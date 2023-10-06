Dünyaca ünlü şarkıcı Otilia, Türk iş insanı Bekir Ali Karakaş ile evlendiğini açıklamıştı. Dünyaca ünlü Romanyalı popstar Otilia, evlendiği anı Instagram'dan paylaştı.

Şarkıcı, "Yeni evli... Bu özel günde bence en romantik yerde çekilen Kapadokya şarkısını yayınlamaya karar verdim. Türkiye’de yer alan Kapadokya eşimle çıktığım yeni şarkım ve klibimin ilham kaynağı ve umarım beğenirsiniz" dedi.