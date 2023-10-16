Ebru Şahin’e Amerika’da yoğun ilgi!

Yer aldığı projeler ile dünya çapında tanınan ve geniş bir hayran kitlesine sahip olan oyuncu Ebru Şahin, Amerika’da NBA kapsamında oynanan San Antonio Spurs vs Miami Heat maçında hayranlarının yoğun ilgisi ile karşılaştı. Ebru Şahin’e olan ilgi, maç sonrasında gittiği restoranda da devam etti. Maçta, hem Meksida’dan gelen hem de Amerikalı hayranları Ebru Şahin’i bir an bile yalnız bırakmadı. Fotoğraf çektirip sohbet etmek isteyen onlarca hayranı ile yakından ilgilenen Ebru Şahin’in samimiyeti ve alçak gönüllülüğü hayranları tarafından bir kez daha büyük beğeni topladı.



Reyting rekortmeni iddialı dizileri ile yeteneğini ve başarısını tüm dünya ile paylaşan başarılı oyuncu, özellikle maç sonrası gittiği restoranda bir grup Meksikalı hayranı ile sohbet ederken hayranlarının Meksika’da yaşayan yakınları ile görüntülü konuşma gerçekleştirerek hayranlarının ailesine büyük sevinç yaşattı.

Karşılarında birden hayranı oldukları ve tüm dizilerini büyük heyecanla takip ettikleri Ebru Şahin’i görünce adeta şok geçiren hayranlar, Ebru Şahin ile dakikalarca keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.

Meksika, Arjantin, Amerika gibi ülkeler başta olmak üzere pek çok ülkede sadık bir izleyici ve hayran kitlesine ulaşan güzel oyuncu Ebru Şahin’in sosyal medyada yaptığı her paylaşım yakından takip ediliyor ve beğeni yağmuruna tutuluyor.