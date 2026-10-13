Ebru Yaşar'dan iddialı açıklamalar

Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Yaşar, Günay Restoran’ın sezon açılışında sahne aldı. Sahne öncesinde magazin muhabirlerinin sorularını yanıtlayan ünlü sanatçı, 23-24 Ekim tarihlerinde Volkswagen Arena’da iki gece üst üste gerçekleştireceği konserlerin hazırlıkları hakkında iddialı açıklamalarda bulundu.



SENFONİ ORKESTRASINA YAKIŞIR BİR SAHNE OLACAK

Volkswagen Arena konserleri için büyük bir prodüksiyon hazırlandığını belirten Ebru Yaşar, “Çok güzel sürprizler hazırlıyoruz. Dinleyicilerime layık şeyler yapmak istiyoruz. Türkiye’de kurulan en güzel sahnelerden birini kuracağız. Çok özel bir sahne hazırlıyoruz. Senfoni orkestrasına yakışır bir sahne olacak” sözleriyle iki geceye damga vuracak hazırlıkların ipuçlarını verdi.

GÜZEL ŞARKILAR HER NESLE HİTAP EDİYOR

Her yaştan dinleyiciye ulaşmasının sırrını da paylaşan Yaşar, “Hep sevenlerimle bir arada oldum. Bence güzel olan her şey her nesle hitap ediyor” dedi.

YouTube’daki 6+1 projesine de değinen sanatçı, “Bu projeyi bir ya da iki aylık değil, uzun vadeli düşündüm. Yıllar içerisinde nesilden nesile ulaşacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.

ÇOK SIRADAN, ÇOK NORMAL BİR HAYATIM VAR

Özel hayatıyla ilgili soruları da yanıtlayan Yaşar, “İşimi yapıyorum, aile hayatımı da yaşıyorum. Kimseden çok farklı bir yaşam sürmüyorum. Çok sıradan, çok normal bir hayatım var” diyerek samimi açıklamalarda bulundu.

Yeni projelerinin de yolda olduğunu söyleyen ünlü sanatçı, “Şu konserleri bir yapayım, ondan sonra daha tatlı, daha güzel şeyler var” sözleriyle müzikseverlere yeni sürprizlerin sinyalini verdi.