVN4FoYeXo2qDVT260OPiLwLG8turfA5+TDJDIxMFWDy/dGvAcuIr4frw8TGkbb6VKHCFKt3UYCU0jotMKn4kP3YDJU7ntuGkohH2nrT6MAVKHtVp03yYKEvu7anbLAWKU3ENK5JBS+VKZIIQrrkkhQYAD3xAS/wD/1+daXdB9dtYb+6thdzqlwkiDgkzxs6gnkal+IVenxrzzAn9NhzI1dFOJZvUtL+4ms1HpAyRRyGknGKpUhd1BSrPHT7SccpIOwBbL52Eki0KKbULm8sJvTmaAw2sjKqhHiVYy6ULMYmB5FD/rr9pVywzNAFqEKJIVNIh8wLc2V68cd+0sciSXESBDIBKGUzVZFZio5x/yf5P7UiY8vpRES5hHyXWl3dpFrZc2/qOqMkhBBuYG4shLViiqVoG9NWbAL3ikkH1LtFlivbLULH93BNzdGlhDzIiH4nPNgUZZO3Diy/8ADYZXGj0WIErCF0/SZ7VdTsC0X6TuuEfGASFYooYyU5EbfEOT/Ef23VsTkBqQ5KIEWOqK09NUZEsLl+ER5XIu3ldx6CuZIG9ReIB5MU9OQ/HH+39vBKibTG6pFWtwL22KCfneK/qm74NxqW5Qhl+yY1+y3xfb/awEV0UG+qwaJJFqD3zW8ccMpTe3Zl+NgxYSRKaP9pWjblx+19nJCY4eamBu0HPHNLInrxzRwR/Bc3FoqmIMvxNyUlmXeqPUPxX7EmTBDA38llxby3aW88wVUEfIMWXg0DghAoFV7/BU4RtyQd0on0aa2BvLKRGghKCOIKHQ0q3Eqd46sfjf7PH/AFckJ9GJjW4VrW3vC7qbRrUo0ZjSQoUqHCDpVvUYn7WElYrNR022DvLe30a8yfrEQrNIkhLE7IooNtsG/RBCTy6LS2knh5l4yA6gV+F9gQv2v+bcIl3seFrUrF7SWFIk5MIlaZ4+TLyNT137YYytEo0ibLU7olYjFEVChRyjFaD+OSM0BmOheYDbIUeztbhmQQxvPHzMaCv2QdvauV+LQ5NnBaY6VFJGQFIMbDtmFMuTAMt03RTeigHx02JOYmTLwuXiwcZpHnyNcyxSMgaqKWZ13oB3NN8OLUcTDUacw2KDj8s3EJkEkJldfsBJAG6dwR3zMjIFwpClJbKRJOMirER9hWPfl0J4+2S4kUioLJyVjJDVPxGop+GRMkgJrd2TG2jVxQH4j1bv9J/DETtaSK40ckrR41qeJ5cl6k79MnEoKX3Ohu4HB1LMfhHIdPGpploYMev9KuYaMyHiwqpA2oa+HyywIKSXVu6dV65IIQEopkwEIOU4Uv8A/9Dnenx2Gj27ald/FJJAkUs054p6iHhGhVVrHSnL9n7Sc2bMCQMtnKBERaXXeruCl7f27TW2o2jvdxW5krCjBeJlFeKAhtm4p9jDGIOw/hKJSrc/xKlgsYtrnWtSSYaes1YbBmHxFUiFuSrlW5/adfi4fZ/kxuzUf9Mo5WUx0C6e/wBPtbtn9ZmuZJbCAuI5hETwl5cCqSMjMfTT+X/LyEwBIj/TM4yNAoeS8gubN9FnhhinicSxacdo50f4kZvhHRTIViT7Uqq/LH6TYuv5yDuN+f8ANQjWTafHOdKu/wBH6ncSmRNODr6cEakI/qqAy8o0arsCyquWcXFz3H85jLGYgVtxJ/b3t5p17ezahE/p2VlCVnhBMJlAYPLJXiakcQy/F9nl+3lRjxAV3tpJhI33IvR7+3FnbkTvc3V2h4qSPTtop3J+NNvhXgojZ0/yf2sEgT8GMZj5/wCxX3mg2l7LZXLyusjKyrcRKYp7gxCsYIQlAm7H/hvhTliMhFj8RZGANfjiVhFcQahbLE8jpqFx6iMHVpVtVhUcSvxJ/e0B4/s/t88jxWLPT/dJI4TQRKWE9lBfXF9wt7bk5ECqGeVXkMnEMx+Hk7Ff2sb4iK5qdh5IG7k0JrN9WsrdL6KOk0t1JKpCcSCycjVSa/CFr8P/ABIkHkTTAkVdIBtL1nV5ZDeSr9TcN/o0MrSRAk0QrJQKshU/CoWT9lstMwOQYDHInmmt5Y2tvFDpkwWaUhgJFTlCGqHLSuoAVFWNF+LACWw4yAL6pNZ+WFdJvU9C3VFdlmKkq6g7HhTkeXqL/sV/ysmcm7AY9rWXun2Nxb89OuQvpJR9yPiKgN3qinj0b+b7PwZIHvRKNiw5tOlgKvExVgQByNSa9O1Knc5A0U0QirSWKjLdRhWcfbABB9++VEEMgVltoaUVY5yS37VAenh0wHKogibS5ks7iWzd+Zhagk6eB98Ehe6YmjTNNC8wm2RGDDetep2OYuXDxbObgzcJtlY80xrGJIJxIGpzRdtu1R0J8RmN4MgaDsMmox1/OXT+craRp4pkikmkX0fWYcqAUpxPYinXMnFCR3Pdwum1HCJGuVtpeaPc3tqPTa2t/T43DL+8q9COQB8cyBGnHtH2mkxTW6To6EtJwEXR+leVPA5ROVRtsHOk61by7cQWsbTLVSvWoNDkjGUa4hXEmNHkxe5sJFeUxQo6lT9t99/CoOZmKBYmKS3emXkjcfqdukvHiZkdlof5qL1zLGI1yYGBSJ9K9SJ29UQrBVpJPiKpQ0/ap1xjAtVJHBZNc6hJHaXAmk4EcipClTTl9nft/wADhAtUNcwyCASzaVA1qqt8TfuGdkADMCODGn8n82SpCE8w+W7ew0w3Ulv9Xmenpp9ZWQE8hyonEPsrL+1kzAhD/9HgnmrU7i+VZ/T4WAklt40jqIv3RUAGhPxFVSlcx8UeHbq25ZE79GQ67Kz+W7m5W7POaNKRzcVWSIFQEjI350XiU/b4N8OVY/qqmeTldpJ5m1mG50+ytoS8kEiRyzSzblmjQxVqCX3+Oqv8X/G1mOFHfmwySvknGvVis4riyUpf3dZhEvCWOCOEIXmjoAI2QL9nlybnkMe5IPJnMUAQj547yw876RqEtyXt71Fi9bgpkUqoYo/ars6Pyry+19njkdjjIA5JIImN1PT9YtrLzB5hu9UjLyr+8KRhOboi0QnqyVXhy+JUX1P3uPCSI0okAZWmB1S+068stN9IzLqiyuquwdBK5TgjDeqoiJUHn9vIGIlZ5AMzMggHe0z1Gw0u/vtU0+EQgW1k0cs7q2ySIREmw4v8fJ13+CT/AF8qhxRAPeeSZ1IkDohNRi1YaFBFZTlbnRytpZsGC+okIZuZBPxgoVT/AIL9rJwl6tx9TGV1sfpUXfW9H8t6gbuWCLUrxAVvo3YzszOGdVqF4kRuGRV+yqN/smJjKV9GMrA35quk+Z31jjDcXE0NZUKSqxX4IAjsaH4F9Vxw+P8An+1hyDhGwTE3zVdf80Qw2zQ2ls9pMHV72GMRMZEEZKhRx2q5VtvtZDBDfdM57UE10x5IbKOZuNlBcN9dUK7AmRwfheoZ5G4/bjoir9n9nJ5BRtniycO4VodXt5JZVeGGWJ5Y5IVowCnh6b9QQQB9nkP+AysyCiZ677pxYafpiK1uBwkMpCI5YEBAzKxY0LKi/Y/Z/lyMzI8m+EohDy+XbR1guvq6FpP3VwxCmSo5qVl4ji/L1Ps8ftL/AJWTjkJtrMB0Qt3pFxZwqfSa7tHjQhHJF3HKIOIIIqJZClaR/ayUZg8/qYmJHuQ17plvbzR2zXIt5JIhzaRG4hBuV41VWLR8f21b/JXJ8V7oELNKS6XqEd5IltETGrH0StSHUAENxNeFT+yxyuQFJ4DeyQ6vbapFqU8jxsGZ6vGPtA08MthIVTTIEFq31uaJONSG+7E4wVEyE0sNbnVSAaM37XfInGF401tbln3rU48LElkun3z0UA1AG+RISyrS9VCIKEAqa1HXMeeO2wFOdV8wzzwxLJIWomwJyUIGwTvSidckil1Rq0ABJ7Ctc2OIlicxWLNemrLAAKVLOeP682MISrkx8Y9yRarGIfLd6QK+rwTmDUfbHf3yuUaiWoSSzyPcWdlDqVzPNGkqoCkbMFZlQMx4g9cdOQLtsxyAtiUdzfXly4acKWLTUlZRCpKlWYq3fi1F4jllIu2q0bftI+kW1neMTe+okksUlQCnPnx5uSnKTwqn+rkzLbdk/wD/0uJJBG/l2KPVme3ablBaKWEaM6l3WSX4RxWJjw/5qzFHPZt6bsdtpWEkXItdWkIWaWNeVAm3LrTjxZqV+zlpDWE40yTRH8s3trdLILhLiG42qeQNU4oR0an82VSsTBbIkcNLLq2tYvLAMb/C0iXNvIQQXMiCO4ianwq0exYft4Yn1oP0t23mWYWUcbS8Lu0mWe0KryDOUKyNI1eTtJWg/k5N/qrIwRxp9b6razXcOoTxxSyXkLLqyInEiEU9Zk+yvARKlf2uHw/vGykxrbu+lkDZvv8AqQenS2qatNptvcq0NvyudIvKsoScovFBWh4SVEdD+0iZOY9Nkf1liaNA/wBVMrbWJJLsIbZtM1GSgvYuNXuUjko7K7CjS+ov2Psv8af5SxMRV/UP4WQJv+aURei91D0NLt2SM2BfhdRuJVle3dV9ByQskbciPh5f6vPIx2snqmW9BPotFtNcne01jmCTzgV2ApchQrAODyH7v9n7LfDmMMnA3GPFzY3p9s2izTWWpQBoJi0KToykt6pUI6nf4fgqv+tlk53y/haR6Rum19ot5quoz3lhJBGs8nIxPxVlr8Kkkg7PwO7cfi+HIiYSImXJM7PQPMklnBp7z25jhkZlfdnNfiKHiq/CNyMrnqQehbRgPeq2+iA2D3lxeQW6IxR9mZQw6LzHwlmHbJTxkDiAsMARdE7spspZRcnTOX1iWGyEtxNIo9ONJFZV+E0cfEjfabi3xfZymzz5N3DWyPuDYWhW2tQkcoblC4LKXnail6E0qePj8WRxkncjmzJrkpXkwFuot5f9JncQR8GAVTHVy+wKh6D4lYf8SyURRZSlcQotNol7IJHQtbvA07jgdoSKcVYU/eSuGNR+xyy25DYd7V6TuuksrKDi9nIhhtWKhIQWdbieSr/aJHFE36/DybIEkmjsS2AgDb+FLtZHxyXaxJJYA82SPYyChqXVvtEH0+PpryyyHKid2EyT7mKTWcjRrPbJ6sDc2YspA2YCi8hyqtfiy1oI7kHCswPF46MzEIvuTsBljXSeQvBHbxssyMfAfb6dGpjSpnaXTLShoDvgpCc2d42y+J7mmClZhdaXOlrYXAiNx66MzRhgAAGoNx45aIxjVphZ6Im0sdSbj9X0h2AB5cCDU9qmgzPxZwPpGyyPDzCnPaeYI1uw+lXDLMpEI+CiEgjfpmRHKTd9Wo5hux3W7Sa18ovBdI0dy0yVVgQKVqKH/Y5XM+imEZAh55f2zIqSEfDIDw/2JocxqSiPKWn2t9qs1rcoXjktnoACaMGWh28Mo1OXw8ZkObn9nYBlzCJ+lMtb8oyQJLdwKVgoS80ZHwDsJBuONPFeOYGk1/HQP1O11/Z0I7j0v//T85NqxuxYRXaepDZK4cs7Vk9RuR5N1XfwyoRpkZWirltPsLyb6lS4t2tTFcBX5IrTbFUc/a+nI0Tz71ulbRrv0ZXjt6iWCzmkkaQgp6yiqyKDVfg+Hhy/ayOQH/ZMoeXctj8xR2yW9vEjG1RTLIstXrLIvFm4ig/yv9bJcHzRxfJHLFpdhNqdq0ihxDxsUoGYm7QbLt9tG4Ub/dafFkdyAU0BatdXF0sq3d5KTeWkAtxDEqLyeT1IWTkvw/B+79VT/lcf2cmCgjvXx2Z0axOow24aJ92DsOSI8VEUj4iF9T1OLc0d1/1cjfEn6U30PVrG6S7fhbzX8SGSykcsVDsWlZKS8+DI83wTcv3zR8MhKNH+izjKx5q8FzZSWlxf6oaw28f1e40zrCJF/mFOQkkli5fawEC66rfU8ll/5gs+UN2PVhhueYe4dR6akKXaNiAHkSOnFOI5q3L4uHFcjLDfvDIZArNapeW6w3IT9LQi3kitaKWSMUKyQyVBbkqhfi/4r/ylyI9O3RZC0L5g1G2RrdYpzJY3Ec8BnaR4uLOochx8VZY60VKfa5fzYcUDuicgyW08zi4v4ZY5DPpkiq1xx+ILKixj1Asa+pVuMnMfF/w2UUBtVSbBkv3L08yvcQWa30Q+rzu0azo4kjNwYucTpEAfguIixf8A30v+q7ZkcJqr5MbHOkXbaik1xqV1HG0tzGYrG6WV/TSZZlBQio6hWdVYj4n/ANjlJjybAbTTleWzTzwyrPFDBFHHKyqS8sZ6gfGvJBx5Uj/vOLJ8OQjCJqwyJIOyrFFHbyThbpUnkf619UAcOsiOU9WhpvOrfF/lLgkO5QaR8c1qbeRIKPHK1YIv2oYXKyhyNw3GXdq/ZTKTGRNtoIpyada3lJ1b0HSdrqVHoPiMbRoGAKgxfBxjr+z8OWAyHmwIBQlzYWclzbyzSyU9COCQxkhCSSBTkvEK9G+JePxcV5YBM0aG9pMbI3Sjzpef7kILSWP0bWeJ0QlVK8mYUav/ABLI6EbE9WOc70kkyxyqskk0UM6oOcY5EExEhHDDpz+yy5ngtBCpcwSSE3UUfwii3BQfCHAPQfIZINcgjLC9FOEgqBsOxGGmNp5Z3AVlKEE40tvSNF8628Ho299ZRywxKFRkHFlB36dOpyRl5MBY6s3tPOHl6SJQknor/IRSn3ZIZh3J4bR0OuaPPUR3cTHuOQ/GuWiYXgJYR+bf1dtAjlimR1adRwXiafC3hlnFtTAxIeM6xJbSQ2kUJJdIystRT940jHv/AJJXfAoTt9F0zQZLS4troXOpuoiMUL8gZHWpDKAf9jRviwdoaaJxV/pnP7KykZb5J7aarZXllPFdwqFmj4SRMDvT4uNT/MB9n9nOdOIxPpeuMxKNT6fVF//U8xzQywsVdWXuAe47ZBVSwuZLadZkCMUqQkg5LWhFeO1adcBFpBor7Q3ETN6df3iNGWpUOrbMKnY1xItQaTGw/Rz6tbx6nayR2zRLDHGnwMZBTi4Lca8q/wDDYEiiVXXJtKLW9xYForyCRopIHHxlYmJilf8AZ50ojr+3kY3uDyUo6w1yOeOwsAzo5eT6xLKV9IeqGaRv9bnSWrfZ+zjVElJlYAV/Ks+sXvFdPmV7uKMi5huZfTSRAONvxJBJZKvyTp/wWGUQCx8Sgu0+SEWE8FgFluXgWOERJTlcs/rlWYgD9x6fKP4v8j9rK5jezyZRPRK7vUrm6Bu7V5E9Z1N96ZqGmI4rLQV4GQMVX9nl9jLBABBkSnB1SzvIJYBUWTqq3PqU5oywVkZFIIA5RfCqcHabIgEMiQWkltVla5vrdonZXuLb0izAI9uvCLnTkzxPE4p+z/qYDyZEUd0+azjvVnV2TUbCKR2kjlcJIEhCg0ZT8ch9VDX7Sen8P2/hhwiO4KbsUUgOkvY3Dfou7klpEXjSqrMZePMK8dOJHBXb4Pj+HJGpfUGsiuSa6dqetc7a3mtxLFKY3jeOis/BPUCgkqUYqxj6fDlYxgXR+bIEhPdK8xveyWZWEQzXUoRo1dZeRXgySMUH8vNeT/Bz/lX08jIi+bZGVpgL+CC5uLtlX9GG4iu1Ri1HdG9FyFpsQImf9j7Tfs5EjamY5om31GaCeVbOdXB5o8j0YQNGeTcj9v8Ae8mTjywcFjfkkyTGIX0unIj3CtLT0rZ41K8NyAWXqUrwDof5f8nK9hLkys0rWV4/6QQzWUy8wyszkBWowdVZQx4sSar/AMC37eHJD07MocwS6/vbYxv9dqWkt4mlgVS4jd3qvOleIG1f+ucqiK5dGyQsX3ouWz0Gby5JZatKIRaHjHKZVZ4+44/y8VFQtfs5jzExMSxj6mPpIIkw650g6PZi9hlS+t7qoivEUmPj14nfiHr/ADHM7HnMjR9Mh/C0ShQvmhfrfL9/AfRUn05kJCBmINKgn9pamuZI7moouElhEHBkV/hRwwJU0AHIgdKnJMUXZ3UkUtA3xIacl23BphYkMgm1IiZeXdRU9T098lTFMLW+jZP77iaVIOERYoe7vLmNg8bmv7Dqf1UywBQSEDq3ma/ubEWdw4dEfnyIHIkVA3+nJ3szMyRRYleXVamuBigItYubWcTRt8SkEA77g9R4N/lYJCxTZiyGEgQy+TzDY6lEn6OVo/Tcrcs4HN0cVFfeq75rzh4Zb9zvc+u8WBnHY36/6s/+kX//1fM19by2tw0Tnl0ZXO/JW3VvpGVg2pR13aWlheQSQXCyxPGJeLirA/ZZGCgjx4HIY5kspClW21hbC8tJIrcy29ulIIJ2qp5ElidqGrE9skY2EA0jdG1AzrdyXkayafCtfqrGnJmcUWNjXgy15KVGCXckd6A16DhqBvI5PrFteH1oZaEUqd4n/wCLI/st/wAFjHkg83W+lm6t5ZoGJeHhzhI3PM0+Eg/zYboopSu4IC8SIoDGNTNyYEeoak7H7FNlK/zYQqZaIuoQQXE0TxQwRyRq8sp2jd9leg6g/Z2yMqJopF80DDdzWV2yPGUAeNngJMZrF8UVev2a8v5ckRaOSb3N3cW/mO31W/s44zdAssNAkBX0xGroBzPE7OxZfifBLcM4mimJ1GW4eDSJ+A0sRurMeJJhgJ+KGVRz5yGqv/kf7LIcg2TPFKnavciN4r2zkkWS/trmSeLkAn1iKNYtzRV3Spp/NxwA307kHYrtQvLaHXxEJnkjuGjuobkqG4CaFh6LIBUo8j7spVl+1gEbFoJoombV7SxvrRYSrW2nXSwgH4lLASF3TfkOEkgik2+JWb4cAje/Vbp0WoRFWHrtFdS+rDbzkR8bd7NpGQGnD4X9T4fh+L1P5UxlEnn0UEdF9re6k13MrxCeFXMcR58C5uOS1UmqvSp+1y+1kSNtikXaja+YEXXLmenBp43+tIwVRJIrllAqSu8ZZPi+02TELCOOinPlzWb6HUrS3uxzZjGzSpXhIBFwKlwSv2V68/tt9jIZIAjZnjnR3Td9UdHntbkypyi9aM8ubqzGVixah3od1/1Ps5WMRA82fiI62vooreDiZIUVXdbdiDMYOT81YA04fZXiOTfYyPDbK6dHrlnNYyQmNJlMET8qVUMCVV1VgNlXj9r4cPCei8QPNHWs6RG5sBHHcNIWluAPUaJkd68D0VVoVbgR/vzi+RnjsWSsZVsEjuNHtI7RDcCSNplrHEFZlQvWhZ6AcUb/AF245OGQsZQQy6TdwwiUSRSipQKjnk4IBA4kKa+32v8AgctEw18JRGniVEb1S6lWCmIgVB96kNQU65IlACbalMyyxqFAYoNielOuSBa6bt7mMxj4qNUg+H0ZYGJCquocU/vaBDUdPvAOEyZAJZcpJcSqQ3qKxqwGzU79aYONPCgdQ0kmGWe1mDpED6sbmjLTrv8A144Bk3opOPawxiaUHLWtFaDPwvpGr9mFyB4ttTK8o2Z4zu//1vPnmaNzb6fcstTNGWadR8Lc6FBUdwqnbMfH1DOSWaatpJexJetxtmNJWG3FadcnK62Yjm1fTl1giI/uFKiToXBaoNOwp9kZOIVTglIFPDcYkIRFs093cwWwdmHL93FuRU9aD3yEjQtIFlW1dkj1O5W25RwFy0S/ZIU0YdPn8OMLICZCiu1FrR3tpbcAK8CfWB0rMtRIf9ls2GIPVBpFzvcy2MrSUt4FaKOSEb8ykYKNQgcqgcsiKtSUZe2sWq2bavaQzPcKgN8rfYLRLHGzIEqUX4g3xH7P+VjjjQI7kyN7qE9lb391Z2dnc+sQ3oNeGrITIeUfLuAo/d7fy4AaslJ3oBAl79PS0+RWSa0Mi28YG9ZWq/E96kfDT/Y5NijpL9NQ023sOQjNmC1GqWlkkADkVHbgtRkRGjfem7TG3j+uad9aMLNcadaJJaXiPvILeREkG3L+76ryH7WDrQ/zk9EFAbVbq0gmjS5ju5BJyuAwMZuWVW5cafEpXlzGEhCM8vXt1ZTSSWy+v9XnCTLsWaKU+grq/Sq8VVf2ObryxkL5rE01pN8DqTOWLQxKYBBKoEhtwpJKyLUJIhRT/L+z9nGQUFXsLu4cabcygSWiyvC3EfvW5A8mI35Hb/gciR0TxHmhNQjuba7lhgjmW2jqVRizfu6kq5P8rL8X8uSER1YlNdP1rWUe3ufSaeJKMXoJOSg7rUglfs9viyo4wNrZxkUyj81abJFI5SczGsdvErHdZCQycvhA5BviqPideWRjiI9zM5AUXp66XBdGAxqwNsOEolY8JYRzeNi9aK5XZV+z9j7ODJInkmEUwM9pG7xG6uITOjzT+nycN69CKL9vkrK4P8vwYAD72VhER63xspYoa0PGWW4hYqaUoQqsRzZDxbly/wBbI+DvafE2XrBpiFr65vJULiR5YOC1aTiAwSjBP3g+P4sJvkAgVzKsvpXscDgGFFSOOVCwPMpU0QgnlwRue+MRWyZEFMby3tkkM0BflbxfvN6gI21CCAaU3/1cmLOzGgN0oigPrNA8vF2O9dgGrXfwFDtl4ls08KzVYJ4LUxs4Zo5fT4gkGhXmSQe264YyBKTEgJbLcziHioJqv2RuaUrtTHZItK2nerVJ+IUb3B8cmxCX3TKGoMIYlU0osL302BUsAd9jsQ34jIZOTKPN/9fzLJe3ElrFas/7iEkolT1NdzU9q5Hh3tbUKb40q5yepwgK0tSTTriVVbcmC4jdqgA1JU0NPY5EiwkFHauwmljvQd7peToBsCnw/D7bZHGCBXcmRs2hGfkBRVWgA2FK+598tYo6/wBRE0wWEutvwiR426ExKFqafLK4w2STavd3rw/WUsC8emXThkK/DVgo5A07cv2cjHz+pSp6LBc3LzWlvIYWaNpVdQSWeEF0UlalQf5sJUKunNBcQCe4lMd7aSrLFM7EF1WhEZY9CpHwt+zkJmV+RZRqvNEra/XI5teaUM4vEN1EBxQR3DHrQVWrfBXJA0aRW1rZtQutTuZZuYt/qEbz2ka7ghGjVYq/t/Cq0qPi4/5WS/ShWtFvtZlhRrP6wInRrkxk+oYncKBGo3TiDT4R/lNgAA2CdyoNZww/XJbGaRorRglzbuOE3D1eNQRRT8ap/lJiTvRRSbzR3Fr9XiS4t7zTrljdfWoELSxLKKOkoorfy+on/A5ESFUyMerS3IsJ/wBDvChlgnd7ade0/qCW1YMByYL8I5N+w3HEG6kFIo0UXBNJJcpqFzQ/XpD+kEk3qFDRSLy/Y4s1eX8rZEm7DIx2B71B9VutO06XRpndb6yu+cMVBJC0ToFeMNX7PKki/wA2GWL12xE9qdp7Wl3PFDOONwHr6Tqzh1apddvslegr9nJEUjmitLsrM29wBfLxVPUhDgBnBFOKiv8Aeq37GQlG92UTQWRvf8IQJFnaVqxsSKbGhozFWUg/a/4lgERaN1ea/ZWe3aSS3MlA/GpjYCo6GjbdK1wgFSUzOpJLF6jOJPq3GR3UMtZGTjQ8g9VrsG/ysiAy4kRDLGwlupma3MwioYxHxEhI+Mbrx6fEaYSQVBTTVWjkhheKXhBGlVmIYopNVoPtV5tT/m3BBJUre9iRAskYkcgiKN/hlLldnY/aalfh5ZZwo4lLUNYZbgNGSRCpYq4Bq/AIS4I+NgfHCIbKZ7pfc3TC7tn9JnhAAE0Ybi23FiKjfiT2441YK8W6OvtEfgXWMsu9Cveu22YsM/e3yxoHSNFLXVx6qeoUj5lSvYOKih8RksufYUwx4991ujI9/PqU4BJaFhEX+0HLBVr/AKtMOafAB72Q9RJf/9DzFPGVmkWnGjNQdNqmlK9sAOylZ0wq40pirgaYCVTiztxe6JcRovO6t3WSMAD7HRhXrU5jynwzF/SWyMbCVB2BAH7Pj/Q5kNabyaYlxZW01pG6zOSs5egj+FS3IEdPs98rjI8RBZEbWlVf9rLWKst5KLVrYH92zh269h0p+OR4RdpvotWV0oUYqexBofvGGkI21ulXRr61kHJJHikhBH2ZVPGoIHw1Qn/JbjxyHVK2HU7q3srqwNQs4VGHQgBuRB9jhMASCt7Uuht5JrFrmColt3Hqhf5ONQ9P8kjImQBo9UiO1pmms3Om3z3UP7i5mjjmhlT4SjMQ+wofhYggjGHl/Ckmviq2GtQTPf32p24umnMS3Kk0MiO1GIP7MqcVdGX/AGWDJEkjdESgoL5I72SaSIywTxtD6LHjWIrwG9Duo/4bCQgFExXNu2rWbIskwPCOcTvv9oL8LjiV+GmCQ2Kb3TLzY+nx+Yxd6ZGTC5flZHZkdWKOG4f78Jr8P2sENwmfNLZLv65aPBJHwdAHEjMKqUPFlXkK8Sp5eny+0mSApiSmVhKIdaihkjWWV0U28qtVJAyVCmnLksu68v7xXyE942GY5rNPmENzLE4McEw420TVMbMGBQ8moO395kixGyJb6w8t1AkYWSH41gj5EIyAlwD3b7Xqb/6uAJVINUlmgez+HkVHGNUUttuOEhPJWUdvst+1ywcFG14lR/0X++9ItGsSLTegk5CvHiRy5KftYi1NKNuyyBeD8Wlbh6VDxrt3J+zvhLEMi1JbpdNtWYcmirQKeVAR7ZGHNmUHZajOhQQsYzTgxBPIjp1O+3tltMLVbqSFVjjaBSVBLOxesldyxII+yfs0+HFUZpd59ZeVeKcDbtbyepKIpSrUHJAKq3xfYXhlGQV87b8Z+5mrXaJbp9apC9FQM7JR26bEGm/hmpMN9t3PB23UEWNJXcAqxQjkPDY/wwbrTz0eYli1jizvaW4nb6wUCnmAzUDUA2LH4s2pw3DvNOD4lSf/0eK3um2k2iSRThBcW1utwk60LDiCXUbgNzpmGJkT97cBYYRX+3MtpXfCFNQS3bG1W4lUXb3bWsb+k59SReOxpQHrlcog80gkIUGp+eWoZX5avJbezeQTBCiusRorMj9alWBBWjN2zEmSJghugLjukuoXNvPeG4hjorJHVH3+NYwrV+kZkRBrdqK/VbCK3t7C6hJ9K8iYsp/ZkjIDj5fEpyOOZJIPRMo0AUvGWsVWNmhYF0+FwaqagMp2wc1WVPc1PicKozTLm5tJvrEUZcUKuu9Cp6g061AyE4iQopBpEaxfmdLWAfFDbhzbSH7ZhkIKo1f99cSq4IRpSbUIbyOO0kgeP1CxDJ8RUAjuaVr8skY7oR7cLayWVW+s2ztHLbxS78aq6ycgp+H4xtRvi+FsiOaVHTra/uXZYUM9UYtGCpcgCvJVJDVHX4cZEBQG9QMUs7XVrObhJn5F+JR1ZtwCKmv+uuI5KUzhSBluVa3nln9Mu00jcovrCLyZeKjcGj8Dy5f62RkapI3Qn1qRrWC85A3NvN6YalDxoHQmlPstyC4etIZF5Vg0fVrxdP1/UZkS9b1Y0Ra8HZTxPNqqnKu6BcRHfyZcwlcrH9Izy6dG8kHGv71RyCgDkaKd12+0P2f2cfexaurOS3lWS4jKWUzFoZo6Orjr8DEnoD0b4v5sJ5KirlIZLVbiJpWjtyqv6hBPCUngVIrRagrxP2WyESbopIUoPWD/ALtS2/wMR0J6e1cmWLI2uWXy/wCkSyuGq1OpI2G/0nKwN2ZOyF0+6kl4B2DcCSqcalm7Lt45YQxCpfTsXeZ4wlxXjwWtEI78TXEKUriAmuwZpQlTUyN2xPJQreYfMM+qXHRY4ICRAqCh225E92yvFiEAzyZTJnVtqSzWcNwsjBXRX33/AGa9x/HNbKHqIc6M9mA6YGutct3kFVnldzyGxB5V8e+bLIagXCjvJ//S4V5hcaZa28NlIH9aFo2lBDFYyfsE0Wv+S9Mx4Di3LMmuTE+nTMhgmMOmtLps14oJWL7dO3ua9v8AVyriF0yETVpewAOxy1i0MVX8KFa98iSrIdL1XTm0u503UQscbAvDcBQzqwA2H3ZWYm7DIFj/ACJy5ij9UlL2+nqrq0SQUVVNSrk/vOXz2yrGNyzkdggV2Fe+WsEytV9fT7pXQHgnNHpupShBr2G/xZTLaQZx5FL40DE8jxA75aSwRapc2LW19E4Khw0Uino6EHi3+f2chxXYTVbonzDQajKoiWIOxniRDVVjmHIr3/b5HHHKwmQopaKUyxinOjCxvp/qNzSL1oRFFIz+miypujFzVVG3xclZchK+aQhtO5xavb1dY5IZgS7EcQUNftdKbUwHcKOaKNtEgmmn526mQtG6gsrg1YRih4hg3Hj/ALLH3Ku8tahNa6zbOGHpyOEnRiQrKT0NN+vTI5oXEssZooaYQSXkkcPG3tvUYRhyaKtTQMd2NBkhy82J5ot4ryzu4CzI0rIHtriOQPFIp2HFxRfh71+z+1jzVYIbuLUhBJDIbqJ+D24HOSq9VAWtdv5cKFL1m4+iQFMZ+IUoeVP2h8sVTC11GZLKWIW/OBkMUr0JAqwYGo2DKR8NciYi7ZXsppcES80Zl32Y7N9NMkxZhFaCfy/6okHwbTE+FdnU9G98oui2VslaPapGywryP2TIzch41UALSvfllwtguvVENtCwlIMqcuKdgGIoenhkkJfcMI6cHSXatVr+NQMCoOFS8yL2ZgP64k7JDKJtUaDTZIogU9OPhCoPIfyitelB3zDEblZcgyoIGzPo30a/8s9rxUnoWapJH3nLJ7j3lhHY/B//0/Puo667aY+nAq3Nh6khWrnfkfi6UymMBdp4jySOOMuwUECvdjQfScsJQnqRSweXbj1QJGnZIoF/ZUcOfMH/AFTvmOSDMeTMGo+9IFWta9sybYIvS5kS8jWUBoSQHBFdu+QnyTHmjvNNhY2WquliT9SlRZYFY1ZQw3B705D4cGKRlHfmyyRopP1Ff2e+WsG2dSfhXivYd/pxVtDxcNQEgg7+2Kr5pPUleQKqBiTwXYD2GKpnotzZi1vYLtmVJoyoZGoQabGn7XyzHzRlYI6NmMiiClIOwzIa2Q6IbW60bUNNKFrxlE1r/rIRstdqspYHMfIeEg9GyIsEJZqOoPetByiSEWsKwKqihYKxPI7fa375dEU1lCA5JW6/diqoDiqtFccLe4gNeEwU0H8yNVT/AMSGKqSuQQR2xVG3s9vKRIi0mc8pKbKKjoB4/tHIBVW3u449OCkh5opiYYnHJAHUcmAPQ1XAeaei6a5eeFb2giuo5PTeWL92W+GquQtKOOnJcQK2VF+rrGuRf6RcevJZr8Ek7KHMZpVQ5FX405fG3+rgJEVAJV7PStTkj9a15CJaEop2ZQQDVaivyIyJyBkIlDKLALKkkkkdyrEIAgaPY9DuHH3ZKyx2ZBoUinTLiOQuFBBkjUgAjt17/wCxyrId2UeSFt3gaV47dzGjU+CYipI6/EKD/Vy0Wxavmqz0AUV2A3ApkkIa4NrHbW5PL1pAzSAbileK9adaYpQayyJOroaEGqE9MSEJ7CxkiBmWjU+ILuv8cxiKLeChpIZUUvDJ8cdfSI+1xPVTXJCQYkP/1PMs0TMxP35WwBppAyVrTcEA+HuMU8SLtr+9injdLgqV+BeRqqq2x+E1AXIyiD0Yk27W4o/rInhdZYX+FnRQg9QdfhHj1w4jtRTjOyBgA5EnsDx+f0ZYWatf3X1iWM1qI41jB/1an+OCIplI2hidqZJi1iq4HamKt8sFKuSV05BTTmOLe4640q2uFUfoy3DahELdkSWvwmRgqn2LHbftkMgBG6Ymjss1P6wuoTm5hME7MWeIilCe/wBPWuGHILLmhskhsGmKrgcaVsHFWwcVVYiC45fZ6nIlVSSdpEVeIVF6ADue5yKonTntqvDdVWCagaVV5NGVqQwG1evxDBK+iRXVHW4XTpZluaTp6bGB0Y8fiX4JEP8AXIE8QZgUlfqMxLk/GepG2W01o5re6kmAiR7mRo1mk9JWcjkN60BO37TfZxCsk03Wbq80y3tXIaC2XilAPelW69D8IzGnGpW2cW1JXbQma9lhVlWSjGMMaciN+IJ7+GXg7MEQ5t2t1LykSnYoVNAB35DJIS2/akqr6gk4qAKGoA7AYVUZCIvT4uWqlWBWlCe29eXzwKq2+qPGVWQVjHddj+GQlC2QKLF9G26sD4V65XwllxP/1fNfMNv1ytrUpSFUk/QMKqDOx6/dkqZgLe9e/jhS7FWxTviq54mUBjurdGHjiqzFXVxVuuKuriqpROINfoxVvkAKAbHrXAQqpPPcTqjSkv6YEayMN6AbJy9u2FVoIC4qsPXFVwOKrlqSABU9gN8VV5rK8gVXngkiR91Z1IBr7nbIxmDyKSCFiMQSKkBtmA74ShU/VkVXowAxVc93KYxCWqg2UeArXBS2p1wqnEOo2EtkzzSXMGqW0axWP1fikbqTQ+owHP4R9rdeeACkkrtBnEczINgwoKdqZHINlC2+bjeMa0NagjDHkpRVxfTXbGadzJKwALHwAoBkkJZKDzNBjatNcy8Vhk/eIn92Cd1r14nw/wAnFWmKBeh36VxVS3BqPvGKv//W8wo5Q7dMBCCGpX5sCOgGRCgLP45NLuuKtYq3iqqjgRMjg0O674OqqTLToa4VaOKt4q3XFWwcVdXFUbZ6vd2lncWkQQw3P2+aBmUlePJCfsnicBC2hpHDOWpQHeg6YVWmnFSDUnqN9sVbBxVWikeMVQ8WPVh1yBVNLXUbu702bS55GkiAM1uG3ZZE+KgJ34kV2yrgAlxBmJEiktSGZ45JUQtHEAZXA2UMaCvhU5ewcH7ZGlXE7e2KrCcICrg1Rv18cCtq9DiqYaZPxuVPTtglyVW1M/6RXscEOStQzUUdxklUbiYl/bFVIMOLMdyOmKqfqDFW+YxV/9f/2QA4QklNBCUAAAAAABDZJmFPdDpmdgoYBSOqCV6k/+IMWElDQ19QUk9GSUxFAAEBAAAMSExpbm8CEAAAbW50clJHQiBYWVogB84AAgAJAAYAMQAAYWNzcE1TRlQAAAAASUVDIHNSR0IAAAAAAAAAAAAAAAAAAPbWAAEAAAAA0y1IUCAgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAARY3BydAAAAVAAAAAzZGVzYwAAAYQAAABsd3RwdAAAAfAAAAAUYmtwdAAAAgQAAAAUclhZWgAAAhgAAAAUZ1hZWgAAAiwAAAAUYlhZWgAAAkAAAAAUZG1uZAAAAlQAAABwZG1kZAAAAsQAAACIdnVlZAAAA0wAAACGdmlldwAAA9QAAAAkbHVtaQAAA/gAAAAUbWVhcwAABAwAAAAkdGVjaAAABDAAAAAMclRSQwAABDwAAAgMZ1RSQwAABDwAAAgMYlRSQwAABDwAAAgMdGV4dAAAAABDb3B5cmlnaHQgKGMpIDE5OTggSGV3bGV0dC1QYWNrYXJkIENvbXBhbnkAAGRlc2MAAAAAAAAAEnNSR0IgSUVDNjE5NjYtMi4xAAAAAAAAAAAAAAASc1JHQiBJRUM2MTk2Ni0yLjEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAFhZWiAAAAAAAADzUQABAAAAARbMWFlaIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABYWVogAAAAAAAAb6IAADj1AAADkFhZWiAAAAAAAABimQAAt4UAABjaWFlaIAAAAAAAACSgAAAPhAAAts9kZXNjAAAAAAAAABZJRUMgaHR0cDovL3d3dy5pZWMuY2gAAAAAAAAAAAAAABZJRUMgaHR0cDovL3d3dy5pZWMuY2gAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAZGVzYwAAAAAAAAAuSUVDIDYxOTY2LTIuMSBEZWZhdWx0IFJHQiBjb2xvdXIgc3BhY2UgLSBzUkdCAAAAAAAAAAAAAAAuSUVDIDYxOTY2LTIuMSBEZWZhdWx0IFJHQiBjb2xvdXIgc3BhY2UgLSBzUkdCAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGRlc2MAAAAAAAAALFJlZmVyZW5jZSBWaWV3aW5nIENvbmRpdGlvbiBpbiBJRUM2MTk2Ni0yLjEAAAAAAAAAAAAAACxSZWZlcmVuY2UgVmlld2luZyBDb25kaXRpb24gaW4gSUVDNjE5NjYtMi4xAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAB2aWV3AAAAAAATpP4AFF8uABDPFAAD7cwABBMLAANcngAAAAFYWVogAAAAAABMCVYAUAAAAFcf521lYXMAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAKPAAAAAnNpZyAAAAAAQ1JUIGN1cnYAAAAAAAAEAAAAAAUACgAPABQAGQAeACMAKAAtADIANwA7AEAARQBKAE8AVABZAF4AYwBoAG0AcgB3AHwAgQCGAIsAkACVAJoAnwCkAKkArgCyALcAvADBAMYAywDQANUA2wDgAOUA6wDwAPYA+wEBAQcBDQETARkBHwElASsBMgE4AT4BRQFMAVIBWQFgAWcBbgF1AXwBgwGLAZIBmgGhAakBsQG5AcEByQHRAdkB4QHpAfIB+gIDAgwCFAIdAiYCLwI4AkECSwJUAl0CZwJxAnoChAKOApgCogKsArYCwQLLAtUC4ALrAvUDAAMLAxYDIQMtAzgDQwNPA1oDZgNyA34DigOWA6IDrgO6A8cD0wPgA+wD+QQGBBMEIAQtBDsESARVBGMEcQR+BIwEmgSoBLYExATTBOEE8AT+BQ0FHAUrBToFSQVYBWcFdwWGBZYFpgW1BcUF1QXlBfYGBgYWBicGNwZIBlkGagZ7BowGnQavBsAG0QbjBvUHBwcZBysHPQdPB2EHdAeGB5kHrAe/B9IH5Qf4CAsIHwgyCEYIWghuCIIIlgiqCL4I0gjnCPsJEAklCToJTwlkCXkJjwmkCboJzwnlCfsKEQonCj0KVApqCoEKmAquCsUK3ArzCwsLIgs5C1ELaQuAC5gLsAvIC+EL+QwSDCoMQwxcDHUMjgynDMAM2QzzDQ0NJg1ADVoNdA2ODakNww3eDfgOEw4uDkkOZA5/DpsOtg7SDu4PCQ8lD0EPXg96D5YPsw/PD+wQCRAmEEMQYRB+EJsQuRDXEPURExExEU8RbRGMEaoRyRHoEgcSJhJFEmQShBKjEsMS4xMDEyMTQxNjE4MTpBPFE+UUBhQnFEkUahSLFK0UzhTwFRIVNBVWFXgVmxW9FeAWAxYmFkkWbBaPFrIW1hb6Fx0XQRdlF4kXrhfSF/cYGxhAGGUYihivGNUY+hkgGUUZaxmRGbcZ3RoEGioaURp3Gp4axRrsGxQbOxtjG4obshvaHAIcKhxSHHscoxzMHPUdHh1HHXAdmR3DHeweFh5AHmoelB6+HukfEx8+H2kflB+/H+ogFSBBIGwgmCDEIPAhHCFIIXUhoSHOIfsiJyJVIoIiryLdIwojOCNmI5QjwiPwJB8kTSR8JKsk2iUJJTglaCWXJccl9yYnJlcmhya3JugnGCdJJ3onqyfcKA0oPyhxKKIo1CkGKTgpaymdKdAqAio1KmgqmyrPKwIrNitpK50r0SwFLDksbiyiLNctDC1BLXYtqy3hLhYuTC6CLrcu7i8kL1ovkS/HL/4wNTBsMKQw2zESMUoxgjG6MfIyKjJjMpsy1DMNM0YzfzO4M/E0KzRlNJ402DUTNU01hzXCNf02NzZyNq426TckN2A3nDfXOBQ4UDiMOMg5BTlCOX85vDn5OjY6dDqyOu87LTtrO6o76DwnPGU8pDzjPSI9YT2hPeA+ID5gPqA+4D8hP2E/oj/iQCNAZECmQOdBKUFqQaxB7kIwQnJCtUL3QzpDfUPARANER0SKRM5FEkVVRZpF3kYiRmdGq0bwRzVHe0fASAVIS0iRSNdJHUljSalJ8Eo3Sn1KxEsMS1NLmkviTCpMcky6TQJNSk2TTdxOJU5uTrdPAE9JT5NP3VAnUHFQu1EGUVBRm1HmUjFSfFLHUxNTX1OqU/ZUQlSPVNtVKFV1VcJWD1ZcVqlW91dEV5JX4FgvWH1Yy1kaWWlZuFoHWlZaplr1W0VblVvlXDVchlzWXSddeF3JXhpebF69Xw9fYV+zYAVgV2CqYPxhT2GiYfViSWKcYvBjQ2OXY+tkQGSUZOllPWWSZedmPWaSZuhnPWeTZ+loP2iWaOxpQ2maafFqSGqfavdrT2una/9sV2yvbQhtYG25bhJua27Ebx5veG/RcCtwhnDgcTpxlXHwcktypnMBc11zuHQUdHB0zHUodYV14XY+dpt2+HdWd7N4EXhueMx5KnmJeed6RnqlewR7Y3vCfCF8gXzhfUF9oX4BfmJ+wn8jf4R/5YBHgKiBCoFrgc2CMIKSgvSDV4O6hB2EgITjhUeFq4YOhnKG14c7h5+IBIhpiM6JM4mZif6KZIrKizCLlov8jGOMyo0xjZiN/45mjs6PNo+ekAaQbpDWkT+RqJIRknqS45NNk7aUIJSKlPSVX5XJljSWn5cKl3WX4JhMmLiZJJmQmfyaaJrVm0Kbr5wcnImc951kndKeQJ6unx2fi5/6oGmg2KFHobaiJqKWowajdqPmpFakx6U4pammGqaLpv2nbqfgqFKoxKk3qamqHKqPqwKrdavprFys0K1ErbiuLa6hrxavi7AAsHWw6rFgsdayS7LCszizrrQltJy1E7WKtgG2ebbwt2i34LhZuNG5SrnCuju6tbsuu6e8IbybvRW9j74KvoS+/796v/XAcMDswWfB48JfwtvDWMPUxFHEzsVLxcjGRsbDx0HHv8g9yLzJOsm5yjjKt8s2y7bMNcy1zTXNtc42zrbPN8+40DnQutE80b7SP9LB00TTxtRJ1MvVTtXR1lXW2Ndc1+DYZNjo2WzZ8dp22vvbgNwF3IrdEN2W3hzeot8p36/gNuC94UThzOJT4tvjY+Pr5HPk/OWE5g3mlucf56noMui86Ubp0Opb6uXrcOv77IbtEe2c7ijutO9A78zwWPDl8XLx//KM8xnzp/Q09ML1UPXe9m32+/eK+Bn4qPk4+cf6V/rn+3f8B/yY/Sn9uv5L/tz/bf///9sAQwACAQECAQECAgICAgICAgMFAwMDAwMGBAQDBQcGBwcHBgcHCAkLCQgICggHBwoNCgoLDAwMDAcJDg8NDA4LDAwM/9sAQwECAgIDAwMGAwMGDAgHCAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwM/8AAEQgCXQMnAwEiAAIRAQMRAf/EAB8AAAEFAQEBAQEBAAAAAAAAAAABAgMEBQYHCAkKC//EALUQAAIBAwMCBAMFBQQEAAABfQECAwAEEQUSITFBBhNRYQcicRQygZGhCCNCscEVUtHwJDNicoIJChYXGBkaJSYnKCkqNDU2Nzg5OkNERUZHSElKU1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6g4SFhoeIiYqSk5SVlpeYmZqio6Slpqeoqaqys7S1tre4ubrCw8TFxsfIycrS09TV1tfY2drh4uPk5ebn6Onq8fLz9PX29/j5+v/EAB8BAAMBAQEBAQEBAQEAAAAAAAABAgMEBQYHCAkKC//EALURAAIBAgQEAwQHBQQEAAECdwABAgMRBAUhMQYSQVEHYXETIjKBCBRCkaGxwQkjM1LwFWJy0QoWJDThJfEXGBkaJicoKSo1Njc4OTpDREVGR0hJSlNUVVZXWFlaY2RlZmdoaWpzdHV2d3h5eoKDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWmp6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uLj5OXm5+jp6vLz9PX29/j5+v/aAAwDAQACEQMRAD8A/DUSpPHt3blXdweFHUnAz756H8s5jkxJtZg2xt33myCcDPqfT+frUjy7E+WPHlqG2YBKqBycY64Ge3XPfmNdqv5fyptPIzgjr3x2PfqP0oOW2tmEgJlK7QvB4OG4zk8jHfjjpimud7Mv3trAcjGB6dx39uvapMKZm6KucHAPOOMZ/TOOPWhY9jruAUKNm1vuk+uPTOOv496Av2I4yA/KkFRjd13dT+me4HOT9I4SyH+HcAGBHyjg8d/UZ7H2py/Kv3WG3s3B9e/8jxyae0m1AGbZsbjnI9c5H0/z1oEMG4Mv3c8Jxzg89D6j147mnhgoXf8A3cMFHU9/p196YVyMMx+XHGSV7YA7Dt6fzqRF3MeFZVAbHXpjH8//ANVA09LELNui+7GT0JC9R0685H5de1SFfNlAbA4O8+nPIx/+rqD14oKx4+71I7N8oPvk8njOeOopu2Pf/CvOFwuQD+v5Drnv2B9bMFdtoY/OMnOf4lz1xx759B16UeXkNxtJ44UgA/8A6h3xUhVWiUfMqngELxwfzPX3prvvkz83zDPLd+vqfb2xQIFXEQPzAYJIJb5uRj29eOe1IEyrBkycEfKe4brjnI6/kRS8RnLLn+LKjqOnf2J/LpTovnVixVlUZxnuCOxHB57UBJ32IxtYM20qVXnJz6//AKumKcFYniMqqlV3H5V69u3+QeSaczb5Ms0jbhgFupI78/j0/pUaqq7dqL8owPlORg46547DPvQaRiuawA/u9yqdvfPXHv27fTn64chUjHy8NnkYzycdfpj60jR5fDMpk6ZXOT+X8uuf1f8Adf8AeDZk4/Hj9evvx1oJ5m1YiaPO7PbJyOo/r1J5oYYONy7lOSd3THQ57H/PFSB/JTjkH5fTJ4/z+H5DAy7izFueQc7j06889B04oDs0MSbZMRn5iDwSCcfy9u4wBSoVW3baVbH3WIP09vUfl+aq21/4vl6Y456e/t0yRkZPSnMn8R3bRwRj+Wc98j86CZKzsDFUB2qvyk7Qx6Y/Xv8A444phTcCoUnGOTjg/wD6vw59KczZlVR1T+8CADyf6n8z0pd20Eff+XAy2PU/06//AFxQVTte5G5xEW2444AOMfp/n3qNkx1Oeex6n68devNTNuYtj5v4snj/AD9Rj8eKaG6r9B06Z9O3YH3oJUle7ElXnoFP6fhx7+39aQnBXbzuOe/v16e3OO/pUjJlv73T157/AOPf2+rUUsmGHHAOe/fv9ev0oLjdO6QmDFtMikDOCNp5749P8insCSTt3bSPujPv/jTRGyfN/EwGWPUc9/yJpylsLu3bu2Rjaf5f5/GgqDetwbb5W1lwx4PJ/Ac9P60xX8wjjashwAed2ef8fy/GpWTy1BYsNvoPl/DB47/5yaa6YHLck5Ge57Z9cnsPXpxQK6bvcTGV4XapO7HQj3/+vTHj+UHC/NyONuenr35qQjgbf4RwRn6/zpyRqygAAL0UYA9ux9/b7tAa2v1I1/1n3W+Y4wSRz+fvz/k0gbeFIYqMYyBk46/4e30NK8Y8zAOOvPcHnrz/AJ5/BWHEe1Xwxx068/z/AM9zQTf+UTKgEjC5UsfT35Pf/PenOV3hdrcHp1yfTHP5/wD6qaXG7kFRtGCB71INpRWXae3Ixmg1juNWLaVYqw3Yyc9cYHsO5FKq7k+8QvQY9f8AP+eKFHlr8vzD3xz+PX+uSafGqhfUjgYB6ev86CwAXe/HOR7dx/j19c/gySHcNq7yrcjI6dOg/L3pVbaFIVflAJJ6f07Z/XHeljPz5bO4DacdT0/Tj6/1QDFAz909OMrj/J/w+ppVT0GAvzdOT2z/AJ9qdHHhsIny8Hj0A4//AFexpwi2ZU7eOTuP5/4Z9c0yZLW6GIMp0Kn0x0PPf1/Omqd8mdvfGCP8+h/T3qUx72b+HI+UgYHr+VKE5/h+g7H/AD/SpdupQAsB/EfccgfT+dJw0f3dzZJyM9s//XP4UhG1h83y4yMDJA+v1Hf35609Y1ZBgdwOnXj/AOv+ZqvQBFXdjaWYY9vb3/z9acpYRbjlQ3OOhxjt69/88UJt56/LyOuP8f8AIpypnjaAwIGMHngdT+Hp/gVdAAj46c5zz2P9P8+1JGm1toHysODt24P0/r9acQoHAVTjI/zn/PBpSfmYtubP8RJzn8sjv+vqKLIBrrtH3TxngDHHr6j/AD7UcMOf4RtzgnH/AOv+mPo9UJPy4xn09R/+v1pFUfL/ABd/Xj3/AJcelMBu3d8qnliBwe2P88e9SRYAVvlzkAAjp349fw/SjIZf4inVRyc8/l/nFOjChlZWG7qDj8vr07/pQA5grKflA7jI6D/P+fVzSbmXblS2Dg89M9vx/wA9aFi3E8N67QemP/15FDR+WPvbWxwB07/59PegAQqs27b97Gc88/r9fxqUR7QuFHrx/n6H8KYiFOcqx/3uD+g9DUqR43Nzu9c5x1/w9e1ADAA7kbY/l68dP55HFAXBXuf4T6/5+n86laJUbbhuuRxk9M/0FNaFY22jHUkYP+f8/Sk1cBFAI+6vHQ9h/wDqz/T3qRYQOfmZsdBnj6d+ev40scalmB69R2J9P880qIo3Hnkg4J/z6/jzQlYXKr3HRFpVI2tzycHp/PA/PHeneX8jfLt92HJ+lNCbW6r1zgjOe/X+XqAKmESorMBhWGc47D1HHp/Opm7DIo4sjbtXrngZ/mf8g+lDrt3fIfmHO7r/AF9T6/jU8ke0sNvOcnjoevP6U3bnrjBbIHtxn/8AV/jUS6AQeV820hiMdFzjPt/n86kgDBQf72OMDjPH09uP6U8IF+6y5zmnLEyY3Lt5wOvPH5D/APUKJWb0AZHblwxXlSMjj72eenTH5f4uS33/ACnO7OQSOfp+P6VOke9/3fXJAOOv5cj/AOtQq