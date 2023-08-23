Dünyaca ünlü şarkıcı Tom Odell yemek için açık büfede sıraya girdi
Dünyaca ünlü şarkıcı Tom Odell yemek için açık büfede sıraya girdi. İşte detaylar...
İngiliz şarkıcı Tom Odell, Antalya Regnum Carya’da sahne aldı.
Hiçbir istekte bulunmayan dünyaca ünlü isim, açık büfeye gidip, sıraya girdi ve yemek yedi.
Türk mutfağının sevilen lezzetleri zeytinyağlıları deneyen Odell, yemeklere hayran kaldı. Sanatçı, konserden dakikalar önce bowling salonuna giderek, oyun oynadı. Sanatçı, hiçbir hayranının fotoğraf istediğini de geri çevirmedi. (Milliyet)