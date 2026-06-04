Ebru Polat yalnızlığının sebebini açıkladı!

Ebru Polat, Nişantaşı City's'de görüntülendi.



Şarkıcı, "Konserler var. Yeni şarkı 10-15 gün sonra çıkacak" dedi. Sosyal medyada oryantal videoları paylaşan ve sahneye taşıdığını söyleyen Polat, "Belli bir dönemden beri eğitim alıyorum. Sahnede bence sanatçı şov yapmalı... 'Benim sesim var' dedikleri dönem çoktan geçti. Sahnede aktifim ben. Klipte de oryantal olacak. Eskiden kafama göre dans ediyordum, şimdi profesyonel olacağım için hoşuma gidiyor. Yapabilen dans etsin sahnede... Yurt dışında yerinde oturan şarkıcı yok, hepsi şov yapıyor. Bülent Ersoy bile dans ediyor. Ajda Pekkan bile dans yapıyor. Bülent Hanım'ın sesi tartışmaya kapalı mükemmel ses o bile dans ediyorsa, 'Benim sesim var şova ihtiyacım yok' demesinler. Sibel Can ile Bülent Ersoy'u örnek alsınlar. Ebru Gündeş bile küçükten küçüğe kıvırıyor, dans şart" dedi.

Ebru Gündeş'in yeni imajıyla ilgili şarkıcı, "Çok güzel. Kırmızı ruj sürüyor. Seksi kadın imajı geldi. Kocayı boşayınca... Bence yapsın. Kıymet bilmeyen kocaları şutlamak lazım. 'Ne kaybettiğini gör' sahnesiydi. Ben bekarım. Bekarlık sultanlık. Çok talip var, böyle takılmayı seviyorum" açıklamasını yaptı.



YALNIZLIĞI KENDİM SEÇTİM

Bazı isimlerin çiftlerin ayrı evi olmalı sözleerine Polat, "Eşle aynı evde yaşamak daha doğru. Çokta mırç mırç olmamak gerekir. O durum aldatmalara çok açık. Bana biri başka evde kalacağını söylerse kırılırım. Başka odada yatmasını anlarım ama başka evde kalıyorsa bir şey vardır. Ona katılmıyorum, karşıyım. Ayrı evde yaşacaksan neden evlendin?" ifadelerini kullandı. Yalnızlıkla ilgili şarkıcı, "Yalnızlığı kendim seçtim. Odaklanmam gereken başka şeyler vardı. Bir süre sonra insan yalnız olmaya alışıyor. Tatlı tatlı flörleşiyorum. Ciddi ilişkiye şu an sıcak bakmıyorum, bana samimi gelmiyor. Elde edince kadınlar onlar için sıradanlaşmaya başlıyor. Değerin azalıyor, ben şımartılmayı seviyorum. Adamın eline ipleri vermeyi sevmiyorum" diye konuştu.

ÇOK MESAJ GELİYOR

Instagram'ına mesaj yağdığını söyleyen Polat, "DM mesajlarını görseniz aklınız gider. Bir gün yakaldığım mesajı bir daha göremiyorum o kadar çok geliyor. Beyefendilerinden sürekli, 'yemeğe çıkalım' mesajı var. Ünlü ve futbolcular çok var. Yıllardır futbolcular benden vazgeçemedi" ifadelerini kullandı. Rafet El Roman'ın dansı için Polat, "Bence çok tatlı. Erkeklere de yakışıyor. Dans edebilen herkes dans etsin" dedi.