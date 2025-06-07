Ebru Yaşar'ın Antalya'da sahne tarzı!

Ebru Yaşar, Kurban Bayramı’nın birinci gününde Antalya’da sahnedeydi.

Ebru Yaşar, bayramın ilk günü Nirvana Cosmopolitan Otel sahnesinde hayranlarıyla buluştu. Sahne performansı ve güzelliğiyle göz kamaştıran Yaşar, izleyenlere unutulmaz bir bayram akşamı yaşattı. Konser öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen Ebru Yaşar, bayram mesajı da verdi. “Bayramlar sevdiklerimizle bir arada olmanın en güzel bahanesi. Herkese sağlık, mutluluk ve huzur diliyorum” diyerek duygularını paylaştı.

YENİ ŞARKILAR GELİYOR

Affet ve Yıllar Sonra adlı iki yeni single’ı hakkında konuşan Ebru Yaşar, “Şarkılarımızın devamı geliyor. Planladığımız şarkılarımız da vardı. Çok kısa bir süre sonra dinleyicilerimizle buluşacak.” dedi.

Cannes Film Festivali ve hemen ardından Galatasaray kutlamalarında yer almasıyla ilgili de konuşan ünlü sanatçı, “Cannes’dan geldik hemen ardından Kırklareli’nde çok güzel bir konser verdik ve hemen arkasından Galatasaray kutlamalarına çıktık. Çocukların Galatasaraylı, onlarla bu mutluluğu paylaşmak tüm camiayı tebrik etmek istedim” diye konuştu. Sahneye özel olarak hazırlanan siyah, şık kostümüyle çıkan Yaşar, dillerden düşmeyen hit parçalarını hayranlarıyla hep bir ağızdan söyledi. Özellikle Affet, Yoksun ve Kehribar performansları büyük alkış topladı. Hayranlarının yoğun ilgisi karşısında duygulanan Yaşar, “Antalya her zaman benim için özel bir şehir. Bayramda burada olmak kalbimi ısıtıyor” sözleriyle geceye damga vurdu.