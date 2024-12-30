Ececan Gümeci 'Siyah Süt' ile lohusalık depresyonunu sahneye taşıyacak

Güzel ve başarılı oyuncu Ececan Gümeci, Elif Şafak'ın 'Siyah Süt' otobiyografik romanından tiyatroya uyarlanan yeni oyunu ile 'Siyah Süt' ile tiyatroseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

2025 yılında dizi projelerinin yanı sıra tiyatro oyunlarına da ağırlık vermek istediğini söyleyen sanatçı, Ünal Tiyatro ile 9 Ocak 2025 tarihinde Hilltown Seyirlik Sahne de İstanbul da ilk temsilini Küçük Yalı da gerçekleştirecek.

80 dakikalık kara komedi türünde ki tek perdelik oyunun prömiyerini Bodrum da İnspera da yaptıktan sonra Mersinli hayranlarıyla buluşturan Ececan Gümeci, 2025 de İstanbul seyircisi ile buluşmak için gün sayıyor.

OYUNUN KONUSU:

Anne olmanın mucizevi bir o kadar da karmaşık dünyasına mizahi bir pencereden bakmaya hazır mısınız? Kendinizi, annenizi ya da çevreniz deki 'Güçlü Kadınlar'ı yeniden keşfedecek eşlerin ve babaların ise empati duygusunu canlandırıp düşünmelerine yol açacak trajikomik anlarla dolu lohusalık ve postnatal depresyonla (doğum sonrası depresyon) mücadeleyi cesurca sahneye taşıyor. İçindeki sesler korosu ile yüzleşirken her kadının hayatına dokunan kimi zaman güldüren kimi zaman düşündüren gerçek üstü bir annelik yolculuğu gözler önüne seriliyor.