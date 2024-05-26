Edis'in 'Martılar'ı dizi ile tekrar listelerde

Serenay Sarıkaya'nın dizisi Edis'in Martılar'ını üç yıl sonra yeniden dünya listelerine yükseltti

Edis’in Martılar şarkısı yeniden dünya listelerine girerek göğsümüzü kabarttı. Şarkının üç yıl sonra tekrar global dinleme listelerinde zirveye doğru tırmanışa geçmesini Serenay Sarıkaya'nın dizisi tetikledi.

Netflix'te yayınlanan 'Kimler Geldi Kimler Geçti' dizisinde Sarıkaya'nın canlandırdığı Leyla karakteri Edis hayranı ve sık sık Martılar şarkısını dinliyor. Edis'in de kısa bir rol ile kamera karşısına geçtiği dizide sık sık çalan Martılar, dizinini global izleyici kitlesini de etkilemiş görünüyor.

Hit şarkıları ve danslarıyla gündemden düşmeyen popüler müziğin en güçlü erkek sanatçılarından Edis'in uzun süre zirvede duran Martılar şarkısı 3 yıl aradan sonra Spotify'ın çok dinlenen şarkıları gösterdiği trend listelerinde yeniden hızlı bir yükselişe başladı. Fransa, Almanya, İsviçre, Romanya, Macaristan, Avusturya gibi bir çok ülkenin Top 50 ve Top 200 listelerine tekrar giren Martılar, Kanada, Çek Cumhuriyeti gibi ülkelerde de ilk kez listelere girme başarısı gösterdi.