7gcqrKfmzjPueB39vb6USAhSKNpv7qg4J9Py+uOlLFEHnxtYMp546d/w/KplgSMqeNuTzzyOnvmpYoMuO5yCMDOBx2J/wA8VIDUtwANqr26HOT/AD6j/OKcsBCjP3VOc468jHt6H/Jp4hzG3XGM4A6duc+3vT4YfMRflVpGztPcegz+fvzQBAIW+XB9/r046f5zntUiWzHazBeRwSCN3v0/z+tT/YxG38JOcHgYIzjr1xyB19KLZFRkLD942M+/Xn9Rz7+pwQBSi9P4hwPkHPQf5/PnpT4U3yfKpwSMKB+HP5f09hJFEzwr8o3MedwPI9z+I9elWYrZnf7u7JySP4fQAHn2/H3oAT7KoVvl3MWU5z79+fxq1Z2ALDjfu5XjcVB/Lp69fal2bssx+Vc4LDj/ADxj2PpVmwtxuO35tvzD5vf0znvj+ffIB6n+z9pGyKZ9n3228nI4OSM8HHB4PP55rqviu/2WyRckMxYgkkZ46/w+4/r0yfA7Rxp/hyFmOHkcgkfeOCuT+H4HPfpVT4vP5lwsh2jan3WA2hmA5x1HGQcnpj0rhqe9I2imo3PJfEsTM7bWyxPJbjByRkY4z+Hpz645tix27flXgkL0/wAcZOO3c8ZFdBrUJLhlUyFssRgqFHGMY/2c9z6ds1mJB865XngAHPA9gfw6evc812Q+ExK9pbAjDfNuGQACfTnt05/+vVllwvT5c4BLZBPH9Mfz71JBZhVLdFP+zxzjoP8AP4d3CFivHzHv83I5GP8AP48VQGa0W1pCVBXr8o+X68Yz6Z69aiu7fy1b5QEzlsn5cc8dvfrx+FXxa79rHcNxAA5Y5I55+mB34PvUU0IkyFXr129R+P5/l+YBjXEPbGWHLfUY7evX8+9Qyw5T/d77Bj/Ofx9/TQuLfnbwrMBz9f5Z/wA+lVnhBkO5mk52huckZz1/KgCiYGEn8ci+g+8e/BHTj6fnTHTcp+98pGSMjH5EfpnAxVs26vtw27YNvDE7APYj/wCt6Uy6gzuYbgv1z1z27en+SKAKdxICmGz90AE5YA4HXn69fy6ZryQGMtgAD69MHjHckZA/L04vzx7X+aMqGIOcbRxkZ478549D24qOUNnYW2qoJGRtb3zzkD/Dt2AKUlu8ce3Kll6FSRt7d8e2OPT8I2y5+UqvXOPujt27YI9wDVxIl3DlfmIA6kL26Y78cYzx0601oVYb2Vf4RlQMjjngfn36jvQBVMbzSNwGXo5/iPHTHT8Oen4Ug2qSpKu3JJxjue/bn05BwfSrQt0jf7zKy4HXp3Jz/XJ69uDTEGBj7wAGF5HXj+Xpznk4AFAELQjnIx9F449f8ATRU1uqscKVH1yPfkgHn8P4j0yaKAONeLywwVlDKRtHDBTjtnPPT35PTs6MBG+Vs7cZJJ9Tx17Y7/h0zSsgljdtzfMMdOG4JPv+fbnjuhQIPlVpOcZ3YG0A5OD+ePy9D0HGMTKno67B8uc9s5x0xjIHTt0pEDSpggfLwc5BJ6fTnGeuc8A+rmO9mZFAUqDx1HQDr3/of++RVZo2+ZgS2w7eCfY885zjH1ycCgAdvMLb/vMcEMPvDjHH4nAOQMjtQpLLwFZs7Rknnpkn88f0HNN8kOi78ngLkHgjtxn8evc05xwSMExjaSc9OOeCfUdM/wA6AGPuI6ZMg7N0PHf+n0PHZ7IrEY2sM7j2Ixk+x5x39h6ZTy2H3Vb95/BjlxzjjGfX8/xph+Zf+We1OARj6dfT8+3bJoGot6IcrMYtx+XqM42444/P+uecnJtaQbSrLuyAAueOvfJzwx/HPfIIJ9rYVZPpk8DAGOOe3p+HrJ86llb5lX1B/wA46DOc59jigfu9SPcrxrIfvk5IPPH1H+f5F5hPl7lX5R1DZA54+v8AkfWmvGu/H6DJ3Z/yev8ATNLgKSflbnqPl/IHr/n8QeidmNCqB6AYLdgPTIP4nj0pyJ/EGwV6clj6/wA/pyT07CK27cuC2Q+QTkfrkdvelWP5VVhtXjcc57jnGcfyH0zyCs2tCLDFhkrIuQ2R9R9O/wCPIz7mfkyVLdGBAzt6c8j2x6U+IeY3KksMdPl/zjn9PwRlYHKks3XHBJPOe2cdR+IBx2BxlYJI8fd+YdQCDj8Ovt1xSSPsdl3Davy+gwcnI5zzznnFPWNSir/d6g4z/wDW/kOvGKbKC+5fmZTnGO3Tnr6H/PGQcbvVgSx67mBbGQcY5PGew6mhh5TEYhYngZXgD09vfj+lBKhsfu8/ewR8x5OPp16U3y84z17seO3f8x9fx5DMT70O0g9hnHJGDjv15/U0qndJhlUgHB9+nXjj8eucemFAwd2Gzndjnk/gf54p8aBg3AOeAxHX3HJ9OPp74oAduwi4Bde4P8x3/P1x06tkZVGDtwxwTj6fz7dPwNSqvC4XjjnHPf29u38qZGNvt1yAPT09e/p06+oFyPGMtnlevHT/AD60EHDchuhwO3T8OeOtO8kSSbc/eyeMn8ue/wD+qo2TyQrunHO3jdn/AD+WccYoK5m9B3Xd8q8nqB26fngfqPamlcHqMnkjB+vWnK5izu3bVYDqScZ75OeP55+tG3I+9yQcEj0+n0/zzQadbIb5WwZwMduPr0/XpTlj2M24rz932zjPT/63+LtnLfKzYbAJPX9ePp7ZpHXefu4XGcDv/wDW7+lAc0rCOMBThtq9OM88/r9eaaEaNfl4XBwSTzx0/wD1df1qRgSdwVvyx0/zmkzzkYOBzjnd/IfTtzjtQSlZXFKbXxjjocjqP8/5zTAD5a/dIxxyCDxjkdRTlALMG+XGR9R9QOn+eOtKDgKpXvz8uCDnt0/zmgu2lhrgsn3W7ZGO3b+fanRhSd33lzjnPJz+f+frTVIHzMq+5z1+h49KcE/eY79DkHBH+RmgXK00yMJscdfx4z1/zj+XFKY2Kj36Y/QD9fyp6xt83EfT5jnhf8n+pxSZ2urfKMcHHO3n8x/gBQaDPKz83O4nk5OMc/z705QpXpjPr/n9f1HWnbfNj3f3QSQB0/zz09PzaoO7jJ/Ef54H+etAbDotyScD3OCflz9fcZ/Pml+UD/d/vDOOR/8AW5Hr9KaiFo/urk9Pl6npn15x/nNSefldzfdzwMZBoKE8sYONzbcndzwf5e/WlWb5du9tu4k4PX8P896VIysfOOmQTz6jP5c8H/CnKxeTncO21fmx0+vT/PekyW7BLtG3Hzbc4+X739f1/maRT5nUZ6Ag9v8APp/+qjd5jhVC7lx357YOf896cnCrx8vbnpz/AI59etLW9x9SOMeWM8KqnOQTkfjn6fWnCPJ3dCO2On6f559qfyew47Dj8OKCmHB4YDBP+P8A9enoxiIjJ13cAnA6j/Pal8kqQcL6hccH8/bPSiM7l+Vvw9en+cfU04cx7cNtI656Yz/iKUdtAG/cP3cHsSP89v8APWgja3O07ff6f5/Ggp8jH7q/j9P51IpZwOPmPqeB1x/jRfWwEaj+JfTpjIH65qSMlW+nP6Z5P+TR5XmDIC4AIxjGP5dPTtTlTzGXrnPGP8+v06flQCEbn6rhR3z9D/n/ACVER27l3YbjOTjnnsO/WnIN7L95fX0/z/8AW+lP8oyA7lZueM/5/H/9dK+tgBItzfMDnpnGSPy6n8KXLeU2BnHPsf8AJwacI1z0OPpz15/CkUZGcDJ4Prz6e309PSmAu5kVduPlGSAeec96lKNt/vYxz/Q/5zyKZyJBz36+/wCBJ7kf0NSRrujydu3uCOO3+e31oAcoKqBglQCMNn/Pp/8AWox5kmfl2llxycd6cLf95tXn1yOvX/63I/xFTJCp5+hHP3c47fj+OMUAVym0455HU/l+v/1vXC7N5Vl+Vm6cE+v9PbpU7wrjBXLegyAP8+4x1+lNECodp2r6Y69Rjg/XPr24pNpbgNjj2jPT2x93/D6/oOtWFgLEbsKwGCe/JPv7/wCezYk+ZeOOOOwHT8v8cVYh+R87eWx/9f8Aw/KolKL3AjKfN82PlHHP/wBf/P45pi2+5WJC5U56EZxn8uT+tXFVnTO5mwMgjG0/rx1/p3ppgAPG1eDk/wAP+cZ/WstNwGNaqi7l+8xGMr19f8+9QlCSCPvEZwRjt6f5/SrKx79oVdu7hs/Xp64A/n0HZ4Rt277pbocfKOvPQdx+noarm7gRoC0Wdq9RkgE+o/8Ar4/H3pvlMsZaNVOTnHt/h78evvViS3yrA7hgcnuP85+tSQrukHyjJOemfTHH9M85qAIWt1O7cq/MMNzx3z9B7fSpIrbBZyu7B69P/revX9RVhYvmz5e3HJ+nX/J/GnRQiWT5txORkk9T/j19CPaqAgS3W4LL8u5vlOOAQcjgn14wD3PpU6QqNxUKx77uh9Oxz+vSpEi2x8KDuBB7Ajp9D19Ofpmp4UjuAd20AngklsnoD/k5wMUAVzFvCgndzjlicdcE45B6jimRW7GX5m3c5yewHOScf/q96tSwsG+ZRxztOTwTn/Dr/wDWos4g+0MpHTnGCD3yD3/+uKABYdpbCMd3AGeTntn8fx+nNWbG18tlkxvVe/TP+c/rk96WCNSPvL6c/j2Gen9O1XrCwUAttblRnP8ADx2/IZ9vbqARxQGNMthupJwcg4xkZz7elaWjWSz3irsDNyAC3TIIwcY9fqMVD5G+bb9xdu3AbIP179/zOfatrwvpjXGowr8xZmXv07n1557+1AHv/wALdFFp4Ws2XyyzIWK5IP8AF6H3OeT90+lcN8Vo/P1Ob5YZFRdnJC5z1OOmPpjPTPTHrXhyw+weG7eMqqqsWWOByMcnHuRnH5+3kfxCuJJ76ZsuzSSFghfb3GeMZyPXHvXmQk3I6JW5bHm+qW+6XrvIJUE9eB7D1zzk9qppApfG0KOQQOPQkfl3z15PvevI8yN95Dk5GMkfXn1J59vpiOOBgfu7mDDcMZx3wfw9Pf0r0o7HOGONwyoY8Hpg88c8Yz/nrTXTzIgu75Bg7cn0z+Pbjr78HNhYfLj+92wCD+H9P5U0x/dPzKzcjbx169R79/8A69MCtJHkHG7cRznJAOcZI+p6/h3rPuoMtx83JG48g8Z9wex+h9605IFSIrn+H5T93n69Pb8fbmrcqrxv97dg/KP5Z49+Of1OQDIu7fzI90n90nO7g9On0x378egqphXbbuIZgc5J9Tj+Rx+eR30rmBVT8RnOV3duuPT/ADnFQPEu1t2XbqDnrwSf5/8A18UAUmjz9eoGOmTx/wDq9+wxTBCrFRu7DbyR/iM4H44A9MWbiHYfmQMOd2f16/59z3jdCIuuHOWOSBnnqfx5yfX2NAFKW3KDy2VdrA4P3eB3+nU5+h9QIjGG3Kqjp0AzjsOpH5HHTnpirVxGpkb+9kY25BU8Dp6/59w1YvOfafmUsMHrk9APX+f4dKAKrxYBUMGOdvJ+6AfzPTp7n3pvkm5k2hVIyV57enTgdcduR+dsQZ27VxuAAOOB0/z+A6dQ1IEml/ibjpnpxgD9fTHJznigCoY/lK/NGq9AScDoMdMcY/lTZoiVVsPwScDGFPXvyeO/PQ/UWntCjs++RR94BTwVzxx78847Z64NRywqdw27SrAjbx0GeD+XPuOmMEAoGFjbpIrZPXJIJz6/r9efzKtyxfJkZb+EFjncQTk5b+nsPXJQBxF1CUL/AOrC7yOfupjt/wDX9vUimhmiGCqhmXk7fvEYz+Wf1OeeskbmRlJ/v/3funHUdec/yHsRGkW8qchlky4+YMRwCT9cfTp+NdBxiQDEm7avboM4564+o/T6UI+/ZxJI3UH7zE/r0GD/AIURwoGPG1e2FHTv2/l/SnSoo+ZWZXzkZOOffP6duaAGmUhMKy5PAwclgcDjv0IHv2oJ3PyIxuXA64xjpxjj2+nXmiGPy0Ud9uN2D83/ANce/pil2Kq/LtbgAFm3YOeOvXPr+mKAGOjsG/d7RknhCSwP9Bj0HTGaGl/fDlRu6nJ6cd/5f/WpxTLr8rDyWO1QvLDH14PB/DPTBoSMhPlZg2M4xkqfzGe/5+1AxPmePPzYxtB+6u7r0PPTnj079KUHywpA27eFB4wAQdv8vX0pwj2Fm2jaqkAgEnGT/EMj/H8qUusrL947vlIB24zjHvzxx/TFA4xvoMSJTldm5unIYsB9Mc557d+nemqSdzbSvB3DA46/nwD09+lSKFkjX7uVIOSuO5/XpmmhCoXJHyA8gfqe3T09KAt1AW7CTBXJ4JLIeeMc+54446n2pw2mQNwrKOO27GB19cemO3NNkQMjOW7njG1WPJOe3rzk9KdGrPIx3DazAjGRxwevQ/nnj3oDpYZsjLc4YKM8Hr179B0/MfjStuVBtXCDnAbGP/1Z/D8sKihk6MRnBzkt0zxn0/yKRl8t8DJyQMdV/wA5OQO/H4BSjpoNcFiqtztxjA5P0/8Ardf5BXeqtsQ9CGz1OT1/X/64qQW4YALlvlBzg5PX8uvb+tOdcFY/utkcjK8nIOB7g/XjrjggONkRyOxCnpt5G7jgZP4dD9T703YsbheflI47g5PHXtnp6/SnhfMYOvHzYGe56fpz37UwDy+R8o/2cdPb/Pagl3eoBtm3O1eNy+ijqe3vTo12FBt2nGenTtz78f54pwBZz97dkEDJIHX346D/ADxTjCxGdu3t8o4OAOe31z2/GgkWM7AMr94cENyR/h09qY8bIMcMdvJ54/yMcnpx9aljwny9s544HBwDz/Lp24600gl8MvzL94YHHHpxz159j7mgCLau/jlsc59v/wBX5fUmiSFkdiedrY6//q657cU6JfOHysM/d+Ybt3GeePT+ntSrCVGeBt9M4wPX/D278UFR06DDDgdw3+0ORxx2pAu5+V4kJ4I6fT/PpSMoDKQvzfdPoO3p9OQR+lH3gr7VDL0Bzk+3fPbjv+IyGmiV2KVwmR8oOAOvGP8AJ69MfknDJubb5bHI4wPwwOx44xTmj5/i3cHHOV447e3Wg7Spz1PcD1688/jz+fGQNXYAgK8/MvfB4X17/njjmleNpCrYY89f7pz1/wA9fzNMKAn+FW/Uf/qBH5dacFVm/usx9OcnnJ79j0H+FBHUQfOyscY6kgYznPJP+c+1PByvHqMEDqfwx7/pQy5fLFd2Ttxzg8HoOOePz6cgURBivyuOpzg5x3/xP5dhmgu/vDTjarbc5AOV+p/rz+VMBwqkKuOmSvXv36jvx/8AXqVV42hfquMfhj+dGFGQdy5wVP559z1/T8KA1fwjfJ2ctndxjGc/5/xpZlI3cDnHJGc8fy6fl70bSdrfLhTg8HcD17cHr0OP5UsaZzwu1Tg7SCev5Dv6f4hUYjQu7k5K4xgAjIJ7+vQUKNrdDI27r/e/XHv/AEpwjYLt+UKMc5I5/wD1/wCNO8skfMegGcjoP/rc/l2oCC6jQok2nGc4GcZB6Yz/ACP1oSJPM+X1ye+Pr+ZqQKwfPO5e5OOh9/6Gm7cKPu5yBg/T/PFBTj2HL0+VflzjIFNIwe2ARjGeCOmf14qTaBnc3r7d/wD9X+TSuVBXONucZ3e3b257ev5A7CCMHc23HUHHY8AjP+HbFN8vLfxdc8gnb+f4fiPpTjCxVS23oc9PX/8AX0pzRfxbvfvyR6d/8/mtxjYxksvy9egyeOaUKA/C53Hpg56/5/L8gJ6YXJ44PPQ8fr/nilIBXndtwG69R/nvTAYVZiy7eT1AH3j0H86fE2Nzf3ucZP6dqXy/m+91wOAOf85FDwlT0XcuM460AAXan94fd6Hv9fy/P8UVcJuyvJ6dQfX3/wDr0CML8owdpxnv/n6VIF3hshmx0O3+v+SPagBEGFLLhsdc9v8ADrTyMPz8w57Hp/ke/SgJlcbdy9+efehRlh0X5j2xz/n0o1AM7ot2X+UHPPpn/DpTyIz83y7l4ye345P+T+SCIJ/Dluwz0z6/p+VSxIWHy5z15zz344zz1/GgBrod/XkH06/T8vyH4Uh27hs57HHzc+nX3p4QGIfKu0DPTJGf896TycHP3WU8k/5/+tQBKkW/CLk7s7RgMPw//VUi4fqFC+vRTng8/wCegqMEbtuF6YOP6+3v9PrUwyzKNuOM8dxxyenJ79qAHwcH7uGx2BweSfx//VUskeUK9AOSG7jH5UltEFjbav3VLfd6Y9f8/nxU0UeX25b5f7vf8P8A9fWp1AY0WW3ZGcdOeenuMY/PikEflrxlV7Eds5/Tt/8AWqYcjO0qw5zjr+vUD8fxoYYkJ54+8AvAPT9fwrGUtbAMif5+vzMM4P0x7/n+PoKkhjzJ8uc8ZAyCc+3r0/M/WkECyBhuO3GQBk4H+fSpYoWU7duduBgDH17dB6//AK6Tlq7ASwRM6K3ChcqD74BwPTHB+v6n2dQsZ27fl5AGRzzj+XP0/Ca1G92UqrLkbjknB5x3z1pRAwXcNqk8bs8H6Y54/wA9agCstt5Zbd8yZyQM4bnP+ceuOgqRLMoVZtrMOeCVIPA/LnP+cVO1uzOV+8c4PGCD/kkcHoPblgHlgltvXBJxx+FNAJDGrpuG07gF27fmz+o/D3xzT1jzgbeMYGeevOfr/T8qe1tuB/dqrbSDnAY9v8//AF+JYrNAu4qrd84Iz6dvxx9enSmBFFDtlZflVc9PQg+nXPJ/H1qe2Tap+8vGO4B7jv8AjSxwM527MAHgFs9cc9gP14OPSp1Em0H5t7DGDkn16n8+vbt3YEMcXmEMJGIxjjkDr39PU1aa3/dbdvy42jr8vpj9O3t7FixNIDuXc3TDDPXsefr+P41Zlh/cqfl55x1L57/rj8vwYFUR44UfNnIwDz2zn8evuKEhZASAqr6nPHB/z6dfxm8gkMfuqvP06cnp9P8APM1rb5Vt3A67ucfl0PT/APXzQAscO7+FtpByoUck9uv+ePc1pWEB8n8wOmB7dfw/wqlFCxZcj2GB6/4Y/n9K2bKFvsuWBZc7j78D1J/wPFAESQru+627hRu7jt/nj8O/YfDLTVl1GCQKrPuwBndnnHt9PzrmVt/3jdvUnkevOR/PrjGa734IaW7+L7UBZMbg7YBPPXn1/wDrc4rKtL3bAe535bS/DlxNJ/q4UOSVPHYd8456ep7V4R4zuN5IDBhlWOSc5H9eRzzyMmve/HCfZfC1xtXcWbA4PqCenP8AI9e5rwPxgfMumQ5ZkOCMcjtzn3OOOvSuKjubS+E5O4RllYFdu7O3K9fXr/8Ar+vWmw28bDorHaMKenr6D/JqaS0zIvPy7hgAYznOP59uv6kEfy468Zxxgjnj07fjXdC5iRhPkPynoc8/e/z64/wEci7ef4uBj0/LPPUfjVoW8it90fMfvHHPb/Pr78USWjM+Nu3GM4GcVoBns2VG0/Mr7RhT82PqOfpwe1Z88SszfMwXqMr3Hf8AIn8yOK2Lm182VtvPAGMff/yOPx+mKlxG/mbeWOCDgHjn3GP8/jQBlSwYzw27nkAnAz/9Yf5GKrSRM7qCpUNjuTwenX0P4da0p7bGBtPYr8owPTj9OelV2h8qf+FgXHTr1OOPy6e3SgDO8kSorAgjqeM4H059OnXnrVe4X7O6qo25IZfm+73/AJfhWk0DLPub7q84IPJ4459ePbrVeSDyol2j5VBUlW3dMkdP8fz5oAqbGzjcOu31xx2Gf5cdOuBiMw7I+GjBzyPYkg+31/yatizJO7lQecYy3pz2x1/D9B4mj+XOOgwM89h/XqcCgdnuVGt1A/gyT97P9Rn2444GKYINq7vmbJ5HIxwT24xhfTGD07VeCDbwuOCu4DGOnAx06nABHbnAzUM0ZiDNwdnJLtgBvm6985OOM9O3GARV8rCnGDwCWHYY5/yenOahSAeXtZVyv+zuG7k9e3T0I498VdlhZASy+Y7cAAbi3UAHp6N04yOPWmBGt2Y7Sqqfm9uevBxzx/nNAFEERp8w+duRj