Eda Ece'den hamilelik açıklaması

Ünlü oyuncu Eda Ece'den hamilelik açıklaması... İşte detaylar...

Eda Ece, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı. Tek başına geldiği AVM’de özellikle bebek mağazalarına göz gezdiren ve alışveriş yapan oyuncu, daha sonra dinlenmek için soluğu Cantinery’de aldı.

 

Burada yakın arkadaşlarıyla kahve eşliğinde keyifli vakit geçiren başarılı oyuncu, "Hazırlıklarımız devam ediyor. Hamilelik süreci de çok şükür iyi gidiyor. Her şey yolunda" açıklamasında bulundu. Yanına gelen sevenleriyle hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmeyen oyuncu, siyahlar içindeki şık tarzıyla göz kamaştırırken, neşeli ve eğlenceli halleriyle ise sevenleri tarafından beğeni topladı.

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