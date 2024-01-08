Ebru Polat’tan iddialı cover şarkı

Sosyal medyada yaptığı dikkat çeken paylaşımlarla adından sıkça söz ettirmeyi başaran Ebru Polat, Hakan Peker’in sesinden tanıdığımız “Ateşini Yolla Bana” şarkısına kendine özgü, iddialı yorumuyla yeniden hayat veriyor. Sevilen pop şarkıcısı, güzel enerjisi ve danslarıyla aynı zamanda son dönemde çok sık kullanılan bir Beşiktaş taraftar marşı olan şarkıya farklı bir yorum getirerek müzik kariyerindeki iddiasını sürdürmeyi hedefliyor.

Yapımcılığını Hayrettin Güneş’in üstlendiği Grand Müzik etiketiyle yayınlanan şarkının söz ve müziği Feyyaz Kuruş imzalı. Genel koordinatörlüğünde Selim Seven, dağıtım ve dijital pazarlamada sounderland bulunurken, şarkının düzenlemesi Caner Tepecik’e ait. Mix, mastering işlemleri ise Barış Büyük imzası taşımakta. İddialı klibin yönetmen koltuğunda Teoman Topcu oturuyor. Polat’a trumpette Tan Güven, perküsyonda Ömer Arslan, trombonda Can Yıldırım, saksafonda Muhammed Ali Günay eşlik ediyor .

Klip 17:00'de yayında.