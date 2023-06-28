Ece Seçkin korkan köpek için sahnesini yarıda kesti!

Ece Seçkin'in, sesten korkan bir köpek için konserini durdurduğu görüntüler sosyal medyanın gündemine oturdu. İşte detaylar...

Ece Seçkin'in geçtiğimiz günlerde verdiği bir konserde seyirci arasındaki köpeğin ses ve ışıktan rahatsız olması gözünden kaçmadı ve hemen ardından konserine ara verdi.

 

Özür dileyerek şarkısını yarıda kesen Ece Seçkin, sahnesinden şu şekilde seslendi; "Ortada bir köpecik var. Zabıta arkadaşlardan bir destek istesem yardımcı olabilir mi? O çünkü çok korktu. Özür diliyorum şarkıyı kestiğim için ama onu oradan alsak yada sahibi varsa onu bulsak çok iyi olacak. Hayvan şu an haklı tabii ki. Acayip bir kalabalık, ışık ve yüksek sesten korktu. İçim gidiyor onu öyle gördükçe. Lütfen köpeği korunaklı bir yere alalım, orada korkuyor."

 

Köpeğin güvenliğini sağlayan Seçkin, konserine devam etti.

 

Bu görüntüler ise hem sanatçının hayranları hem de hayvansever tarafından takdir ile karşılandı.

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Ece Seçkin

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