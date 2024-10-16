Ebru Yaşar’dan muhteşem konser

Türkiye’nin güçlü sesi Ebru Yaşar, bu kez Diyarbakır konserinde izleyici rekoru kırdı. Miting havasında geçen konsere Diyarbakırlılar ve çevre illerden gelenler sel olup aktı. 200 bin kişi, Yaşar’ın şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti.   

Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Yaşar, bu kez Diyarbakır’ı salladı. Yaşar, dün akşam Nevruz Park’ta sahne aldı. Ünlü sanatçı, sahne performansı ve zarafetiyle yine unutulmaz bir konsere imza attı. Konser adeta miting havasında geçti. Sadece Diyarbakır’dan değil çevre il ve ilçelerden de 200 bin aşkın vatandaş, Nevruz Park’a, Yaşar’ı dinlemeye akın etti. 

Hayranları pankart ve tezahüratlarla gece boyunca ünlü sanatçıya sevgi gösterisinde bulundu. Yaşar eski ve yeni şarkılarının yanı sıra Kürtçe bir şarkı da söyledi. 200 bin vatandaş hep bir ağızdan Yaşar’ın neredeyse tüm şarkılarına eşlik etti, muhteşem bir atmosfer oluşturdu. 

Büyük coşku ve izdihamın yaşandığı konserde, başarılı sanatçı kendi rekorunu da tazeledi. Yaşar’ı Trabzon'da 100 bin, Erzurum'da 120 bin, Çanakkale’de 122 bin, Ankara’da 150 bin kişi izlemişti.

 

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