Ebru Şahin ve Murat Yıldırım okuma provasında bir araya geldi

NOW’ın, yapımını TMC Film’in, yapımcılığını Erol Avcı’nın üstlendiği yeni dizisinin başrol oyuncuları Murat Yıldırım ve Ebru Şahin okuma provasında bir araya geldi.

Uyumlarıyla göz kamaştıran çifti buluşturan dizi yeni sezonun iddialı yapımları arasında yer alıyor. Hikayesini Neşe Şen’in, senaristliğini Emre Özdür ve Hazar Kozice’nin, yönetmenliğini ise Recai Karagöz’ün üstlendiği dizi önümüzdeki günlerde sete çıkmaya hazırlanıyor. Hikayesi, kurgusu ve prodüksiyonuyla milyonları ekran başına toplayacak olan dizinin adı önümüzdeki günlerde belli olacak.

GÜÇLÜ BİR AŞK HİKAYESİ!

Büyük merakla beklenen yapımda, Murat Yıldırım ünlü mimar Demir Akçınar’a, Ebru Şahin ise hayatını oğlu Memo’ya adayan bekar anne Nazlı Orman karakterine hayat veriyor. Güçlü bir aşk hikayesini konu alan dizide; Memo’nun (Pamir Boyraz), amcası Demir Akçınar (Murat Yıldırım), vefat eden abisinin bir oğlu olduğunu öğrenince Memo’ya sahip çıkmak için Nazlı’nın (Ebru Şahin) peşine düşüyor.

Usta oyuncuları buluşturan dizide; Murat Yıldırım ile Ebru Şahin’e; Kerem Özdoğan, Ezgi Eyüboğlu, Çağdaş Onur Öztürk, Uğur Çavuşoğlu, Zerrin Nişancı, Kubilay Karslıoğlu, Burcu Türünz, Gülin İyigün, Birsen Dürülü, Hakkı Ergök, Numan Çakır, Cemil Büyükdöğerli, Yıldırım Memişoğlu, Sude Belkıs, Toprak Kahraman ve çocuk oyuncu Pamir Boyraz eşlik ediyor.