5FJ6ZJ454+hx+ZVqWFsZ27icDAPXj1w3vzjnmigDznaFZV2sFA6bTl8+2T15/HjOaDH8rN5ajsNw69e7Dj8/wAc9Tcqhvmbc3KlfvHjHBzkdvTp14pzrscjarMoZSwXr9CR35H5fj0GXsyOROWZeVY8kL0/M9hnr6Zz1pSW8ndtbbkDLdCe4A/An6U948MFZQGRiuDGVxzj8+D+J6U6KNW+UfccBSCudxOMDuOcZ9z6UDjTSK4ixGB+8XbwTjd/L2IHIPTJ56SJF5it5gkVcdjuOO/+c/Uekmzy1w2Plw24DjBAJ/Qn9eKN2fvDkkZYRgAZ7/mfxNBny2VrEEy7izbo1+Y7iSSecH8eo7ZwSfYAwImUgblyeh3DGAfbPGPXI/KWN8Iq/KzLgjaOAeOMjjIGDnpzQjYx0wpzuwcA89sDOM+x5HTAFAK7VkNZSFZW3K2SSA2fT+ufTt9Kb5XnJ8yrkdcH2J7/AIcD19jTnnREbaqt7bcEd/Xnt17fo4NlFKjdwMsCenXOeuOh59j35CbpLUjb5BuZWZWHAK44449fxIxj3pyR5jB2+YuecY5PU4P5f/X6UjNs+7ujVTnIGMHnGff3+tNE3I74GD149un6e9BI9B5Dbm8tdvcZwR+pP69+uKQLlhuypY7Wyv8Aj6Y9/wClSbtiq0allLZHHJPrjnrzjPf8adBGzID5YZcdR9P5e45/LgNOVt2IpEwF+VcY42549M57D9PegMY5PvDqPlbr7Y9fz7/gJiAqtv8Al2qNx28Dr069PcdD9Kjkchvm8v5vuHJxk4wcZI/r1/EKmmiEKo2rtXqNp7gev06Hv0HWnMplLKu0dBwMbh6/r69qeXPlKFPyqf8AdwfQj/62foOaUDG75VzjI4IGDznj19u/4ZDP8iMoIWXdwzA8E7SOnTp27fT8JFj3Lnadq85HX2459O+Mc471IsZjG3byoyyj8+2OR6+tMZtg3bU4Gc7j8vagqEdbsSQ7lUPsbnHHXP5d/wDOeKNi7Fw2eOSBnJPbp79u2R2zThuBVlBz908YHseBn/PvTS/mH5SrZBJwnbv+GCRkZ7etBMpXdxzIvlL8rAdVyO3J9ux7U2a3EY+Ze55zjPPP+PboOB3mEG/d8pznkqvX2H5nqf0zUksQj42ptz93HH5Y+XGM/j70ExV3YpqQSyt97nIZQS2fTsePft7UB/8Ad4GTgnoPT3/+txUzRLtxwPmOeC2e3UfXHPHftSSxbl3cM3UlePbjOP5nv24oLvZIikTCnH8JAGMe+P6/T8eGtEArbmRf7pznaB+vY05nVxx8rZ3hQMYPOT+n+TU0NtK8qx+UFZmCfOpVQT03E8AH1Jxz+QXLVlcRbAwx7cL3/rx6ntSRWxeaNd3+sOAcFgenX+uKvyaV9nn2M29WIIIOSR6HHfOOPrnvWjpHhtVMbTK6lZAhBYAEjJHU9eDkcdO2clSlZXYbK5SuPDPlxF0KyK2fmZcAkjPp6k/h+Jp2q+H4rRWKYXy2G5ScE8D37cdfyGBXTahZq7ys6qZAy4KjIUn5c5HPA4z6j2yM2/s3ezC42q2NmMcLwOQMg9sg9+exrnjUe5MZxtZnLhAq4XnaMEZ6/pjt/P8ABi/vBkDo3DY+6Of8Aeo6e4xpz2Qhn2iPr2xlhz0OcH6fQc9xY+x7rJgfnfByDg4PpkccnI9OD3PO3tIlRvfmMsWW1FbacMRyBwB+uO/HtSLbgDaOrNuAA/LH5dfb6mrTxq22PC/L8oyNobOMkc+vrj8xTZbdZF9FUclf4h79+pHvzTumapWK2xW6/wAI6jkH1/n+ppIQrqp4yeABzkf4fj+eKll+Tdtwq5ycNux9fz+n8g1fm6H175z36Z+vXqfaqAjC+avB+XAwGO4j1+uP8acR5mWAYYfJIHH8/b64HenRxDGAFUNztwef8nj8qHVVG5tpVDzn+Hrj8/6GkMcqMH6bumCR/n17+lEcDMThe4wSc/nTmRiPm+ZfQtwTzn/PtQybW+77A/XB6dv/AK/40kgAFQ+fmj24JGB+vOen5Y7U5doADN227eeP88evSgjaMEY28DrgcfTj8Pwp25l6Y5GeOn6fj+XXpVARogjVvlHTd1xx9OPy9aVU3vuVSefw/wD18e2Md6VFyWXC4YEkevp/T9aQhXfHy4z/AJ/H3NADdmEVsBsDOeOR0yaVGXbsPAHPHt36/T9KeSBj+91J56/T8uv8+oW3rx8w68f1H+evvigBqQDZjBbnbgA56n/PIH86eAzIMMTt6HP+f5dvSkMfmrj72fbP+etKg8yNTg7V6EDjGM8H/PSgBqxCKTG3cx5wB9enTn/GnCAKMY7cqVPv/X/PrJsER2/wnt0yB6/59sU149h+Vdvfn1/P60m7ACx5Y4wwHJ4+X/P6UrQqdv3eOenB5/z3p4Qs3zLheuOmOtKrLGe2M/dPc5H+f88MBkabG57Z4J6nj1H0H5+9SKq7l+XKqOmNv1/n/Lr0oEeQFGFIYEtz8uO/5Ht605OU4VkyMjjJA/zx/wDW4oAdH99W4XB6Ae/+e9OSDc6qq/MO3Un8P8596AQD8q/gD3x26/T8PwqVEUBgFTrxkdc8ep7EcUAIq7O69QMk/e6+/fnrUyW5aUHtnPPGT/n/AD6kcatt+XjOMH17Z/TNTRrh8D5ucjJ6/wCetAB9nWNhzuCkbWwR+X4n8/SiEn5lZW44wCe+eO/f+v0ojUEfe6cZPVgM8/SpFt2JTA2gdCT6Hnj3zj6VnU2AcbXzFycdhlxjOCfXHXPsPXFSQ23lSsy5wvC8dOOP1FO8vLgfKeePlwf8/wAuevOZDZ7Eb5vmUn5sdR0+v1+vasXboBC6hXO1scZxk89jg89+P/1U5LeNdu4Nu69euP8AOfXkc1MIw56rwd31z3/UDoc/hU0VuAm5VXdkjhfbp9fb69KkBtvDgxkZ5G7LE8DP6dx07evWzCqgjaFB6Z7nuD+o/wA9UhWMBQxXapGTtwcdyfw79s/WpxF935l446kgjrzxjP4dPqCACtNHk4X7q8d+ePzGMDp6HtkU6CAurFmDEkjCn9P5dPX8KtG2IP3OFA+Ur14x+Hp7/XqQW+0qBj7wVTzz15z27jj19KAIfI+yR527SOWODx2Pfp/LPXvU0drhfuhucE5Pc/h/nPrmprmHc5PzH0yOR/TP+H4UkEZKKeGZeCwGP89vrnpjiqQDI41l27pGDYwApHHf/P1+tXI7RSFXH8JOCCOOvP8A9eo4bZWb7o+bsDwO3r7dfr6CrkSEIvyHapwASeOv+IHH/wBeqAqrB5bAgd+h54/+v69+Oh6TyR7T8u5m646EZ74/H/PaWOHdwP4ecDqDj0B9OM8d6ma2WRnDfKI2HVc8+vr0/r3yKAKK26yN91VyNvUnA9O/+R9atJCCm1V285BYdOnOfaiO2UudsZ9Dx2//AF/T8OlWEtx975ueFAPY8f40AR2cH7xQCOc5Prj9f8Me1bMNoohVSFBbjPQcf4emeM1WsbTYPur1B+bv6dj6AVpNb+XHt4Ytznv/AJ980pMCvDaeUFVeExkcHKjnr39R+X0r2H9nPR1uNYmbaJPLjDEkc846g4556cdPpXllrY+ZLtZcZIAPPPJ//V+Ne+/s66EtvpFzdKu7zAI05z7EY9ff2Pua56jVrlRjc3fipcNZ+HrZNqo7tudVyRjAJ6Y79jjPI54rwPxT+8u5MbcDJAyTjPPcemDz7+te7/HKR4Xt42J3JEeQCeSR6fT+nbNeEa1J5l6z/wADAlcHoMn/AOvznv25rChuaS2MV7dWJPocnBPJHP54/wA+h9nCbflbnpuPPvweP896nMfsPlxkEe44OT/h/iKnzKpxnGDkd/p/nkCvQMSPygcnoRx06j3/AE/Olki4wfTDDsAev+f8mWO1HDD2A56n0/X2phhKN90dsErx2x6+g/w6UAUbiPfJuHzKRzuP+cY6fhWfdwFD8y9eSMcAcjkHnt+GK1rmHAIZWbd9c9v8aoyRiFSxVW2pkE89PwOce5oAzZI/u7s785OP4vx/z1qB0DKvzY79OD369K1Db7t3T2HP4HGf8/nVaW0Ko2cbWU5IU9Oh6DH0oHytlJVwh7bssBxuOevbt9agRBuGV8xcDjqTjn3+nXoBV6UkOTkMu7d67j149+vv7cUxrZVT7qtjpuP+R2zkd/eg1USkIflPzDdnaCDnBPGcj6Z/+uM014ODt5XOQMbc9Dx6c8Z78dumgIPIK/djGemwjP049R39vbEDr8jbtyHHIA6c46D345780FFAW6urDb6qxYckjPGe/XOP5dC0wCTpn0xgYB5GcdO2ee363ntW8xjt2kjrwOwA7/5yPrTWVfLVlz9dp7nPPYcY65HpxxQTKKZnmPy16KxXOcHO49e5z2PYU2ZPJT+JW5JCpz/LHbufT15tT22FbcrHkZAHy8ds8Z9j+P0gIIG07V74wQrH1Pp0B54PPtQZNWKlxDtDY8voGTLcY6ZzwQOnp198UU9/3R2qF8wdHwc4wB0x2wOO1FAjy6ym+2yM0bwqPNCEsx+U9duOTz755z1zgTSQ5VRuhbhRuPy4+716cgkk+uMdq0Ne8Tat4sex/tTVri8/s2BrS2a4kMht4BLJIsa56LulkfqclmznOKzzBNaNhZX3qpAwvTHIHXJIIIGOB09QOgBsMUxO5fJkaMqZF3bv4hj/AMeOO/P44judXZIG+0tHtI6MdueoAwfy56jIrVsdEnvy0cNxbxwkbC9z8seAuc7sHjIUZwB0J46X/BviDWNE8SeH30/xQNGksdQil07UJlYWmnTMR+9ZHQsEBJDZUjqMMPmMczu0BzMd1G8YkQXEi43Bl5Gep56evPHJ/CpFiluv9SkzTOQEjVSWkJIAA+XOSSFAxycDqMVtWXw41DW9PXUvtkVxNdTs0qSsfP3McuXZyo3HGTznv8uDgb4dXkj