Düzensiz uyku yüksek tansiyona neden oluyor

Dr. Şekip Altunkan’ın belirttiği üzere Hypertension dergisinde yayınlanan bu çalışmada hafta sonları geç yatan veya hafta boyunca uyuma ve uyanma saatlerini değiştiren kişilerin, daha düzenli uyku düzenine sahip olanlara kıyasla hipertansiyona yakalanma olasılığının daha yüksek olduğu belirlenmiştir.

Yapılan bu araştırmada yazarlar, insanların yalnızca ne kadar uyuduklarını değil, aynı zamanda iyi kalp ve damar sağlığı için düzenli bir uyku programına sahip olmanın önemini vurgulamışlardır.

Amerikan Kalp Birliği, yetişkinlerin kalp ve damar sağlığı için yedi ila dokuz saat uyumalarını önermektedir. Yapılan birçok çalışma, ortalama olarak her gece altı saatten az uyuyan kişilerin yüksek tansiyon, şişmanlık, kalp ve damar hastalığı, erken ölüm açısından yüksek riskle karşı karşıya olduğunu göstermiştir. Bunun tersi olarak çok fazla uyuyanlar - ortalama her gece dokuz saatten fazla - yüksek tansiyon, felç, diyabet ve ölüm açısından daha yüksek riskle karşı karşıya olduğu belirlenmiştir.

Yukarıda andığımız araştırmanın yazarları, uyku süresi, uyku düzenindeki gecelik değişiklikler ve yüksek tansiyon arasındaki bağlantılar dışında, yatma saatinin 90 dakika veya daha fazla değişen kişilerin, yatma saatine bağlı kalanlara kıyasla yüksek tansiyona yakalanma ihtimallerinin % 92 daha fazla olduğunu belirlediler. Hatta yatma saati 30 dakika veya biraz fazla değişenlerde bile hipertansiyon riskinin % 32 daha fazla olduğunu buldular.

Geç yatmakta hafif bir risk oluşturmasına karşın, bu riskin düzensiz uykudan daha az olduğu belirlenmiştir.

Özetle önceki çalışmaların da gösterdiği gibi, bu analiz hipertansiyon ile çok az veya çok fazla uyumak arasında bir bağlantı olduğunu göstermiştir. Yedi saatten az veya dokuz saatten fazla uyuyan kişilerin yüksek tansiyona yakalanma olasılığı % 20-% 30 daha fazladır. Uyku süreleri geceden geceye iki saat veya daha fazla değişen kişilerin hipertansiyona yakalanma olasılığı, her gece aldıkları uyku miktarında bir saatten az fark olanlara göre % 85 daha fazlaydı.

Dr.Şekip Altunkan’a göre çalışma programları ve diğer nedenlerle düzenli uyku saatlerini korumak zor olsa da bu çalışmadaki bulgular, insanların uyku konusunda mümkün olduğunca dikkatli olmaya çalışmaları gerektiğini doğrulamıştır. Bu konuda insanların ellerinden gelenin en iyisini yapmaları, kalp ve damar hastalığı açısından önemlidir.