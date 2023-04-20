Ece Seçkin’in emsalsiz yeni oyun odası!

Son yayınladığı ‘Masum’ adlı şarkısıyla müzik listelerinin zirvesine hızlı bir başlangıç yapan ve gündemden düşmeyen paylaşımlarıyla sosyal medyayı sallayan Ece Seçkin, şimdilerde başka bir örneği olmayan, yeni oyun odası ile konuşuluyor.





Mimari sınırların zorlandığı oyun odasında Ece Seçkin, dinlediği müziğe, oynadığı oyuna veya tamamen bulunduğu ruh haline göre değişebilen sonsuz renk spektrumlu aydınlatmalarla odasını baştan sona dizayn edebilecek.

Güzel sanatçı, rakip tanımayan son teknolojik donatılar ve sese duyarlı led aydınlatmalarla hazırlanan oyun odasını sosyal medya hesabı aracılığı ile sevenleriyle paylaştı.





Hayal ettiği odaya kavuştuğunu belirten Ece Seçkin, paylaşımına şu cümleleri ekledi; ‘’Bu odanın mimarı Oğuzhan Türkoğlu’na hayal ettiğim oyun odasını anlatırken gözlerimden kalpler fışkırıyordu. Çünkü Oğuzhan bana, ‘’Sadece hayal kur, hepsini gerçekleştireceğiz.’’ demişti… ve gerçekleştirdi. Evin tadilat aşamasında Oğuzhan ve ekibinin ışıkları yaktığı anı hiç unutmayacağım. Yapımı haftalar süren ve son derece titizlik isteyen yaşam alanımın mimarı sevgili Oğuzhan'ın ellerine sağlık.’’

Seçkin'in odasının maliyetinin 1 milyon TL olduğu iddia edildi.